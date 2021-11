Le stock de PINS est un achat maintenant proche de son plus bas de 52 semaines

Entreprise de médias sociaux Pinterest (NYSE :ÉPINGLES) a connu sa meilleure année à ce jour pendant la pandémie, avec sa popularité et son cours en flèche. Mais la nouvelle normalité ne joue pas en sa faveur. L’action PINS a atteint un creux de 52 semaines à 43,30 $ à la fin de la semaine dernière et se situe actuellement à près de 50 % en dessous de son sommet historique, atteint en février.

Source : tanuha2001 / Shutterstock.com

Lors de ma précédente couverture des actions PINS, j’ai recommandé aux investisseurs d’attendre que les actions atteignent le fond avant d’investir. Eh bien, nous sommes peut-être juste là.

Bien que je ne voie pas le titre revoir ses sommets pandémiques, je pense que les investisseurs qui entrent maintenant seront récompensés. Alors, approfondissons mon dossier d’investissement pour les actions PINS.

Le revenu moyen par utilisateur augmente

L’action PINS a en fait atteint son creux de 52 semaines après l’annonce des résultats du troisième trimestre de la société le 4 novembre, bien que les actions aient clôturé en hausse de 5,9% ce jour-là.

Pinterest a généré des revenus et des bénéfices meilleurs que prévu malgré une baisse de sa base d’utilisateurs mensuels. Les revenus ont augmenté de près de 43% par rapport à il y a un an pour atteindre 633 millions de dollars. Le bénéfice ajusté par action de 28 cents a facilement battu les 23 cents réclamés par les analystes.

Cependant, les utilisateurs actifs mensuels de Pinterest n’ont pas répondu aux attentes, atteignant 444 millions contre 460 millions attendus. C’est le deuxième trimestre consécutif que Pinterest a vu ses MAU baisser.

Pourtant, la société a tout de même réussi à afficher une forte croissance de ses revenus pour le trimestre, en partie grâce au fait qu’elle a pu générer plus de revenus pour chaque utilisateur. Le revenu moyen par utilisateur au troisième trimestre a augmenté de 37% par rapport à il y a un an.

Tant que l’entreprise continue de générer plus de revenus par utilisateur, elle devrait être en mesure d’augmenter ses revenus totaux même si sa base d’utilisateurs se stabilise.

Les analystes abaissent leur objectif de cours pour l’action PINS

Il est sûr de dire que les attentes de Wall Street dans le rapport sur les bénéfices n’étaient pas trop optimistes. Et un certain nombre d’analystes ont abaissé leur objectif de cours sur l’action PINS depuis l’annonce :

Thomas Champion de Piper Sandler a abaissé son objectif de prix à 58 $ contre 68 $, gardant une note « neutre » 76 $, en gardant une cote « neutre »

Bien que cela puisse sembler négatif, je pense que les analystes deviennent tout simplement plus réalistes quant à ce que signifie un monde post-pandémique pour Pinterest.

Selon TipRanks, l’objectif de cours moyen des analystes sur 12 mois pour l’action PINS est désormais de 58 $, soit encore plus de 26 % au-dessus du cours actuel.

Le résultat sur le stock de PINS

Les investisseurs doivent cesser de considérer Pinterest comme une pure pandémie. Moins de personnes utilisent l’application que nous n’en avons vu pendant les profondeurs du verrouillage de COVID-19, mais cela ne rend pas la plate-forme sans valeur.

Alors que les utilisateurs sont en baisse, la société a réussi à afficher une croissance impressionnante de ses revenus. Et Pinterest est toujours utilisé par des centaines de millions de personnes, ce qui signifie des centaines de millions de regards pour les annonceurs. Je soupçonne que ces annonceurs et investisseurs surveilleront également de près les performances de Pinterest TV.

Dans l’ensemble, Pinterest est une bonne entreprise avec des fondamentaux solides et un solide potentiel à long terme. Il est maintenant temps d’entrer dans le stock de PINS.

A la date de publication, Vandita Jadeja n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication InvestorPlace.com.

Vandita Jadeja est CPA et rédactrice financière indépendante qui aime lire et écrire sur les actions. Elle croit en l’achat et la détention pour des gains à long terme. Sa connaissance des mots et des chiffres l’aide à rédiger une analyse boursière claire.