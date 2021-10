Le stock de PLTR continuera certainement à satisfaire sa base

Achat Palantir (NYSE :PLTR) stock continue d’avoir un sens pour un type spécifique d’investisseur. Commençons par ce que vous n’obtiendrez pas en achetant des actions Palantir.

Êtes-vous susceptible d’obtenir une croissance rapide des actions PLTR ? Non, probablement pas. Le sentiment autour de Palantir s’est essentiellement installé depuis mars. Après quelques mois de volatilité après son introduction en bourse en septembre, le marché a maintenu une fourchette de prix serrée pour le PLTR.

Allez-vous avoir une entreprise rentable? Encore une fois, non. Palantir a enregistré une perte nette de 138,58 millions de dollars dans son dernier rapport sur les résultats. Cela ne lui fera pas beaucoup de mal sur la base des prix par action de toute façon. Mais ce que vous obtenez à Palantir, c’est une société d’analyse qui est profondément liée au secteur public.

Cela rend le stock PLTR attrayant

C’est du moins le cas pour un certain type d’investisseur. L’action PLTR est sans aucun doute destinée à l’investisseur conservateur qui préfère une croissance régulière. Dans le cas de Palantir, cela prendra la forme d’une base croissante de contrats remportés.

Il n’y a rien de polémique là-dedans. Et Palantir n’est pas controversé pour ceux qui investiraient dans d’autres sous-traitants de la défense. En fait, il semble susceptible de rester très attrayant pour cette base d’investisseurs.

Si vous vous souvenez de l’époque pré-IPO de Palantir, son attrait était son orientation conservatrice anti-Silicon Valley. Le PDG Alex Karp a ensuite publiquement noté le fossé croissant entre les valeurs de la Silicon Valley, où Palantir a commencé, et son entreprise. Cependant, au fil du temps, ces différences sont devenues intenables. Bien que Palantir soit resté une partie de la bulle technologique de la Silicon Valley, Karp a noté : « nous semblons partager de moins en moins de valeurs et d’engagements du secteur de la technologie ».

C’était une offre très attractive dans un monde de plus en plus polarisé. Je pensais que c’était un marketing intelligent de Palantir. Ils se sont essentiellement imposés comme le cabinet de référence assis à la confluence des principes conservateurs traditionnels et des capacités analytiques avancées.

Par conséquent, les cours des actions PLTR reflètent la nature conservatrice inébranlable de la société.

Attendez-vous à des prix stables

Les investisseurs de Palantir sont là pour le long terme. La seule volatilité notable s’est produite dans les mois qui ont suivi l’introduction en bourse. Le marché se démenait pour découvrir ce qu’était vraiment Palantir. Les investisseurs en introduction en bourse ont englouti des actions à 9,20 $. Ceux qui n’ont pas retiré de bénéfices lorsque les prix ont atteint 35 $ en février ont encore de quoi être reconnaissants.

C’est parce que les actions se négocient autour de 24 $ aujourd’hui. Et c’est là qu’ils devraient rester. La base d’investisseurs de Palantir est bien établie. En conséquence, vous avez vu des prix qui semblent être bloqués dans une fourchette étroite entre 22 $ et 25 $.

C’est pourquoi je suggérerais aux investisseurs d’ignorer le sentiment baissier autour de Palantir.

Ignorer les ours de Wall Street

En février 2020, Palantir et Systèmes BAE (OTCMKTS :BAÉSY) ont été annoncés comme finalistes pour un contrat de 823 millions de dollars de l’armée. Palantir a finalement été sélectionné pour remplir ce contrat.

Même si les nouvelles semblent positives, Citi (NYSE :C), l’analyste Tyler Radke a contesté la livraison et la quantité indéfinies du contrat. Son argument de base est qu’il est donc difficile de quantifier les éléments mesurables, y compris les revenus futurs à Palantir.

C’est une prise parfaitement logique. Il est facile de sympathiser avec lui dans ses tentatives de quantifier succinctement les chiffres exacts d’un projet d’une telle envergure, et pas moins lié au gouvernement. Mais je ne suis pas d’accord avec lui dans son objectif de prix de 18 $ pour l’action PLTR sur cette base. Palantir fait précisément ce qu’il a l’intention de faire en remportant des marchés publics. Bien sûr, nous ne serons pas en mesure de déterminer dans quels trimestres ces 823 millions de dollars de revenus arriveront. Mais d’un autre côté, Palantir a signé un énorme contrat.

C’est ce que recherche sa base conservatrice. Une entreprise qui reflète ses valeurs et son engagement envers la défense américaine et les valeurs conservatrices. Et un qui en tire beaucoup d’affaires. Je ne pense pas qu’il y ait de raison de croire que cela devrait changer. C’est pourquoi je pense que Palantir maintiendra une lente ascension dans un avenir prévisible.

À la date de publication, Alex Sirois n’avait (ni directement ni indirectement) de positions dans les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

