Le stock de PLTR est à la traîne alors que Palantir publie des données décevantes

J’ai écrit sur la société de logiciels basée à Denver Palantir Technologies (NYSE :PLTR) au moins trois fois depuis mon arrivée à InvestorPlace dans mon AMC Pacer 1975 vert vomi. Et mes sentiments à propos du stock PLTR peuvent être assez similaires aux vôtres concernant mon citron (citron vert?).

Source : Ascannio / Shutterstock.com

Tout ce que j’ai vu, c’est une sous-performance, un battage publicitaire non réalisé et de nombreuses montagnes russes. Et je ne veux pas dire « Love Rollercoaster ». Je dois adorer cette mélodie funky que les Ohio Players ont sortie la même année que mon Pacer a vacillé hors de la chaîne de montage.

En fait, je ne possède pas de Pacer. Je ne vois pas non plus cet investissement établir un rythme soutenu.

Depuis janvier, l’action PLTR a augmenté de 50%, baissé de 20%, de 23%, de 29% – et du 9 février à ce jour, de plus de 35%. Si vous vouliez acheter la baisse au premier trimestre, vous auriez mieux fait d’apporter un chronomètre et beaucoup de Maalox. Mais bon : au moins les choses ont été assez Dullsville depuis mars, avec le stock aussi plat qu’une disquette.

Et pourtant, cet investissement technologique que représente l’EaaS (enigma as a service) a son lot de fanboys inébranlables, en particulier sur Seeking Alpha. « Palantir est dans une position unique pour être l’un des principaux bénéficiaires de la révolution des mégadonnées dans les années à venir », écrit Andres Cardenal.

Pour être honnête, il a un excellent palmarès. Mais les données qu’il analyse ici n’incluent pas le nombre de fois que les actionnaires pleins d’espoir ont considéré ce phénomène comme une aubaine de Palantir… jusqu’à présent sans résultat financier.

Action PLTR : l’or du nouveau fou

À cette fin, Cardenal soutient que « les données sont le nouvel or » – reconnaissant que c’est un cliché, mais insistant sur le fait que c’est vrai. Eh bien, voici ma réfutation tout aussi clichée : l’action PLTR est l’or des imbéciles, la mère de tous les investissements attentistes. Ce n’est pas parce que les données, la technologie 5G ou tout autre élément contenant un octet décollent que toutes les entreprises du marché vont monter en flèche.

Ici, j’ai deux mots pour vous : Diamond Rio. Lancé en 1988, ce lecteur MP3 a battu l’iPod sur le marché de trois ans. Et si vous en avez un qui traîne, il peut vous rapporter 5 $ comme presse-papiers dans une vente de garage. Une déception de Rio, pour ainsi dire.

Et voici donc le hic avec Palantir. Jusqu’à présent, il n’a pas réussi à prouver qu’il se passe quelque chose qui le place en tête du peloton ou même au milieu de celui-ci. Cela laisse beaucoup de latitude pour que des concurrents beaucoup plus gros le débordent – ​​ce que je crois vraiment qu’ils le feront. Posez-vous la question : qu’est-ce que la gamme de produits Palantir a de si spécial que personne d’autre ne peut la remplacer, l’imiter ou l’améliorer ?

Déception du jour de la démo

Je repense également à l’événement Demo Day du 26 janvier qui a présenté ses produits Foundry, Gotham et Apollo. Je suppose que le but était d’alimenter les efforts de relations publiques de l’entreprise et d’encourager les investisseurs avides. Et donc?

Alors que certains experts en investissement se sont bavés un seau plein, la couverture médiatique s’est élevée à une tasse vide. Un show rock de Steve Jobs “juste une chose de plus” ce n’était certainement pas le cas.

Pas de gros titres, peut-être une poignée de bâillements étouffés et – voici plus de données – l’action PLTR a perdu un quart de sa valeur le mois suivant. Une Journée Démo-ralisante pour les actionnaires, je dirais.

Pas tout à fait un concurrent

Ici, je vais répéter ce que j’ai si souvent dit auparavant : je ne prends aucun plaisir à obtenir de telles prévisions de buzzkill correctement. Si les actionnaires en profitent et que des observateurs comme Cardenal le clouent, je mangerai volontiers mon chapeau, même s’il s’agit d’un tuyau de poêle Honest Abe spécial sur les stéroïdes.

Mais dans mes tentatives de construire un portefeuille de propriétés de croissance aventureuses, je ne considère tout simplement pas l’action PLTR comme un concurrent. Vous ne devriez pas non plus. Mis à part le problème persistant selon lequel Palantir n’a pas réalisé de bénéfices depuis son introduction en bourse en octobre dernier, je ne connais aucun cas suggérant que cette société de croissance en herbe a accaparé le marché sur quelque chose, quelque chose d’extraordinaire.

Avec une capitalisation boursière de seulement 46 milliards de dollars, Palantir bénéficierait grandement d’un blockbuster qui lui donnerait le temps de déployer ses ailes, comme c’est souvent le cas avec les petites pharmas.

Le monde de Palantir est plat

Et donc, je présente un ensemble final de chiffres que les fans d’actions PLTR pourraient vouloir apporter à la banque de données. Jusqu’à présent en 2021, Palantir est inchangé. Mais le Moyenne industrielle Dow Jones est en hausse de 15 %.

Que cette entreprise ne puisse pas surfer sur la marée qui soulève tous les bateaux, et encore moins donner un coup de pied dans un marché regorgeant d’opportunités d’investissement technologiques riches, cela ne tient tout simplement pas compte.

A la date de publication, Lou Carlozo n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.