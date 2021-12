Le stock de PLTR est peut-être en baisse, mais ce n’est certainement pas terminé

Il existe une école de pensée selon laquelle l’intelligence artificielle et la cybersécurité sont une combinaison gagnante pour qu’une entreprise prospère en 2021. Mais Palantir Technologies (NYSE :PLTR) a récemment défié cette façon de penser. L’action PLTR a été une grande déception pour les investisseurs jusqu’à présent cette année.

Depuis qu’elle a atteint un sommet historique de 45 $ fin janvier, les actions de la société d’analyse de données volumineuses ont baissé d’environ 57 %. Au cours du seul mois dernier, l’action PLTR a baissé de près de 28%.

Cela inclut la vente post-bénéfice à la suite du rapport de la société au troisième trimestre, malgré le fait que Palantir ait dépassé les attentes en matière de revenus et offre de solides perspectives pour le trimestre en cours.

L’action PLTR peut-elle renverser la vapeur en 2022 ? Regardons de plus près.

Palantir en un coup d’œil

Fondée par Peter Thiel en 2003, Palantir Technologies est devenue publique via une cotation directe en septembre 2020 et a actuellement une capitalisation boursière de 38,8 milliards de dollars. La société a son siège à Denver et tire son nom de la série Le Seigneur des Anneaux de JRR Tolkien. Les « palantiri » étaient des boules de cristal magiques et indestructibles qui étaient utilisées pour communiquer et voir d’autres parties de ce monde légendaire.

Ce que fait Palantir n’est pas magique, mais c’est plutôt cool. Le logiciel de Palantir permet aux entreprises gouvernementales et privées d’analyser et de gérer des quantités massives de données, en détectant des schémas et des connexions significatifs. Ses ensembles de données sont considérés comme hautement sécurisés par rapport à ses pairs, c’est pourquoi l’entreprise est parfois considérée comme un jeu de cybersécurité.

Certains des premiers clients de Palantir étaient les agences de renseignement américaines et le Pentagone. Au cours des dernières années, la société a élargi sa clientèle pour inclure des entreprises privées, d’autres agences fédérales et certains gouvernements étatiques et locaux. Par exemple, le département américain de la Santé et des Services sociaux utilise le logiciel Palantir pour suivre la distribution des vaccins.

Palantir publie un solide rapport sur les résultats du troisième trimestre

Le rapport sur les résultats du troisième trimestre de la société aurait dû être positif pour l’action PLTR. Palantir a réalisé un chiffre d’affaires de 392 millions de dollars, alors que les analystes n’en attendaient que 385 millions. Le bénéfice de 4 cents par action a répondu aux attentes.

Le chiffre d’affaires a augmenté de 36 % par rapport au même trimestre il y a un an. Cependant, certains investisseurs ont peut-être été déçus, car les deux trimestres précédents ont enregistré une croissance de 49 % en glissement annuel.

Pour le quatrième trimestre, la direction s’attend à ce que le chiffre d’affaires augmente de 30 % à 418 millions de dollars, ce qui est supérieur à l’estimation consensuelle de 402 millions de dollars. Palantir prévoit un chiffre d’affaires annuel de 1,53 milliard de dollars, ce qui représenterait une augmentation de 40 % d’une année sur l’autre. Jusqu’en 2025, la direction pense pouvoir augmenter ses revenus d’au moins 30 % par an.

La société a utilisé son appel de résultats pour promouvoir sa nouvelle plate-forme, Apollo, qu’elle a décrite comme un nouveau système de livraison continue qui apporte la gestion du logiciel en tant que service (SaaS) à ses plates-formes. Le directeur de l’exploitation, Shyam Sankar, a déclaré :

Une fois de plus, nous construisons cinq ans d’avance sur le marché, des chamans du logiciel construisant une technologie qui saura répondre à son heure. Avec nos derniers investissements, vous serez en mesure de développer des pipelines de streaming dans Foundry que vous emballerez, mettez en version et déployez en continu sur l’infrastructure de calcul Edge, qu’il s’agisse d’un Humvee, d’un satellite, d’une station de base 5G pour permettre le traitement en temps réel de de grandes quantités de données de manière décentralisée et efficace. Ces pipelines seront versionnés, mis à niveau, gérés et orchestrés par Apollo.

Malgré la baisse des revenus et la promotion de la plate-forme Apollo, l’action PLTR a chuté de plus de 9 % immédiatement après la publication des résultats. Et depuis, il n’a cessé de baisser. Une partie de cette baisse peut être attribuée au ralentissement du marché sur les actions technologiques. Mais les investisseurs semblent également préoccupés par le fait que Palantir connaît une croissance plus lente.

Gardez un œil sur les annonces récentes

Alors que la croissance ralentit, les investisseurs devraient être encouragés par une série d’annonces publiées récemment. Ceux-ci inclus:

Palantir et Merck KGaA a annoncé un partenariat pour faire face à la pénurie mondiale de semi-conducteurs. Les entreprises développent une plate-forme basée sur l’IA qui aidera les entreprises à naviguer dans la chaîne d’approvisionnement et à réduire les délais de mise sur le marché. Palantir et Fonds de Babylone (NYSE :BBLN) a annoncé des « progrès substantiels » dans leur travail pour utiliser les données afin d’améliorer les soins cliniques pour les clients de la santé de Babylon. Palantir a remporté un contrat de 43 millions de dollars du gouvernement fédéral avec Cross-Mission Ground & Communications Enterprise du Space Command. Palantir et Kinder Morgan (NYSE :KMI) a annoncé un accord pluriannuel dans le cadre duquel Kinder Morgan utilisera la plate-forme de Palantir pour prendre en charge son infrastructure et améliorer l’analyse des données, l’intégrité du réseau et la tarification.

Et ce ne sont que les annonces de la semaine dernière. Je m’attends à ce que des titres similaires continuent de déferler.

L’essentiel sur le stock PLTR

L’action PLTR a fait une énorme hausse début janvier, mais a connu des difficultés depuis. Cependant, si vous recherchez un jeu de cybersécurité et d’IA à long terme, c’est un choix solide. Il faudra juste être patient.

