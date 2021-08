Le stock de PLTR mérite plus de félicitations à long terme maintenant

“Cathy a acheté plus” est ce que j’ai entendu le lendemain Palantir (NYSE :PLTR) les revenus déclarés. L’action PLTR a augmenté de 10% sur ce titre la semaine dernière. Non, je ne veux pas dire que la société Ark Invest de Cathie Wood a acheté plus d’actions. L’opportunité avec cette entreprise repose sur son propre mérite et durera à long terme.

Il s’agit d’un stock à posséder pendant des années en raison de la qualité de l’exécution des plans. Le fait qu’ARK ait ajouté à leur position est sans importance. Ils suivent un algorithme, il est donc idiot pour les investisseurs de détail d’essayer de copier cela sur un titre. C’est comme suivre une recette de cuisine mais avec seulement quelques ingrédients que nous aimons. Les investisseurs ont raison de l’aimer, mais le font parce que c’est la bonne chose à faire.

Le modèle économique de Palantir est orienté simultanément dans deux directions. Ils s’adressent au gouvernement et au secteur privé et ils prospèrent tous les deux. L’intelligence artificielle (IA) est de plus en plus omniprésente. À l’avenir, ce sera une nécessité pour toutes les entreprises. Ceux qui ne l’utiliseront pas seront désavantagés.

Actuellement, la plupart des entreprises considèrent qu’il s’agit d’un processus de nouveauté. En réalité, l’IA améliore les performances de toute équipe de niveau. Ils disent que l’erreur est humaine, c’est ainsi que nous pouvons améliorer nos chances avec l’automatisation de la prise de décision.

Le stock de PLTR prospérera grâce à une exécution solide

Au cœur de l’offre PLTR se trouve la standardisation d’un bon processus de réflexion. La pandémie a accéléré les tendances de numérisation, nous générons donc maintenant plus de données que jamais. La rampe est exponentielle et elle n’est pas transitoire.

Ce que nous faisons avec les données offrira des avantages aux entreprises. Palantir aide à agréger et à traiter le flux en éléments exploitables.

Fondamentalement, les mesures financières sont saines. Ce n’est en aucun cas bon marché avec un ratio prix/ventes (P/S) de 37 %. Cependant, lorsqu’une entreprise connaît une croissance aussi rapide, elle a le droit de dépenser trop. En fait, c’est une nécessité si l’équipe veut tenir ses promesses. Finalement, le rythme réduira considérablement la métrique P/S. En février de cette année, il était supérieur à 60.

Les revenus totaux ont doublé depuis 2018. Ils perdent toujours de l’argent, mais pour l’instant, ce n’est pas un problème. Trop souvent, les experts se plaignent de dépenses excessives. Ils l’ont fait avec conviction dans le cas de Amazon (NASDAQ :AMZN) et Netflix (NASDAQ :NFLX) pendant des années. De toute évidence, ils se sont trompés là-bas et ils auront tort ici.

La confiance des investisseurs est de nos jours à travers le toit. Mais les réactions positives à des bénéfices plus élevés ont été une proposition incertaine ces derniers temps. Heureusement, le stock de PLTR est apparu sur de bonnes nouvelles contrairement à ce qui s’est passé avec Pomme (NASDAQ :AAPL) pour n’en citer qu’un. Les investisseurs ont agi de manière rationnelle et ont accordé le crédit lorsqu’il était dû.

La direction de Palantir a augmenté son chiffre d’affaires total de 49 % par rapport à l’année dernière. Ils ont également généré 23 millions de dollars de flux de trésorerie liés à l’exploitation. Cela leur donne la liberté de tirer parti de leur élan. Il ne fait aucun doute que le modèle économique est sain et a juste besoin de temps pour devenir encore plus impressionnant.

Les investisseurs n’ont pas pu trouver de faute dans le rapport, même pas par rapport aux attentes. C’est souvent la zone qui provoque des réactions négatives aux cartes de pointage fortes. Le stock PLTR est passé avec brio la semaine dernière, et il le sera dans les suivantes.

Le temps mettra en évidence son propre éclat

Source : Graphiques par TradingView

L’entreprise existe depuis des années. L’action PLTR est nouvelle à Wall Street et il faudra du temps pour gagner plus de confiance. Les investisseurs de nos jours sont inconstants, mais ils finiront par reconnaître l’éclat. Le flux naturel d’intérêt a subi un coup dur lorsque Palantir est tombé dans le sillage des stocks de mèmes. En janvier, il s’est rallié à 70 % avec des personnalités comme GameStop (NYSE :GME). Cela prendra du temps pour sortir des graphiques.

Techniquement, PLTR a un support inférieur à près de 23 $ par action. C’est la moitié de sa vie publique. Lorsqu’une action se redresse rapidement, il est normal qu’elle rende la moitié de la reprise. Finalement, l’action des prix se normalisera et établira une base achetable claire.

En attendant, j’espère que tant que les marchés resteront haussiers, ils le seront aussi. Mais pour constituer un tampon, je préférerais vendre des options de vente à 21 $ de décembre et percevoir une prime. Cela rendrait l’action des prix PLTR haussière avec une marge d’erreur de 20%. Dans ce cas, je ne commencerais pas à perdre de l’argent avant que le prix ne tombe en dessous de 19,80 $.

Quelle que soit la méthode choisie par les investisseurs, ils devraient laisser place à l’erreur. Si ce n’est en utilisant des options, alors en ne prenant pas toutes les positions d’un seul coup. Quelle que soit la bonne histoire que raconte PLTR, elle doit s’échanger au sein de l’ensemble du collectif. A ces altitudes, les indices sont susceptibles de subir de fortes corrections par surprise.

