Le stock de PLTR pourrait bénéficier d’une augmentation de 51% de son nouveau contrat avec l’armée

Palantir Technologies (NYSE :PLTR) a récemment annoncé que l’armée américaine avait signé un contrat de système de renseignement de 823 millions de dollars. Cela pourrait être un bon catalyseur pour aider le stock de PLTR à augmenter.

Source : Ascannio / Shutterstock.com

Il s’agit d’une étape importante pour l’entreprise, car Palantir devrait gagner 1,5 milliard de dollars cette année. Le fait est que ce contrat pluriannuel à lui seul pourrait avoir un impact significatif sur l’entreprise au cours des prochaines années.

Je soupçonne qu’une fois que le marché aura plus d’informations sur cet accord, ainsi que sur les prochaines données financières de Palantir, l’action PLTR pourrait se redresser.

Par exemple, après avoir culminé à 39 $ le 27 janvier, l’action a atteint un creux de 18,37 $ le 13 mai. Mais elle a récemment rebondi pour atteindre un sommet de 28,71 $ le 17 septembre. 27. Cela lui donne une capitalisation boursière de 49,63 milliards de dollars.

Où en sont les choses à Palantir

Je soupçonne que Palantir remporte toutes sortes de contrats sans jamais les annoncer publiquement. C’est pourquoi cette annonce du 5 octobre était si importante. Comme l’a dit un analyste de Seeking Alpha, l’accord s’étendra probablement sur plusieurs années et signifie également que la société dispose d’une autorisation gouvernementale assez importante.

Le contrat annonçait que Palantir avait été sélectionné par le responsable du programme de l’armée américaine pour les systèmes de renseignement et d’analyse. L’armée aime les noms longs pour ses divers programmes et divisions.

Pour le contexte, j’ai déjà travaillé comme stagiaire d’été pour un groupe de commandement statistique de l’armée américaine qui était chargé d’analyser ses missiles Patriot. J’étais submergé par le nombre d’acronymes que l’armée utilisait pour tout.

Plus tard dans ma carrière, j’ai travaillé au Pentagone et j’ai obtenu une autorisation de haut niveau au Bureau du secrétaire à la Défense (OSD). Je peux attester que le gouvernement américain, en particulier le ministère de la Défense, peut bénéficier d’une entreprise comme Palantir qui offre des yeux et des oreilles neufs dans le domaine du renseignement et de l’analyse.

Ce contrat choisit spécifiquement Palantir « pour passer à la phase suivante du contrat concurrentiel de livraison indéfinie, quantité indéfinie (IDIQ) de 823 millions de dollars de l’armée ». C’est ce dont je parlais avec les acronymes. Il disait aussi ceci :

« Après avoir collaboré avec l’armée sur un processus réussi « Test, correction, test », Palantir soutiendra l’armée tout au long des tests finaux et de la mise en service. «

D’après ce que je peux dire dans ce charabia, Palantir est sur la bonne voie pour un contrat. Cela doit signifier que l’affaire vaut quelque chose de gros pour Palantir.

Que faire avec le stock PLTR

À ce stade, il est un peu difficile de dire exactement comment le contrat de 823 millions de dollars affectera les ventes de Palantir au cours des prochaines années. La meilleure façon de l’évaluer est de s’appuyer sur les analystes de Street, qui l’intégreront dans leurs projections de chiffre d’affaires et de cash-flow libre de l’entreprise.

Le mois dernier, j’ai écrit que Palantir produit désormais un flux de trésorerie disponible (FCF) positif. La société a généré 201 millions de dollars en FCF au cours du premier semestre de l’année, reflétant une marge de 28 % en FCF. Sur cette base, j’ai théorisé que l’action PLTR valait environ 34 $ par action.

Ceci était basé sur un chiffre d’affaires de 1,95 milliard de dollars pour 2022 et de 2,5 milliards de dollars pour 2023. Ainsi, l’utilisation d’une marge de 30% donne une prévision de 750 millions de dollars en FCF pour 2023.

Ensuite, l’utilisation d’un rendement de 1% FCF entraîne une capitalisation boursière potentielle de 75 milliards de dollars. Par rapport à la capitalisation boursière d’hier de 49,63 milliards de dollars, cela implique que la valeur marchande de Palantir vaut 51,1% de plus que le prix d’aujourd’hui.

Cela implique que l’action PLTR vaut 37,87 $ par action, soit 51,1% de plus que son prix de 25,06 $ le 27 octobre.

C’est un très bon retour sur investissement pour la plupart des investisseurs, même s’il faudra peut-être encore deux ans avant que l’action n’atteigne ce niveau. Si tel est le cas, le rendement moyen composé s’élève à 22,9 % par an pour les deux prochaines années. C’est aussi un très bon rendement potentiel pour la plupart des investisseurs.

À la date de publication, Mark R. Hake ne détenait aucune position directement ou indirectement dans aucun des titres mentionnés dans l’article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Mark Hake écrit sur les finances personnelles sur mrhake.medium.com et dirige le Guide de la valeur totale du rendement que vous pouvez consulter ici.