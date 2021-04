Le stock de PLUG était déjà trop cher avant l’incident comptable

Il y a de fortes chances que les erreurs comptables trouvées dans Branchez l’alimentation (NASDAQ:PRISE DE COURANT) Les rapports annuels 2018 et 2019 et six rapports trimestriels de mars 2019 à septembre 2020 seront finalement triés. Malheureusement, si vous avez acheté des actions PLUG le 15 mars, la veille de la publication par la société d’un communiqué de presse reconnaissant les erreurs, vous perdez plus de 30%.

Source: Shutterstock

Naturellement, il y a eu un bras de fer entre les analystes qui insistent sur le fait qu’il s’agit d’un cas d’investisseurs faisant une montagne d’une taupinière et de ceux qui pensent qu’il est préférable de rester à l’écart jusqu’à ce que la fumée se soit dissipée.

J’ai les deux côtés. Il n’est jamais facile d’évaluer pourquoi une erreur comptable s’est produite, et encore moins si elle devrait avoir une incidence importante sur les activités de l’entreprise. Cela ne semble pas le cas, mais je ne suis pas comptable.

Et si vous n’êtes pas comptable, je vous suggère de suspendre l’achat d’actions PLUG malgré cette baisse. Voici pourquoi.

Le stock de PLUG est toujours en hausse de 800%

Au cours de l’année écoulée, Plug Power a gagné plus de 850%. Bien que ce soit bien loin des 1 400 p. 100, il a augmenté à un moment donné; c’est toujours un retour massif sur 12 mois. De plus, il a généré un rendement annualisé de 153% au cours des trois dernières années, également un gain appréciable.

Il se négocie toujours à 31 fois ses ventes, selon Morningstar.com, avec une capitalisation boursière de 18,5 milliards de dollars. Cependant, page S-11 du supplément de prospectus daté du 8 février, mettant en évidence Walmart (NYSE:WMT) vente de 7,3 millions d’actions, a déclaré que 502,5 millions d’actions étaient en circulation au 5 février.

C’est une capitalisation boursière d’environ 15,6 milliards de dollars, ce qui correspond à peu près à ce que Google Finance a pour sa valeur actuelle. Tom Taulli d’InvestorPlace a réitéré le 19 mars la conviction de la société que sa facturation brute pour 2021 sera de 475 millions de dollars, 750 millions de dollars en 2022 et 1,7 milliard de dollars en 2024.

La lettre aux actionnaires du quatrième trimestre 2020 de la société (avant l’accusé de réception du retraitement) explique qu’en raison de l’acquisition accélérée des bons de souscription restants d’un client (je suppose qu’il s’agit de Walmart), elle avait des coûts supplémentaires de 456 millions de dollars au quatrième trimestre, la plupart hors trésorerie. les frais liés à ces bons de souscription.

En conséquence, il a réalisé un chiffre d’affaires au quatrième trimestre 2020 de – 316 millions de dollars et un chiffre d’affaires en année pleine de – 100 millions de dollars.

À l’avenir, il a suggéré que la ligne de revenus devrait être beaucoup plus facile à suivre pour les investisseurs. Je l’espère.

En attendant, comment évalue-t-on l’entreprise quand une chose simple comme la vente n’est même pas simple? C’est difficile.

Facturation du prix à la facturation brute

Comme indiqué dans la lettre aux actionnaires, PlugPower avait une facturation brute de 96,3 millions de dollars au quatrième trimestre et une facturation brute de 337 millions de dollars pour l’année 2020, un record de l’entreprise. Ils ont parcouru un long chemin. En 2014, ils n’étaient que de 64 millions de dollars.

La lettre aux actionnaires indique que le nombre de factures brutes comprend l’équipement vendu, les services rendus, le carburant vendu et l’électricité fournie dans le cadre d’accords d’achat d’électricité, etc.

Si vous revenez au 10-K de 2014, vous verrez que les revenus étaient pratiquement les mêmes que les facturations brutes à 64,2 millions de dollars, donc pour cet article, je suppose que la même chose est vraie dans les années suivantes.

Cela donne à PLUG une évaluation actuelle de 46,3x les facturations ou ventes brutes. Projetez cela jusqu’en 2024, et le multiple tombe à 9,2x les facturations ou ventes brutes beaucoup plus raisonnables.

De ce point de vue, en supposant qu’il atteigne ses objectifs, et c’est un gros si, la valorisation n’est pas trop scandaleuse compte tenu de l’innovation qu’elle vise à fournir d’ici là.

Que pensent les analystes?

Du côté positif de l’argument, l’analyste de B. Riley, Christopher Souther, pense que cela pourrait être une opportunité pour les investisseurs.

«Compte tenu de notre point de vue selon lequel cette nouvelle ne change pas la trajectoire de croissance historique ou future de la société», a écrit l’analyste dans une note aux clients, «nous pensons qu’il s’agit d’un autre bruit comptable qui a créé une opportunité d’achat supplémentaire dans l’action. . »

Souther a maintenu sa cote d’achat et son objectif de cours de 70 $.

Du côté négatif de l’argument, les analystes de Truist Securities estiment que tant que le calvaire comptable n’est pas résolu, il ne voit que peu d’avantages pour l’action PLUG.

En décembre, la dernière fois que j’ai écrit sur Plug Power, j’ai suggéré aux investisseurs intéressés d’attendre jusqu’à ce qu’il tombe dans les 20 $ ou les adolescents élevés avant d’acheter. De plus, j’estime qu’il convient aux investisseurs dont l’appétit pour le risque est supérieur à la moyenne.

Cependant, je ne savais pas que cela coûterait 75,49 $ avant de s’essouffler. Maintenant, prêt à tomber dans les 20 $, si vous pouvez en acheter et que vous correspondez au profil de risque, je suivrais l’exemple de l’analyste de Riley et en achèterais.

À long terme, je pense que cela a du potentiel. Je ne pense pas que cela vaille près de 75 $. Surtout pas avec des problèmes de comptabilité qui pèsent sur sa tête.

À la date de publication, Will Ashworth ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Will Ashworth a écrit sur les investissements à plein temps depuis 2008. Les publications où il est apparu comprennent InvestorPlace, The Motley Fool Canada, Investopedia, Kiplinger et plusieurs autres aux États-Unis et au Canada. Il aime particulièrement créer des portefeuilles modèles qui résistent à l’épreuve du temps. Il habite à Halifax, en Nouvelle-Écosse. Au moment d’écrire ces lignes, Will Ashworth ne détenait de position dans aucun des titres susmentionnés.