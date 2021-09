Le stock de PLUG peut chuter de 50 % de plus alors que les pertes continuent

in

Branchez l’alimentation (NASDAQ :PRISE DE COURANT), la société de piles à combustible à hydrogène, a réussi à lever plus de 3,4 milliards de dollars en deux tranches différentes en janvier et février 2021. La société a vendu 1,6 milliard de dollars d’actions PLUG à 29,29 dollars en février à une filiale de SK Holdings, le troisième plus grand conglomérat de Corée du Sud.

Source : Shutterstock

De plus, il a réussi à faire une offre secondaire sur le Bourse du Nasdaq pour 1,8 milliard de dollars à 65 $ en janvier et février. Le problème est que l’action est maintenant à 27,06 $ le 28 septembre à midi. Cela signifie que ces deux tranches d’investisseurs n’ont rien à montrer pour leur investissement dans Plug Power.

J’ai écrit le 15 mars que l’action PLUG était très surévaluée à 38 fois les bénéfices à terme alors qu’elle se négociait à 46,46 $. Depuis lors, le stock a cratérisé à plus de 41,7% de ce prix. Avec les pertes continues de la société et, plus important encore, son flux de trésorerie disponible négatif, le titre continuera probablement à baisser.

Où en sont les choses pour l’alimentation électrique

Le 5 août, Plug Power a publié ses résultats du deuxième trimestre, montrant d’énormes gains de revenus mais aussi des pertes massives. Son chiffre d’affaires a augmenté de 83%, passant de 68 millions de dollars l’année dernière à 124,6 millions de dollars au deuxième trimestre 2021. De plus, ses facturations brutes ont augmenté de 74,4%, passant de 72,4 millions de dollars à 126,3 millions de dollars au deuxième trimestre 2021.

Mais le problème est que les pertes ont grimpé en flèche à 89,6 millions de dollars sur une base opérationnelle, contre 26,5 millions de dollars l’an dernier. De plus, le bénéfice net a été négatif de 99,6 millions de dollars comparativement à 9,4 millions de dollars il y a un an.

Mais plus important encore, ses pertes de cash-flow libre (FCF) ont grimpé en flèche. Par exemple, pour les six mois se terminant le 30 juin, la société a dépensé 246,6 millions de dollars sur une base opérationnelle. Cela peut être vu à la page 15 de sa lettre aux actionnaires dans l’état des flux de trésorerie.

De plus, après déduction des dépenses d’investissement de 33 millions de dollars et de 7,6 millions de dollars en achats d’autres équipements, la perte de FCF était de 287,5 millions de dollars pour la période de 6 mois.

Cela implique que son taux de consommation de trésorerie annualisé était d’au moins 575 millions de dollars. Il pourrait encore augmenter à mesure que les ventes augmentent, car Plug Power semble dépenser davantage en pertes d’exploitation et en dépenses d’investissement avec des ventes plus élevées. Cela pourrait facilement commencer à réduire son solde de trésorerie de 3,24 milliards de dollars sur plusieurs années.

Quelle puissance de prise vaut la peine

Malgré les ventes plus élevées et tous les projets verts que la société lance pour les centrales électriques à pile à combustible dans le monde, le stock semble toujours trop élevé. Cela reflète beaucoup de bonnes nouvelles qui pourraient ne pas arriver avant longtemps.

Par exemple, 21 analystes interrogés par Seeking Alpha ont une estimation de chiffre d’affaires moyen de 494 millions de dollars pour 2021. Étant donné que l’action PLUG a une capitalisation boursière de 15,5 milliards de dollars, cela signifie que son multiple prix/vente (P/S) est un énorme 31,4 fois Ventes. Ce ratio serait élevé même s’il s’agissait d’une mesure cours/bénéfice (P/E).

De plus, pour 2022, ces mêmes analystes prévoient un chiffre d’affaires de 753,2 millions de dollars. Certes, alors que cela représente un taux de croissance potentiel de plus de 52% d’ici 2022, le multiple P/S reste très élevé. Cela équivaut à plus de 20,6 fois les revenus à terme. C’est également une mesure élevée, même s’il s’agissait d’un ratio P/E.

Le fait est que l’action PLUG est susceptible de chuter d’au moins 50 % supplémentaires, portant son multiple P/S avancé à seulement 10 fois. Cela implique que le cours de l’action ne vaut que 13,53 $ par action.

Que faire avec PLUG Stock

Les analystes de Wall Street ne sont pas d’accord avec moi. Par exemple, 15 analystes interrogés par TipRanks.com ont un objectif de prix moyen de 41,14 $, soit 53 % de plus. Yahoo! Finance, qui utilise les données de Refinitiv, rapporte que 23 analystes ont un objectif moyen de 43,06 $. Seeking Alpha indique que 24 analystes ont un objectif moyen de 40,55 $ par action.

Le problème, c’est que ces mêmes analystes se sont trompés à 100 % depuis mars, date à laquelle la société a levé son capital. Comme je l’ai suggéré, le stock de PLUG a baissé, pas augmenté. Alors pourquoi devriez-vous croire ces analystes maintenant ? Le titre est encore très surévalué, d’autant plus qu’il est loin de réaliser des bénéfices de sitôt.

Par conséquent, la plupart des investisseurs axés sur la valeur resteront probablement à l’écart des actions PLUG, au moins jusqu’à ce qu’il y ait un élément d’aubaine ou de rentabilité. Pour l’instant, je ne vois rien de tout cela.

A la date de publication, Mark R. Hake ne détenait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

