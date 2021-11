Le stock de PTON est en difficulté. Devriez-vous renflouer ou acheter la baisse ?

Peloton Interactif (NASDAQ :PTON) l’action a chuté de plus de 32% en dehors des heures de négociation le 4 novembre à la suite d’une croissance plus faible des revenus et d’un manque à gagner plus important dans un rapport trimestriel publié après la fermeture des marchés.

Source : JHVEPhoto / Shutterstock.com

Les derniers résultats trimestriels de PTON ont ébranlé la confiance des investisseurs boursiers dans la capacité de l’entreprise à devenir rentable. Et honnêtement, le moment est peut-être venu de faire une pause dans Peloton.

Regardons les avantages et les inconvénients de Peloton.

PTON déçoit à la fois sur les résultats supérieurs et inférieurs

Le chiffre d’affaires trimestriel de 805,2 millions de dollars de Peloton Interactive a affiché une croissance de 6 % en glissement annuel et a dépassé les prévisions antérieures de 800 millions de dollars de la société. Cependant, les investisseurs en actions PTON s’attendaient à un chiffre d’affaires de 808,9 millions de dollars, soit une croissance annuelle de 6,7%.

L’échec de la ligne du haut semble étroit mais confirme toujours que les taux de croissance à trois chiffres observés pendant la pandémie pourraient appartenir au passé. Peut-être que le fitness en salle n’est plus une vente chaude alors que les masses embrassent leur liberté du confinement à domicile après Covid-19. Les gymnases sont de retour au menu des passionnés de fitness.

Le plus remarquable, la perte trimestrielle du bénéfice GAAP par action (BPA) de Peloton de 1,25 $ se compare mal à un consensus du marché pour une perte de 1,05 $. C’était un manque à gagner trop important, pourrait-on dire.

En lisant plus en détail les derniers résultats de la société, les investisseurs en actions PTON ont beaucoup à se soucier d’aller de l’avant.

Des marges faibles, des dépenses d’exploitation en hausse pèsent sur le stock de PTON

Les marges brutes de Peloton Interactive sont en baisse, et elles pourraient rester déprimées bien plus longtemps.

Les marges bénéficiaires brutes pour le trimestre de septembre à 32,6 % représentaient une baisse de 20 % en glissement annuel. La lecture était plus faible que les propres prévisions de la société de 33%, qui ont été données en août.

Les prévisions de la société pour le prochain trimestre (se terminant en décembre) sont de 1,1 à 1,2 milliard de dollars de revenus avec des marges brutes en baisse à 24%.

Fait intéressant, la direction espère qu’une base d’abonnés croissante pourrait aider à ramener les marges totales à 32% pour l’année. Les revenus d’abonnement sont solides, en hausse de 94 % en glissement annuel. Cependant, le tableau reste encore sombre.

Orientations du Peloton pour l’exercice 2022

Orientation préalable

Guide mis à jour

3,63 millions d’abonnés à la fin de Connected Fitness 3,35 millions d’abonnés à la fin de Connected Fitness 5,4 milliards de dollars de chiffre d’affaires total de 4,4 à 4,8 milliards de dollars de chiffre d’affaires total Marge bénéficiaire brute d’environ 34 % Marge bénéficiaire brute d’environ 32 % 325 millions de dollars Perte d’EBITDA ajusté (6 % du chiffre d’affaires) 425 millions de dollars – 475 millions de perte d’EBITDA ajusté (près de 10 % du chiffre d’affaires)

La direction de PTON a révisé à la baisse ses prévisions de revenus pour l’exercice 2022, constatant une croissance plus lente de la base d’abonnés, des marges plus faibles et des pertes plus importantes.

Le côté laid de la stratégie de prix agressive de PTON

La nouvelle stratégie de croissance de PTON tente d’attirer de nouveaux clients grâce à des remises sur les prix et à des conditions de crédit plus longues de 39 mois. Malheureusement, le résultat est toujours une croissance lente, des marges plus faibles, une baisse soudaine des flux de trésorerie d’exploitation et des pertes plus importantes.

Pour soutenir ses réductions de prix agressives, la société a augmenté ses dépenses de marketing et de publicité et a investi massivement dans les stocks. Les dépenses d’exploitation ont augmenté de 140 % en glissement annuel (pour constituer plus de 77 % des revenus totaux) pour le trimestre.

On pourrait justifier l’explosion des dépenses en invoquant une augmentation des effectifs, des dépenses croissantes en recherche et développement (R&D) et l’impact de la structure de coûts de la nouvelle filiale Precor.

Cependant, ce n’est pas nouveau. L’horrible histoire de pertes d’exploitation sévères de l’entreprise reste intacte.

PTON peut-il arrêter la croissance des dépenses d’exploitation pour le confort des investisseurs boursiers?

Peloton Interactive n’a pas réussi à atteindre le seuil de rentabilité lorsqu’il a connu une augmentation inattendue de la demande pendant la pandémie. Sans catalyseur de pandémie, l’adoption rapide de ses vélos, de ses bandes de roulement et de la croissance de ses adhésions à l’application tout au long de 2020 et au cours du premier semestre de l’année civile 2021 aurait pu prendre de nombreuses années à l’entreprise.

Mais la croissance des revenus s’accompagnait toujours de pertes plus importantes.

Les revenus de Peloton ont augmenté plus rapidement au cours des cinq dernières années, mais les bénéfices d’exploitation n’ont pas du tout été réactifs. La croissance du chiffre d’affaires a largement dépassé le bénéfice d’exploitation.

L’entreprise enregistre de plus en plus de pertes d’exploitation à mesure que son chiffre d’affaires augmente. Cela conduit les investisseurs en actions PTON à remettre en question le modèle économique. Peut-être que le modèle d’exploitation et la structure de coûts de Peloton ne sont pas propices à la rentabilité.

La pression monte sur la direction de Peloton pour qu’elle approfondisse le modèle de fonctionnement de l’entreprise en tant que question d’agence. Des preuves récentes ont montré que la mise à l’échelle à elle seule ne fournira pas la rentabilité souhaitée.

Et la direction le sait. Voici comment l’entreprise le dit :

« Parallèlement à nos prévisions de demande révisées, nous prendrons des mesures concrètes pour réexaminer notre base de dépenses et ajuster nos coûts d’exploitation afin de mieux aligner nos investissements sur nos prévisions de croissance révisées. »

Acheter le Dip ou le Bail Out sur Peloton Stock ?

L’action Peloton peut toujours avoir sa place dans un portefeuille de croissance axé sur la croissance à long terme étant donné ses taux de croissance soutenus à deux chiffres du nombre d’abonnés. Les marges brutes augmentent à mesure que les abonnements augmentent pour constituer une composante importante du total des revenus. À l’heure actuelle, les marges restent sous pression car les baisses de prix font chuter les marges des ventes de matériel à environ 7 %.

L’action PTON pourrait encore rebondir une fois que le marché aura une meilleure visibilité sur le front de la gestion des coûts. D’autant plus si les abonnements maintiennent les taux de croissance actuels élevés. Cependant, il s’agit toujours d’une situation délicate, car une croissance élevée des abonnements nécessite également des budgets marketing élevés et soutenus et des incitations tarifaires. L’entreprise pourrait avoir du mal à maintenir la croissance des abonnements tout en maîtrisant les coûts d’exploitation.

Plus important encore, compte tenu de la forte consommation de trésorerie d’exploitation au cours du dernier trimestre qui pourrait persister alors que la société finance ses clients grâce à de longues conditions de crédit, Peloton pourrait être sur le marché à la recherche d’une nouvelle injection de trésorerie dès que son capital sera immobilisé dans les comptes clients.

Attention à la dilution potentielle à venir qui pourrait provoquer une nouvelle faiblesse sur le titre Peloton !

Regarder le stock de PTON à distance pourrait probablement être un exercice de réduction du stress en ce moment.

À la date de publication, Brian Paradza n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication InvestorPlace.com.

Brian Paradza est un passionné d’investissement qui a reçu la Charte CFA en 2019. Fervent partisan de l’investissement à long terme basé sur les fondamentaux, Brian apprend de gourous comme Warren Buffett, mais reconnaît les tendances comportementales humaines qui conduisent à la « folie » à court terme. Vous le trouverez peut-être curieux alors qu’il examine les opportunités d’investissement dans la technologie, le cannabis, les blockchains et la nouvelle classe d’actifs des crypto-monnaies.