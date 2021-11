Le stock de PTON s’est à nouveau réduit à sa base pré-pandémique

peloton (NASDAQ :PTON) l’action n’est pas pour les investisseurs sensibles.

Source : JHVEPhoto / Shutterstock.com

L’entreprise a eu la malchance d’arriver sur le marché juste avant que la pandémie ne frappe. Les premiers mois d’existence se sont plutôt bien déroulés. Les investisseurs de PTON ont réussi à construire une base. Il y a eu des rallyes importants et des baisses raisonnables, mais ensuite nous avons appuyé sur le bouton de réinitialisation dans le monde entier.

L’action Peloton a atteint un nouveau plus bas en mars 2020. Ce n’était pas inhabituel puisque toutes les actions de Wall Street ont fait à peu près la même chose. Mais ensuite, les investisseurs sont devenus fous et ils l’ont rattrapé à près de 900%. Le high watermark est arrivé en janvier de cette année, et c’était la fin de la fête pour les taureaux. Depuis lors, l’action PTON a perdu 74% de sa valeur.

Une partie de cela faisait partie de l’action normale des prix de retracement de rallye. Mais plus récemment, il y avait plusieurs problèmes intrinsèques avec l’entreprise. Passer de 170 $ à 100 $ par action était raisonnable. Parce que c’est ainsi que les taureaux s’établissent pour maintenir l’élan dans un rallye. Mais ensuite, la société a annoncé des événements tragiques avec l’un de ses produits.

Le stock de PTON est de retour à une base solide

Le titre à lui seul a causé de violentes pertes de capitalisation boursière. Et les désordres opérationnels et juridiques qui découlent de cette tragédie persisteront. Il est important que la direction traite les questions de manière responsable pour arrêter d’autres blessures.

La bonne nouvelle sur l’action PTON est que le prix est retombé dans le décolleté d’avant la pandémie. Souvent, lorsque les actions font cela, elles trouvent des acheteurs prêts à tenter leur chance. Ce matin, il s’est rallié à une nouvelle variante du Covid-19.

L’entreprise mérite le crédit d’avoir eu la prévoyance du service. Ils se sont positionnés juste pour la pandémie. Les blocages ont montré clairement pour le reste d’entre nous à quel point leur idée avait du sens. Les événements de l’année dernière leur ont donné un énorme coup de pouce, et ils comptent maintenant plus de 5 millions de membres. Vient ensuite l’étape importante de la rétention et de la croissance après la pandémie. À partir de ces niveaux, l’action semble suffisamment attrayante pour les investisseurs à long terme.

Fondamentalement, ils ont aussi plus de concurrence que jamais. L’industrie de l’entraînement à domicile a attiré de nouveaux entrants, notamment Lululemon (NASDAQ :LULU). De plus, Tonal emploie des athlètes célèbres comme LeBron James pour n’en nommer qu’un. De plus, le vaccin ramène les gens dans leurs gymnases habituels. Je fais partie de ce groupe et je préfère travailler là-bas que seul à la maison.

Le peloton mérite du crédit

Source : Graphiques par TradingView

Je suis prêt à leur donner du crédit pour le moment. Avec autant de membres, je suis certain qu’ils peuvent affiner le mix des ventes. Actuellement, il s’agit principalement de vendre du matériel, avec une couche de service mensuelle. Ils parlent déjà de nouveaux produits comme la caméra intelligente. Les gens sont maintenant plus ouverts aux interactions virtuelles, c’est donc une toile vierge pour Peloton.

Fondamentalement, les mesures fondamentales ne sont pas mauvaises en raison de la poussée pandémique. Par conséquent, je doute qu’ils soient fiables comme indicateur de progrès. Je ne passerais pas trop de temps à déchiffrer si le stock de PTON est bon marché ou non. Il s’agit d’une entreprise en développement, et la gestion est déjà sous le microscope. Il est important qu’ils maintiennent l’attention des investisseurs sur les efforts déployés pour développer l’entreprise.

Les gros titres mis à part, le moment de paniquer pour le stock était il y a des semaines. Néanmoins, il existe toujours un risque lié au fait que les indices atteignent des sommets historiques. Si nous avons une légère correction à Wall Street, l’action Peloton pourrait encore chuter. Les investisseurs qui s’y bravent maintenant devraient laisser place à l’erreur. Je ne prendrais que des positions partielles jusqu’à ce que nous obtenions des éclaircissements de la part de la direction.

A la date de publication, Nicolas Chahine n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Nicolas Chahine est le directeur général de SellSpreads.com.