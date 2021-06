Le stock de QS ne bougera pas tant que l’entreprise ne changera pas son modèle commercial

in

Au cours du dernier mois, QuantumScape (NYSE :QS) le stock n’est pratiquement allé nulle part. La dernière fois que j’ai écrit sur l’action QS le 12 mai, elle a clôturé à 27,30 $, mais au 11 juin, elle était à 27,90 $. Mais quand j’ai commencé l’article précédent le 11 mai, c’était à 29,48 $. En effet, il a en fait chuté de plus de 5 %.

C’est ce que j’ai prédit dans mon article, et ce à quoi je m’attends continuera de se produire. Selon sa présentation aux investisseurs de septembre 2020, la société ne commencera même pas à générer des revenus avant 2024. C’est dans plus de deux ans, date à laquelle QuantumScape ne gagnera que 14 millions de dollars.

De plus, les revenus ne commenceront même pas à augmenter avant 2026, date à laquelle ils devraient atteindre 275 millions de dollars. Le cash flow burn rate sera important.

Voici ce que j’ai écrit précédemment à propos des finances de QuantumScape :

“La diapositive de la page 28 montre qu’il y a un trou de financement de 3,3 milliards de dollars de consommation de trésorerie de 2022 à 2027. Cela se voit sur l’avant-dernière ligne indiquant que les pertes de flux de trésorerie disponibles (FCF), ou consommation de trésorerie, seront de 184 millions de dollars d’ici la fin de 2021. « … Cela représente une perte de trésorerie attendue de 1,4 milliard de dollars au cours des quatre prochaines années et plus jusqu’en 2025. »

QuantumScape doit changer

Ma conclusion est que cette entreprise de batteries à semi-conducteurs n’est rien de plus qu’un organisme de recherche. Rien sur la société n’indique qu’elle a l’intention de commercialiser une quelconque de ses technologies au cours des prochaines années. Ceci malgré le fait que la société dispose probablement de suffisamment de liquidités pour couvrir ses pertes de trésorerie.

Cela signifie que l’action QS ne mérite pas sa valeur marchande actuelle de 11,33 milliards de dollars. Elle doit changer son modèle commercial actuel et générer des revenus importants.

J’ai été consultant en stratégie pour plusieurs entreprises, alors permettez-moi de mettre ma casquette d’analyste en stratégie. Pourquoi l’entreprise ne peut-elle pas commencer à vendre des blocs d’alimentation à semi-conducteurs dès maintenant ? Ils n’ont pas besoin d’être conçus pour faire partie d’un véhicule électrique (VE). C’est ce que l’entreprise essaie de faire avec Volkswagen (OTCMKTS :VWAGY).

Sa technologie doit être suffisamment avancée pour avoir une application pratique. Par example, Tesla (NASDAQ :TSLA) vend ses unités Powerwall et possède également une division de production d’énergie plus importante. Il n’y a pas beaucoup d’ingénierie impliquée ici. Il s’agit principalement de vendre des batteries. Alors pourquoi QuantumScape ne peut-il pas faire quelque chose de similaire ? Au moins, cela peut commencer à générer des revenus avant 2024.

Et si ce n’est pas faisable maintenant, dans combien de temps cela pourrait-il être ? Sinon, qu’en est-il des licences technologiques sur une base limitée ? Quelle que soit sa méthode, QuantumScape doit trouver un moyen de faire progresser ses revenus de manière substantielle.

Et si aucune de ces choses n’a de sens, recourez simplement au favori de Wall Street : les fusions et acquisitions (M&A.) Achetez une entreprise de véhicules électriques ou de batteries qui a des revenus et a besoin de la technologie de QuantumScape. Au moins de cette façon, l’entreprise peut être évaluée sur les flux de trésorerie à terme.

Que faire avec QS Stock

Mon inquiétude est que le stock de QS pourrait finir par faire du surplace pendant plusieurs années. Il pourrait augmenter ou baisser de plus ou moins 20 % au cours de cette période, mais rien de significatif ne se produirait jusqu’à ce que le marché change d’avis. Une fois qu’il devient clair que QuantumScape peut générer des revenus importants, le stock de QS pourrait finir par augmenter.

La seule autre chose qui pourrait changer le prix de l’action QS serait un rachat potentiel par Volkswagen ou un autre grand fabricant de véhicules électriques.

Considérez ceci : Volkswagen a une valeur marchande au nord de 180 milliards de dollars. Ainsi, même s’il payait une prime de 30% pour acheter QuantumScape, cela ne coûterait que 14,73 milliards de dollars. Cela ne représente que 8,18 % de sa valeur marchande de 180 milliards de dollars.

Ce n’est rien pour Volkswagen si cela paie QuantumScape en stock. Dans ce cas, l’action QS pourrait être gagnante. Mais ne comptez pas dessus. Espérons que la société proposera un changement de plan au cas où les fusions et acquisitions ne fonctionneraient pas.

