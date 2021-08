Le stock de RKT ne restera pas dans la corbeille beaucoup plus longtemps

Est-ce un mème ou un stock de momo ? Hypothèque fusée (NYSE :RKT) le stock se qualifie pour les deux balises.

Source : Lori Butcher / Shutterstock.com

En mars, il a augmenté de 130 % en une semaine, puis a perdu plus de la moitié de sa valeur en trois semaines. Au cours des trois mois précédents, il a oscillé sept fois plus de 20 % chacun.

Il est clair que celui-ci est également un stock dynamique qui évolue rapidement et violemment. Les investisseurs qui le bravent doivent avoir le ventre solide. Je dis apporte la Dramamine et tes casques car ça va être cahoteux.

Voici l’alerte spoiler: je l’aime bien ici.

Il y a trois mois, j’ai suggéré avec insistance que l’action RKT était une bonne affaire à 16,50 $ par action. Ceux qui étaient d’accord ont profité d’un rallye de 40 %. Depuis lors, le prix est revenu à la zone de départ de mai. Par conséquent, ma conclusion aujourd’hui est qu’il est temps de rincer et de répéter. La mise en garde est que les indices ne s’effondrent pas cet automne.

Au cours des deux derniers mois, Rocket a frôlé ses plus bas historiques. Les actions de mèmes en général sont également tombées en disgrâce, elles peuvent donc avoir du mal à sympathiser. Nous avons vu une action similaire d’autres comme Trèfle (NASDAQ :CLOV).

Posséder des actions RKT à long terme

Source : Graphiques par TradingView

Du point de vue de l’investissement, les actions sont attrayantes à long terme. Ses états financiers sont solides. Le rapport sur les profits et pertes montre une croissance impressionnante des revenus. Ils l’ont plus que triplé en quatre ans. De plus, ils sont rentables et ont un ratio cours/bénéfice à un chiffre.

Quelle que soit la façon dont vous le coupez, ce stock est maigre mais pas encore méchant. Il n’a pas réussi à sortir de la tendance basse-haute qui a commencé en mars.

Heureusement, il essaie d’établir un plancher. Pour cela, je verrais comment cela se passe par rapport au bas du 20 juillet. Cette bougie était haussière parce que les acheteurs sont intervenus avec force.

De plus, l’action RKT n’a pas eu de clôture plus basse depuis lors. Par conséquent, il est important que les taureaux défendent férocement le niveau de 17 $. Sinon, ils auront un revers qui leur demandera beaucoup de travail pour s’en remettre.

Que faire

Si je détenais déjà des actions, je serais patient sur le long terme. En cours de route, j’envisagerais également de vendre des options d’achat couvertes contre eux. Les options sont un outil important pour les investisseurs modernes. Ce serait comme créer des dividendes synthétiques, ils valent donc la peine d’être étudiés. Ce n’est pas la même chose que de vendre des appels nus, ce qui est extrêmement dangereux.

Les investisseurs qui cherchent à ajouter des positions peuvent le faire, mais pas tous en même temps. Il existe un risque extrinsèque provenant des marchés boursiers en général. Nous sommes toujours proches des plus hauts historiques et les investisseurs ignorent jusqu’à présent la fin du QE. Non, cela ne se terminera pas brusquement, mais le cône est le début de la fin. Le processus prendra peut-être plus d’un an, mais les prix de Wall Street annoncent de mauvaises nouvelles des mois à l’avance.

Dans cette situation, je préfère vendre des puts beaucoup plus bas au lieu d’acheter des actions directement. Cela pourrait m’attribuer des actions avec un rabais important. Et si la baisse ne se produit pas, alors j’aurais créé des revenus à partir de rien. J’aime prendre des risques calculés, et cette méthode en est la définition.

Ce n’est pas de la science-fusée, mais ils se sont trompés

Il n’y a pas grand-chose à dire à part que Wall Street pourrait se tromper à propos de cette action RKT. La plupart des analystes qui le couvrent sont en attente. Leur objectif de prix moyen selon Yahoo Finance n’est que de 2 $ au-dessus du prix actuel. En temps voulu, je parie qu’ils augmenteront ces chiffres.

Le temps sera juge et les investisseurs doivent être patients avec lui. Ce n’est pas une nouvelle entreprise, c’est seulement une nouveauté à Wall Street. Quicken Loans existe depuis des décennies. RKT a simplement besoin de temps pour accumuler des points de félicitations auprès des investisseurs.

A la date de publication, Nicolas Chahine n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Nicolas Chahine est le directeur général de SellSpreads.com.