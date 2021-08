Le stock de Roku a faibli avec la concurrence, mais ne le comptez pas

Actions dans le pionnier de la vidéo en streaming Roku (NASDAQ :ROKU) étaient sur une lancée jusqu’en 2020 et une grande partie de 2021. Le 26 juillet, l’action ROKU a clôturé à 479,50 $ – un nouveau record historique. Cela a donné un rendement sur 12 mois de 217%. Cependant, la situation n’a pas été belle pour les investisseurs depuis lors. Les actions de Roku se sont effondrées et se négocient actuellement à moins de 370 $. C’est en baisse de 23% par rapport à leur sommet de juillet. Et cela malgré la croissance record de ses revenus par la société la semaine dernière. Que se passe-t-il avec ROKU, et cette crise est-elle une opportunité d’achat ou le présage du pire à venir ?

Source : Fozan Ns / Shutterstock.com

De multiples facteurs convergent pour faire pression sur ROKU. Cette action cotée « B » du portefeuille est confrontée à des défis liés au relâchement des restrictions pandémiques, à cette pénurie mondiale toujours présente de semi-conducteurs et aux grands mouvements d’un concurrent dangereux. Voici un aperçu de ce qui se passe.

Bénéfices de l’action ROKU

Le 4 août, Roku a publié ses résultats du deuxième trimestre. Il y avait beaucoup à aimer pour les investisseurs. Le chiffre d’affaires total a atteint 645 millions de dollars, avec une croissance annuelle de 81 %. Cela a dépassé les attentes des analystes. Le bénéfice par action de 52 cents a dépassé les attentes de 13 cents. De plus, les revenus de la plate-forme ont augmenté de 117% en glissement annuel. Il a franchi pour la première fois le seuil du demi-milliard de dollars, atteignant 532 millions de dollars.

Malgré ce qui semble être un trimestre assez impressionnant, l’action ROKU a encore chuté.

Les marges matérielles continuent de diminuer et le nombre de téléspectateurs en streaming diminue

L’une des raisons de la réaction négative était la division hardware de l’entreprise. C’est là que la pénurie de puces entre en jeu. Comme indiqué dans la lettre aux actionnaires de la société :

« Les conditions d’approvisionnement en composants et les contraintes d’expédition ont continué d’augmenter les coûts plus rapidement que prévu dans toutes les catégories d’électronique grand public. Au deuxième trimestre, nous avons protégé les consommateurs de l’augmentation des coûts des lecteurs Roku, ce qui a entraîné une baisse de la marge brute des joueurs au cours du trimestre. »

Alors que les ventes de matériel ont été relativement stables pour le trimestre, la consommation des dépenses supplémentaires pour les puces a été coûteuse. La marge brute du hardware est passée de 13,8% au T1 à -5,9% au T2.

De plus, avec l’assouplissement des blocages et les consommateurs s’aventurant pour le divertissement, le nombre d’heures passées en streaming sur la plate-forme de Roku a chuté d’un milliard d’heures par rapport au premier trimestre.

TCL abandonne Roku au profit de Google

La pire des nouvelles était encore à venir. Roku s’est battu avec l’alphabet (NASDAQ :GOOG, NASDAQ :GOOGL) Google en 2021.

Google est un concurrent éloigné du leader Roku depuis des années. En termes de lecteurs multimédias en streaming, les appareils Roku surpassent désormais le Chromecast de Google aux États-Unis par une marge de près de quatre pour un. De plus, Roku a connu un énorme succès dans la croissance de sa base d’utilisateurs en licenciant le système d’exploitation Roku aux fabricants de téléviseurs. Chacun de ces téléviseurs intelligents devient alors un appareil Roku, capable de contribuer à la croissance de la plate-forme de l’entreprise.

Cependant, l’automne dernier, Google a décidé de tenter à nouveau de développer sa plate-forme de télévision. Google TV est une plate-forme de streaming vidéo avec une interface conviviale et une prise en charge de la télécommande qui remplace Android TV.

Le combat de Google avec Roku a débuté en avril. La société a retiré son application Google Play Movies & TV de la plate-forme de Roku. Plus tôt cette semaine, les choses sont devenues beaucoup plus sérieuses. TCL – le fabricant chinois de téléviseurs qui a joué un rôle important dans la vague de licences de Roku Smart TV – a fait une annonce explosive. Ses nouveaux téléviseurs des séries 5 et 6 exécuteront Google TV au lieu de Roku OS.

Comme je l’ai écrit en juillet, 38% des téléviseurs intelligents vendus aux États-Unis l’année dernière utilisaient Roku OS. Ce type de pénétration est un moteur essentiel des revenus de la plate-forme et la raison pour laquelle nous ne nous inquiétons pas des activités matérielles de Roku. Google s’est tourné vers ce marché et s’en prend au leader de longue date du segment.

Résultat net sur le stock de ROKU

L’effet de la pénurie mondiale de puces et un retour aux habitudes de visionnage de vidéo en streaming pré-pandémique étaient prévisibles. Et ils ne sont pas un gros souci à long terme pour Roku.

Avoir Google sur ses talons est préoccupant, mais je ne panique pas. TCL a pris soin de faire clairement comprendre qu’il continuerait à vendre des téléviseurs exécutant Roku OS aux côtés de ces versions de Google TV. Et en ce qui concerne Google TV, la société a essayé il y a une décennie et a finalement abandonné. Il n’y a aucune garantie que Google TV échouera une deuxième fois, mais Roku a de nombreux fans, un élan et une énorme avance sur son adversaire beaucoup plus grand.

L’action ROKU est un peu plus risquée de nos jours en raison des défis de l’entreprise. Cependant, je pense toujours qu’il y a de bonnes chances que lorsque tout cela se détraque, Roku soit toujours à la place du conducteur et prospère. Ceux qui sont d’accord verront la faiblesse actuelle de l’action ROKU comme une opportunité. Comptez les analystes en investissement interrogés par CNN Business dans ce camp. Ils ont actuellement ROKU évalué comme un “achat” de consensus avec un objectif de prix médian de 486,50 $, pour une hausse de 35%.

A la date de publication, Louis Navellier avait une position longue sur GOOG et ROKU. Louis Navellier n’a eu (directement ou indirectement) aucune autre position sur les titres mentionnés dans cet article. Le membre du personnel de recherche d’InvestorPlace principalement responsable de cet article n’a détenu (directement ou indirectement) aucune position dans les titres mentionnés dans cet article.

