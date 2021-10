Le stock de SAVA a atteint un tournant positif

Après avoir dépassé les 100 $ brièvement cette année, Sciences du manioc (NASDAQ :SAVA) l’action a du mal à rebondir. Un long document rédigé par l’avocat d’un vendeur à découvert a fait baisser le stock de SAVA. Le document a contesté l’exactitude de certains des résultats cliniques du manioc

Le manioc a deux études cliniques majeures en cours. Les données de premier plan qu’elle a publiées le 22 septembre constituent un tournant positif pour la société.

Les données positives augmentent le stock de SAVA

Le 22 septembre, Cassava a annoncé les premiers résultats d’une étude ouverte de 12 mois sur son candidat médicament simufilam pour la maladie d’Alzheimer. La société a déclaré que les scores de 50 sujets sur un test cognitif appelé ADAS-Cog11 s’étaient améliorés en moyenne de 3,2 points au cours de l’année. Pour assurer l’impartialité, .Cassava a demandé à deux biostatisticiens indépendants de lire et d’interpréter les résultats.

Plus des deux tiers des scores des sujets de l’étude se sont améliorés et les scores de ces individus ont augmenté en moyenne de 6,8 points. Les scores d’un autre 20 % des sujets ont baissé en moyenne de moins de cinq points.

Le manioc a déclaré que le médicament était bien toléré, car les sujets n’ont subi aucun événement indésirable grave lié au médicament. La société pourrait ensuite se concentrer sur une étude clinique pivot de phase 3 randomisée, en double aveugle et contrôlée par placebo.

Données défendues

En août, un avocat qui aurait représenté des vendeurs à découvert d’actions SAVA a exhorté Billy Dunn, directeur du Center for Drug Evaluation and Research de la FDA, à suspendre l’essai clinique de phase 3 du simufilam.

Le PDG du manioc, Rémi Barbier, a défendu le médicament. Il a déclaré que la société n’avait jamais prétendu qu’il avait été prouvé que cela avait été effectué. Il a ajouté : « Si vous soulevez l’argument de l’efficacité, nous n’avons pas d’efficacité, et nous ne revendiquons pas d’efficacité, car l’efficacité humaine d’un médicament candidat ne peut être prouvée que par la norme de la FDA, qui est un programme clinique de phase 3. »

Le manioc ne sera pas impliqué dans le traitement des données de l’essai de phase 3. En conséquence, les vendeurs à découvert auront plus de mal à remettre en question la qualité des données.

Le manioc a un bilan sain pour financer ses études. Au deuxième trimestre, il n’a perdu que 5,1 millions de dollars, soit 13 cents par action. Il a dépensé 7,4 millions de dollars pour ses opérations au dernier trimestre.

Pour l’année, Cassava prévoit d’utiliser un total net de 20 à 25 millions de dollars de ses liquidités pour financer ses opérations. Au 30 juin, le manioc disposait de 278,3 millions de dollars de trésorerie et d’équivalents de trésorerie. Il n’avait aucune dette.

Les coûts de recherche et développement du manioc sont faibles. Ses coûts de R&D sont passés de 600 000 $ au deuxième trimestre de l’année dernière à 3,9 millions de dollars au deuxième trimestre de 2021. Ses coûts de R&D ont augmenté car elle développe des fournitures d’essais cliniques, qu’elle utilisera pour son essai de phase 3. De plus, la société paie pour une étude ouverte en cours sur le simufilam.

Juste valeur

Les analystes sont généralement optimistes sur les perspectives du manioc. Un analyste a fixé un objectif de prix de 190 $ sur l’action SAVA il y a quelques jours, selon Tipranks. L’objectif de cours moyen des analystes sur le nom est de 147,40 $.

La meilleure façon pour les investisseurs d’estimer le marché adressable du traitement potentiel de la maladie d’Alzheimer du manioc est d’examiner Biogen’s (NASDAQ :BIIB) Médicament Aduhelm. Biogen aurait réduit le prix du traitement .

Chez les patients, la demande pour le médicament est faible, en partie à cause de son prix encore élevé. L’approbation controversée du médicament par la FDA n’aide pas non plus. En juin, deux membres du panel de la FDA qui a évalué le médicament de Biogen ont démissionné. Le Dr Knopman, membre du panel, a déclaré : « J’ai été très déçu de la façon dont la contribution du comité consultatif a été traitée par la FDA.

Au Neurology Center de Washington, DC, le personnel n’a pas autorisé les employés de Biogen à entrer dans ses bureaux. Le personnel ne voulait pas que les représentants de Biogen convainquent les médecins de prescrire le médicament.

Si Biogen ne parvient pas à convaincre les patients de prendre son médicament, le manioc peut potentiellement bénéficier de la tendance. Si Cassava rapporte des résultats cliniques solides pour le simufilam, la FDA pourrait approuver le médicament et les patients pourraient choisir le simufilam plutôt que le médicament de Bigen.

La ligne de fond

Les résultats des essais sur le simufilam détermineront la valeur du manioc. Des résultats positifs lui permettront d’obtenir l’approbation réglementaire du médicament. De mauvais résultats pourraient mettre fin à ses espoirs de faire approuver le médicament.

Les investisseurs qui achètent des actions SAVA doivent être conscients des risques extrêmement élevés des actions et de ses énormes gains potentiels. Du côté positif pour le manioc, il n’y a pas de traitement fiable pour la maladie d’Alzheimer, tandis que les médecins et autres professionnels de la santé ne font pas très confiance au médicament de Biogen.

Alors que Biogen se débat, le manioc a plus de temps pour convaincre les investisseurs de devenir plus optimistes sur son action. Il dispose de beaucoup d’argent pour financer ses études actuelles et futures. Ses actionnaires seront récompensés si Cassava rapporte des données cliniques positives et statistiquement significatives.

À la date de publication, Chris Lau n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.