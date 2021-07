Le stock de SAVA a beaucoup d’élan après des données cliniques positives

Entreprise de biotechnologie Sciences du manioc (NASDAQ :SAVA) n’a que deux produits candidats principaux, mais ils sont très significatifs. Les actionnaires de SAVA, comme tous les investisseurs du secteur des biotechnologies, doivent rester informés de tous les développements cliniques car ils sont susceptibles d’influencer le cours de l’action.

Source : Shutterstock

Les actions de Cassava Sciences sont particulièrement sensibles aux événements liés à l’actualité. Ce n’est pas une mauvaise chose, cependant, car les derniers développements sont incontestablement positifs.

Les traders axés sur la dynamique devraient apprécier la trajectoire ascendante de l’action SAVA. De plus, il s’agit de plus qu’un stock de mème typique, car Cassava Sciences est une entreprise de biotechnologie légitime avec des résultats basés sur des données.

En fin de compte, Cassava Sciences a pour mission d’améliorer la qualité de vie des patients. C’est donc une entreprise que vous pouvez soutenir avec un investissement à long terme.

Aperçu des actions SAVA

Tout d’abord, permettez-moi de dire que le stock SAVA n’est pas du tout un penny stock. La capitalisation boursière de la société est de 4 milliards de dollars et le cours de l’action est supérieur à 100 $.

C’est important à savoir car cela peut offrir aux investisseurs une tranquillité d’esprit. Les actions à prix plus élevé représentant de plus grandes entreprises ne sont pas aussi sujettes à la volatilité, de manière générale (bien qu’il y ait toujours des exceptions à ces directives).

En janvier de cette année, le stock de SAVA a fait un tour de fusée époustouflant, passant de 18 $ à 87 $. Il serait difficile de prouver que Reddit les utilisateurs ont participé à ce rallye, mais c’est certainement une possibilité.

Le cours de l’action est revenu à 32 $ en avril. Cependant, les taureaux prenaient juste une pause et se rechargeaient pour une autre grande longueur d’avance.

Et quand je dis “grand”, je veux dire vraiment grand. Croyez-le ou non, l’action SAVA atteignait 128 $ le 28 juillet.

Les taureaux peuvent-ils continuer sur leur lancée ? C’est la question à un milliard de dollars, mais des données cliniques positives devraient maintenir le titre sur une trajectoire résolument positive.

Prêt pour la prochaine phase

La mission de Cassava Sciences est simple : vaincre la maladie d’Alzheimer.

Avec le soutien scientifique et financier des National Institutes of Health (NIH), Cassava Sciences lutte en permanence contre la maladie d’Alzheimer, qui représente un besoin médical lamentablement non satisfait dans le monde.

Comme je l’ai mentionné plus tôt, le manioc a deux principaux produits candidats. L’un est le simufilam, qui est conçu pour traiter la maladie d’Alzheimer. L’autre est un diagnostic expérimental basé sur le sang connu sous le nom de SavaDx.

Simufilam présente un certain nombre d’avantages. Il s’agit d’un candidat médicament oral, il est donc relativement non invasif.

De plus, il réduit à la fois la neuro-dégénérescence et la neuro-inflammation. De plus, il a été démontré en 2017 que le simufilam est sûr et bien toléré chez les volontaires humains.

Le simufilam a déjà donné des résultats positifs de phase 2b contrôlés par placebo. En conséquence, Cassava Sciences prépare le simufilam pour une étude de phase 3 au cours du second semestre 2021.

Cibler un coupable majeur

Je n’ai pas encore beaucoup parlé de SavaDx, mais ce produit candidat joue un rôle important pour Cassava Sciences.

Un avantage majeur de SavaDx est qu’il pourrait potentiellement détecter la maladie d’Alzheimer avec un simple test sanguin.

Et dans une annonce récente, il a été révélé que SavaDx « était utilisé pour mesurer les niveaux plasmatiques de filamine A altérée avant et après le traitement au simufilam chez des patients atteints de la maladie d’Alzheimer » lors de l’essai de phase 2b de Cassava.

Le président et chef de la direction de Cassava Sciences, Rémi Barbier, affirme que la filamine A altérée est “un coupable majeur de la maladie d’Alzheimer”.

SavaDx a détecté des taux plasmatiques élevés de filamine A altérée chez les patients atteints de la maladie d’Alzheimer avant le traitement par simufilam. Après le traitement avec le simufilam, les niveaux modifiés de filamine A ont chuté de manière significative.

Après 28 jours de traitement par simufilam, les taux plasmatiques de p-tau181 ont également chuté de manière significative chez ces mêmes patients.

“Nous pensons que ces données fournissent des preuves claires que le simufilam se lie et engage sa cible prévue pour produire des effets de traitement”, a conclu Barbier.

Les plats à emporter

Le stock SAVA évolue rapidement, cela ne fait aucun doute. Heureusement, le mouvement a été largement à la hausse.

Pourtant, investir dans Cassava Sciences ne consiste pas seulement à profiter de la dynamique du cours des actions.

Il existe également une science dure qui pourrait potentiellement changer la vie des patients pour le mieux – et cela fait de Cassava une entreprise de biotechnologie en laquelle les investisseurs peuvent croire.

À la date de publication, ni Louis Navellier ni le membre du personnel de recherche d’InvestorPlace principalement responsable de cet article ne détenaient (directement ou indirectement) de positions dans les titres mentionnés dans cet article.

Louis Navellier, qui a été qualifié de « l’un des gestionnaires de fonds les plus importants de notre temps », a brisé le silence dans cette vidéo choquante « dire tout »… exposant l’un des événements les plus choquants de l’histoire de notre pays… et celui qui bouge chaque Américain doit faire aujourd’hui.