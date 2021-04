Le stock de SBUX devrait grimper en raison des plans de réouverture et d’expansion

Starbucks (NASDAQ:SBUX) le café était un élément de base de la routine matinale de nombreuses personnes avant la pandémie, mais les commandes au domicile ont mis une clé dans les revenus de la société de café. Après que l’action SBUX a atteint un creux de 52 $ en 2020, la société a été en mesure de faire pivoter son modèle commercial et de sortir de la pandémie plus forte qu’auparavant.

Source: monticello / Shutterstock.com

On s’attend à ce que les gens retournent dans les cafés, suggérant un avenir meilleur pour la chaîne de café. En plus de cela, Starbucks a un bilan solide et d’importants plans d’expansion en préparation.

Bien que le titre ne soit pas nécessairement bon marché, nous pouvons être certains qu’il se dirigera vers des gains plus importants à l’avenir.

La distribution de vaccins a conduit de nombreux États à travers les États-Unis à assouplir les restrictions en matière de pandémie. Une facette majeure des nouvelles directives est la réouverture de la salle à manger intérieure et l’augmentation de la capacité des restaurants. Pour Starbucks, cela signifie que les gens retourneront dans les cafés plus tôt que prévu.

La société de café a subi des pertes importantes au début de la pandémie lorsque les ventes de café en magasin se sont arrêtées.

La pandémie et le stock SBUX

Bien que les commandes en ligne aient aidé à récupérer certaines pertes, les employés de bureau et les navetteurs qui recevaient leur dose quotidienne de café de Starbucks perdaient encore des revenus. S’ajoute à cela l’effondrement de la demande des personnes qui aiment prendre une tasse de café dans leur café local.

Tout cela tourne autour.

Les ventes à magasins comparables devraient «s’accélérer sensiblement» selon Peter Saleh, analyste chez BTIG.

Saleh estime que la réouverture des restaurants à l’intérieur et les liquidités supplémentaires provenant des chèques de relance du gouvernement augmenteront considérablement les ventes de Starbucks. Fidèle à cette perspective optimiste, l’analyste a relevé sa note de l’action SBUX de «neutre» à «acheter» avec un objectif de cours de 130 $.

Starbucks s’est positionné comme une marque de base pour ses clients. Par conséquent, lorsque la demande reviendra à ses niveaux d’avant la pandémie, il y a de fortes chances que le stock atteigne de nouveaux sommets. Cela fait de ce Starbucks un excellent investissement en ce moment.

Les raisons de l’optimisme

En plus de l’augmentation des ventes à magasins comparables, il existe de nombreuses autres raisons de rester optimiste quant au stock SBUX. D’une part, la société de café a de grands projets d’expansion.

Starbucks exploite actuellement 32 000 magasins dans 62 pays. La direction s’attend à avoir 55000 magasins d’ici 2030 avec 1100 nouveaux emplacements en 2021.

Étant donné que la part de marché mondiale de Starbuck n’est que de 1%, la société a de nombreuses opportunités de se développer et de se développer à l’échelle mondiale. Près de 600 magasins devraient ouvrir en Chine cette année.

Starbucks ne se concentre pas uniquement sur la croissance interne, mais également sur la qualité de son café. Lors de sa réunion annuelle des actionnaires, la société a annoncé qu’elle espérait rendre son café vert neutre en carbone d’ici 2030.

Le terme «vert» fait référence à la façon dont les haricots sont cultivés, récoltés et transportés pour être transformés en produit final. La prise de conscience accrue du changement climatique a conduit Starbucks à mettre davantage l’accent sur les facteurs ESG et sur la manière dont ils affectent le café qu’il sert. L’entreprise ouvrira également une usine de torréfaction durable en Chine d’ici 2022.

Avec des opportunités de croissance et des plans pour une production de café plus durable, le stock de SBUX montre de forts signes de croissance beaucoup plus élevée dans les années à venir.

Bien que les résultats de 2021 soient axés sur le retour à leurs niveaux d’avant la pandémie, il y aura une augmentation des chiffres dans les années suivantes.

Starbucks estime que ses ventes dans les magasins comparables augmenteront de 18% à 23% en 2021 et que le BPA entre 2,70 $ et 2,90 $.

La ligne de fond

Avant la pandémie, l’action SBUX se négociait à un niveau record, il y a donc de bonnes raisons de croire que la société se rétablira plus rapidement que ses concurrents.

Les visites au Starbucks local faisaient partie intégrante de la routine quotidienne de nombreuses personnes et elles continueront probablement également après la pandémie. À cela s’ajoute la récente série de mises à niveau du cours cible de l’action qui ne fait que cimenter les sentiments haussiers.

S’il y a jamais eu un moment idéal pour passer à l’action Starbucks, c’est bien celui-ci. Avec des plans d’expansion internes, des pratiques de café plus durables et une reprise économique à venir, le stock est une bonne affaire en ce moment.

A la date de publication, Divya Premkumar ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur aucun des titres mentionnés dans cet article.

Divya Premkumar est diplômée en finance de l’Université de Houston, au Texas. Elle est rédactrice et analyste financière qui a écrit des articles sur divers sujets financiers, de l’investissement aux finances personnelles. Divya écrit pour Investor Place depuis 2020.