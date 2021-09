Le stock de SDC recule, mais il peut y avoir de l’espoir pour les taureaux

in

Il y a certainement des froncements de sourcils sur les visages des investisseurs dans SmileDirectClub (NASDAQ :SDC) aujourd’hui. Mais avec un nouveau mois à nos portes, le stock de SDC pourrait-il s’améliorer considérablement ?

Examinons une partie de ce qui se passe à la fois en dehors et sur le graphique des prix de l’action SDC, puis proposons une détermination ajustée au risque alignée sur ces résultats.

C’est une nouvelle version d’une ancienne technologie : les appareils orthodontiques. SmileDirectClub a apporté des sourires améliorés aux visages de plus d’un million de clients depuis 2014 grâce à la plate-forme pionnière d’orthodontie de télésanté de l’entreprise et à des aligneurs abordables.

Mais lors du dernier bilan trimestriel de la tenue, les résultats n’ont pas produit de sourires jusqu’aux oreilles pour la base haussière de l’action SDC.

SmileDirectClub a connu un deuxième trimestre difficile

En résumé, les opérations de SmileDirectClub au deuxième trimestre ont offert une perte plus importante que prévu de 14 cents par action, ce qui a raté les estimations de la rue de 5 cents. Le chiffre d’affaires de SDC a également été en deçà d’environ 12%. Et ça s’améliore, du moins pour les vendeurs à découvert.

SDC a également signalé une baisse séquentielle de son activité par rapport au premier trimestre. Ce n’est pas génial, bien sûr. Mais la situation financière incertaine de SmileDirectClub aggrave encore les choses.

Des dépenses en hausse et des flux de trésorerie négatifs persistants, ainsi qu’une dette totale en difficulté et croissante, ne semblent pas bonnes pour les actionnaires à long terme de SDC. De plus, ces drapeaux rouges ont attiré une population d’ours assez importante de 32% se léchant les babines sur la santé douteuse de l’entreprise.

L’aide pourrait-elle être en route, cependant? Techniquement, le conseil est de ne pas retenir votre souffle – au lieu de cela, laissez-le au graphique des prix mensuels de l’action SDC.

Graphique des cours mensuels de l’action SDC

Sans porter de jugement aujourd’hui, SmileDirectClub est aussi un stock de mèmes. Des explosions soudaines de hashtags, de gifs comiques et de tweets sont lancés en direction des actions de la société par les taureaux du commerce de détail.

Compte tenu du flottant fortement shorté de l’action SDC, l’intérêt n’est pas exactement une surprise étant donné le succès des jeux short-squeeze comme GameStop (NYSE :GME) et Divertissement AMC (NYSE :AMC).

Mais jusqu’à présent cette année, Reddit les opérations monétaires plus rapides des utilisateurs n’ont porté leurs fruits que pour les taureaux les plus rapides. Au final, les actions ont largement profité aux porteurs d’actions SDC cette année, diminuant de plus de 55% depuis le début de l’année.

Et aujourd’hui, alors que nous clôturons le mois de négociation, les froncements de sourcils des taureaux ne sont que devenus plus permanents avec un modèle confirmé plus bas et à double fond maintenant menacé d’échec.

Depuis la confirmation de justesse du point bas du mois d’août sur un volume hebdomadaire record de près de 300 millions d’actions, l’action SDC a reculé de près de 30% dans le quartile inférieur du corps de la bougie mensuelle.

Techniquement, le commerce a été une déception évidente. Je n’hésiterais pas à vendre des actions SDC et à passer à autre chose si le modèle échoue. La valorisation actuelle d’environ 2 milliards de dollars devrait servir à avertir les haussiers d’un cours de l’action beaucoup plus bas possible.

Pourtant, dans l’esprit d’un jeu de compression manifestement «défectueux mais amusant», ce qui semble prometteur pour les traders à court terme est un achat.

Une autre façon de jouer sur la tendance des actions SDC

À l’approche d’octobre, une décision d’achat plus avantageuse se met en place au sein de la bougie d’août de SDC – si les stochastiques mensuels peuvent générer un signal haussier. Si le creux technique reste intact, un achat utilisant cette stratégie pourrait offrir aux acheteurs une exposition à la baisse considérablement réduite avec la possibilité de réaliser un profit beaucoup plus important.

Cela représente un risque de seulement 12% au prix actuel de l’action SDC.

Comparativement, si les actions remontaient ensuite pour ne tester que le plus haut de ce mois, les traders auraient des bénéfices d’environ trois fois le risque initial. Pour une action du calibre de SmileDirectClub, c’est un cadeau, que les investisseurs optimistes repartent satisfaits ou non.

