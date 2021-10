Le stock de SKLZ est à court de vies supplémentaires et a besoin d’un rebond

Un phénomène assez récent à Wall Street est l’arrivée des SPAC. Il s’agit des sociétés d’acquisition ad hoc qui constituent une alternative au processus d’introduction en bourse. Ce ne sont pas des nouveautés, mais le concept a pris feu l’année dernière. Parmi eux se trouvait Skillz (NYSE :SKLZ) stock, et nous évaluons aujourd’hui ses perspectives.

L’action SKLZ s’est effondrée après la fin de sa période de lune de miel. Mais c’était le cas de la plupart des SAVS, ce n’est donc pas nécessairement un problème pour les entreprises. Après les premières étapes de rassemblements massifs, les stocks de la SPAC se sont effondrés et la plupart ne se sont jamais rétablis.

Fréquemment, 10 $ par action semble être un chiffre magique pour le groupe. Et bien sûr, c’est le niveau que le stock SKLZ essaie de surmonter cette semaine.

Il se situe actuellement à -80% par rapport à ses sommets, et bien en dessous du niveau de cassure de décembre dernier. Tous les SPAC ne sont pas mauvais, en fait celui-ci vient de la même équipe qui nous a apporté DraftRois (NASDAQ :DKNG). De toute évidence, Wall Street n’est pas encore aussi sûr de SKLZ que de DKNG. Il incombe à la direction de prouver aux investisseurs qu’elle vaut le risque.

Le marché adressable est en croissance

Le jeu est toujours plus chaud que jamais. Pour commencer, il est devenu plus unisexe. L’âge n’est plus non plus un obstacle, puisque les millennials n’ont pas perdu leur amour pour lui. Les joueurs sont mondiaux et maintenant c’est devenu un sport payant.

De plus, et avec l’avènement de l’informatique mobile, Skillz est au bon endroit 24h/24 et 7j/7. Le jeu a laissé les limites d’une console entre les mains des gens. Nous sommes tous prêts à être leurs clients.

Rien ne renforce la confiance des investisseurs comme les résultats. C’est là que le stock SKLZ manque car il est encore trop jeune. Sur une base trimestrielle, nous pouvons voir une augmentation des revenus. Mais seule une poignée de points de données ne constitue pas une tendance. En d’autres termes, il n’y a pas beaucoup de viande dans laquelle les taureaux peuvent se mettre à croquer.

Essayer de le juger sur la base de ses paramètres fondamentaux est vain. C’est là que la diligence raisonnable est importante et que l’opinion dominante de ceux qui sont au courant est positive. ARK Invest de Cathie Wood détient toujours des millions d’actions et ils ont maintenant des félicitations à Wall Street. La négociation des actions est presque un slam dunk à ce stade. Je ne veux pas dire que c’est une victoire garantie, mais plutôt qu’il n’y a pas grand chose à décider.

Les investisseurs ne recherchent pas les actions SKLZ maintenant

Après l’altitude qu’il a déjà perdu, il est trop tard pour paniquer à cause du stock SKLZ. Ceux qui veulent parier sur son succès à long terme peuvent le faire plus confortablement. Je dis cela parce que les chances de chasser en retard sont très faibles à ce stade. Comparez avec ceux qui ont acheté des actions SKLZ en janvier ou février. L’utilisation d’options pourrait également être une alternative qui mérite d’être étudiée. Les options ne conviennent pas à tous les investisseurs, mais elles offrent une marge d’erreur supplémentaire.

Un point préoccupant est que ce titre est incapable de trouver de la traction dans un marché très haussier. Par conséquent, il a désespérément besoin des indices pour continuer à battre des records afin de pouvoir trouver pied. Il y a aussi la question de l’assaut de la Chine sur le temps de jeu là-bas. Les gros titres ont pesé sur l’ensemble du secteur depuis Prendre deux (NASDAQ :DEUX) à Zynga (NYSE :ZNGA).

Tout ce que j’ai dit jusqu’à présent suggère qu’il s’agit d’une action spéculative. Par conséquent, je devrais placer un stop loss sévère en dessous de 8 $ par action. Cela laisserait les investisseurs sans niveaux de soutien tangibles. Cela ne me dérange pas d’attraper des couteaux qui tombent tant que je peux voir un support. La fermeture occasionnelle d’une transaction perdante fait partie d’une négociation réussie à long terme.

A la date de publication, Nicolas Chahine n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Nicolas Chahine est le directeur général de SellSpreads.com.