Le stock de Smartsheet grimpe de 15 % alors que les revenus du troisième trimestre augmentent de 46 % à 144 millions de dollars

Les affaires de Smartsheet sont sur une lancée.

La société de logiciels de la région de Seattle a établi des records « à plusieurs niveaux financiers et opérationnels », a déclaré le PDG Mark Mader dans un communiqué à la suite d’un rapport sur les résultats du troisième trimestre. Les revenus ont augmenté de 46% pour atteindre 144,6 millions de dollars et la perte nette par action non conforme aux PCGR était de 0,03 $, dépassant les attentes. Les clients avec des valeurs de contrat annualisées de 100 000 $ ou plus sont passés à 868, en hausse de 72 % d’une année sur l’autre.

Smartsheet, qui vend des logiciels de gestion du travail collaboratif, a relevé ses projections annuelles, car les revenus de l’exercice 2022 devraient se situer entre 544 et 545 millions de dollars. Wall Street a semblé satisfait, car les actions ont augmenté de plus de 15 % dans les échanges après les heures normales.

« Notre plate-forme peut évoluer d’un simple outil de gestion de projet utilisé par une entreprise de cinq personnes à une plate-forme SaaS d’entreprise qui permet de travailler sur des systèmes commerciaux critiques dans les plus grandes entreprises du monde », a déclaré Mader dans un communiqué. « Notre modèle commercial et nos équipes sont prêts à saisir l’énorme opportunité qui nous attend pour aider les clients mondiaux de toutes tailles à transformer leur façon de travailler. »

Smartsheet a déclaré que plus de 9,5 millions de personnes et 100 000 entreprises utilisent désormais sa plate-forme. Les clients incluent Cisco, Meta, Adobe et Amazon Web Services.

L’action de Smartsheet avait chuté de plus de 20 % depuis septembre. La capitalisation boursière de l’entreprise est de 7,7 milliards de dollars. Smartsheet est en concurrence avec Asana, Monday.com, Wrike, Microsoft et d’autres.