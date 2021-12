Le stock de SPCE est à la traîne dans la course à l’espace commercial, et c’est un problème

Siège social au Nouveau-Mexique Vierge Galactique (NYSE :SPCE) a été fondée par le milliardaire Richard Branson dans le but d’emmener dans l’espace des personnes qui ne sont pas nécessairement des astronautes professionnels. C’est un modèle commercial intrigant, auquel vous devrez croire si vous envisagez de détenir des actions SPCE à long terme.

Source : Christopher Penler / Shutterstock.com

Jusqu’à présent, il n’a pas été si facile pour Virgin Galactic de capitaliser sur son entreprise de grande envergure. La société a peut-être été l’un des premiers concurrents sur le marché du tourisme spatial, mais sa concurrence progresse rapidement.

Pendant ce temps, Virgin Galactic a connu des retards de vol frustrants. Probablement fatigué de ces revers, l’analyste d’UBS Myles Walton est allé jusqu’à abaisser l’action SPCE de « conserver » à « vendre » tout en réduisant considérablement son cours cible de 26 $ à 15 $.

L’appel de Walton était parfait, car l’action SPCE vient de chuter à 15 $. Cela peut sembler une bonne affaire, mais si Virgin Galactic ne fournit pas bientôt de mises à jour positives, il ne restera plus de carburant pour les actionnaires.

Un examen plus approfondi de l’action SPCE

D’un point de vue technique, il pourrait être justifié de détenir des actions SPCE.

En mai, l’action est tombée à 15 $ puis a rebondi rapidement. Au 23 décembre, le cours de l’action Virgin Galactic était quelque peu proche de 15 $, de sorte que le marché pourrait y apporter un certain soutien.

Le problème avec les niveaux de support, cependant, est qu’ils ne garantissent pas un rebond. À maintes reprises, les actions sont tombées en dessous de ces niveaux, car de plus en plus d’investisseurs abandonnent tout simplement et se tournent vers de meilleures opportunités.

Si vous choisissez « d’acheter la baisse » des actions SPCE, sachez simplement qu’il existe un niveau de résistance à 60 $. En février, puis à nouveau en juin, l’action a atteint 60 $ puis a chuté comme un roc.

Donnez-nous de bonnes nouvelles, s’il vous plaît

Même si Virgin Galactic s’est lancée très tôt dans l’industrie du tourisme spatial, la société a récemment déçu ses parties prenantes par un manque de nouvelles passionnantes – ou de nouvelles du tout, d’ailleurs.

Ne vous méprenez pas, nous ne pouvons pas nous attendre à ce que Virgin Galactic fournisse une mise à jour chaque semaine. Pourtant, on a l’impression que la concurrence prend le dessus maintenant.

Au 21 décembre, les deux informations les plus récentes provenant de Virgin Galactic étaient une annonce de retard de vol souvent citée d’octobre et un rapport fiscal plutôt lamentable de novembre. Après ça, ça a été essentiellement le silence radio. Les investisseurs de Virgin Galactic veulent sans aucun doute de bonnes nouvelles, et bientôt.

Virgin Galactic a essayé de donner une tournure positive à ses mises à jour les plus récentes, mais elles n’étaient pas particulièrement encourageantes. En octobre, la société a annoncé que son service commercial devrait commencer au quatrième trimestre de 2022.

Ainsi, la patience des parties prenantes sera mise à l’épreuve pour une autre année. De plus, dans les résultats financiers du troisième trimestre 2021 de novembre, Virgin Galactic a annoncé une perte de bénéfice net de 48 millions de dollars.

Pendant ce temps, chez SpaceX et Blue Origin

À l’opposé, les principaux concurrents de Virgin Galactic tirent apparemment sur tous les cylindres.

Très récemment, Elon Musk EspaceX a eu un lancement de vaisseau spatial mémorable. Il a été rapporté avec enthousiasme que la fusée Falcon 9 de la société avait été lancée depuis le centre spatial Kennedy en Floride.

De plus, cette fusée transporte le vaisseau spatial Dragon lors de la 24e mission de services de réapprovisionnement commercial de SpaceX pour la National Aeronautics and Space Administration (NASA).

Pendant ce temps, Jeff Bezos Origine Bleue a été occupé à envoyer des gens comme l’acteur de Star Trek William Shatner et Ligue nationale de football (NFL) Michael Strahan, membre du Temple de la renommée, en orbite.

Blue Origin a également inclus Laura Shepard Churchley, la fille de l’astronaute de la NASA Alan Shepard, dans une mission spatiale. Churchley a décrit l’apesanteur des vols spatiaux en ces termes : « Vous lâchez prise et vous montez ! Saint moly.

Le résultat sur les actions SPCE

Alors que les concurrents vont de l’avant, Virgin Galactic n’a pas donné grand-chose à ses parties prenantes pour s’enthousiasmer ces derniers temps.

Espérons que Virgin Galactic aura ses propres moments de « saint moly » dans un proche avenir. Sinon, il sera difficile pour l’entreprise de convaincre ses investisseurs de s’accrocher.

A la date de publication, David Moadel n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

David Moadel a fourni un contenu convaincant – et a parfois franchi la ligne – au nom de Crush the Street, Market Realist, TalkMarkets, Finom Group, Benzinga et (bien sûr) InvestorPlace.com. Il est également analyste en chef et chercheur de marché pour Portfolio Wealth Global et héberge la populaire chaîne financière YouTube Looking at the Markets.