Le stock de SPCE pourrait chuter encore plus que le niveau du sol

Vierge Galactique (NYSE :SPCE) a connu une mauvaise spirale descendante. D’un récent sommet de 55,91 $ le 25 juin, l’action SPCE est maintenant proche d’un point bas de 19,55 $. Cependant, malgré cela, ne réagissez pas encore à l’envie de chasser les bonnes affaires dans ce stock.

Source : rafapress / Shutterstock.com

J’ai prévenu les investisseurs que cela pourrait arriver dans mon article du 3 mai et mon article du 8 septembre sur Virgin Galactic. C’est parce que j’ai averti que la société allait continuer à enregistrer des pertes et aurait probablement besoin de lever plus de liquidités. Je pensais que l’effet dilutif sur le stock de SPE le ferait probablement baisser.

Virgin Galactic a annoncé des pertes au deuxième trimestre le 5 août. La société fera probablement face à de nouvelles pertes, notamment dans la publication de ses résultats du troisième trimestre, prévue pour le 8 novembre.

Où en sont les choses avec Virgin Galactic

Fin juin, elle avait 552 millions de dollars à son bilan. Fin juillet, Virgin Galactic a levé 500 millions de dollars supplémentaires en espèces. Avec les 500 millions de dollars supplémentaires, il a plus de 1,05 milliard de dollars dans son bilan. Mais cela peut ne pas suffire. Voici pourquoi.

Le 14 octobre, la société a déclaré que son service commercial ne commencerait pas avant le quatrième trimestre de 2022. Cela signifiera probablement que Virgin Galactic continuera à dépenser beaucoup d’argent.

Par exemple, au cours du deuxième trimestre, la société a collecté 82 millions de dollars de dépôts de clients. Mais il ne peut pas dépenser cet argent tant qu’il n’a pas commencé ses opérations commerciales.

Et comme je l’ai souligné dans mon dernier article, Virgin Galactic brûle de l’argent.

Par exemple, au cours des six mois se terminant le 30 juin, il a utilisé 113,47 millions de dollars de flux de trésorerie d’exploitation. Après 1,647 million de dollars de dépenses en capital (dépenses d’investissement), la consommation de flux de trésorerie disponibles (FCF) au cours de la période s’est élevée à 115,12 millions de dollars.

J’ai également souligné que le taux de consommation de trésorerie au cours de l’exécution était de 255 millions de dollars par an sur la base du taux de consommation du deuxième trimestre. Si le trimestre à venir montre un burn rate encore plus élevé, il est possible que les liquidités que la société a mises de côté pour financer ce burn rate recommencent à diminuer.

C’est ce qui inquiète le marché. Il ne sait pas où se trouve l’avenir de cette entreprise en termes de potentiel de croissance et de rentabilité. Par exemple, qui peut dire qu’il n’y aura pas de délai supplémentaire au-delà du T4 2022 avant le début des opérations commerciales ?

Que faire avec le stock SPCE

D’une part, il est toujours tentant d’essayer d’acquérir une action bien en deçà de ses sommets comme l’action SPCE. Mais d’un autre côté, les inconnues et le manque de clarté quant au moment où les flux de trésorerie recommenceront signifient que la plupart des investisseurs voudront attendre.

Ils attendront que l’entreprise ait un plan d’exploitation plus définitif pour produire des revenus et des flux de trésorerie. Par exemple, l’entreprise peut peut-être obtenir des subventions ou d’autres espèces non dilutives de la NASA ou même des détenteurs d’obligations.

En fait, certains pensent que les opérations de l’entreprise ne commenceront même pas à se développer avant 2025. Dans ce cas, le solde de trésorerie de l’entreprise ne sera pas suffisant pour financer ses opérations d’ici là.

Cela n’aide pas non plus que la société fasse l’objet d’une enquête de la FAA pour s’être écartée de son plan de vol spatial prévu lors de son dernier vol. Le magazine New Yorker a rapporté qu’il s’agissait du vol sur lequel Sir Richard Branson était en juillet et qu’il aurait eu une attitude laxiste à l’égard de ses procédures et problèmes de sécurité.

La plupart des investisseurs voudront voir ce qui va se passer à court terme. Cela inclut d’essayer de déterminer si sa consommation de trésorerie en cours érodera considérablement son solde de trésorerie au cours de la prochaine année. Ainsi, pour le moment, la plupart des investisseurs axés sur la valeur attendront plus de clarté sur les perspectives de valeur sous-jacentes de l’entreprise.

À la date de publication, Mark R. Hake n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Mark Hake écrit sur les finances personnelles sur mrhake.medium.com et dirige le Guide de la valeur totale du rendement que vous pouvez consulter ici.