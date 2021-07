Le stock de SPCE va décoller, alors achetez-le maintenant même si c’est bon marché

in

L’industrie du tourisme spatial fait l’actualité dans le monde entier, et Vierge Galactique (NYSE :SPCE) est en plein essor dans le succès du vol de tourisme spatial réussi. Cependant, le stock de SPCE n’a pas bien pris ce succès. Le titre est en baisse de 28% jusqu’à présent pour le mois de juillet.

Source : Tun Pichitanon / Shutterstock.com

L’action SPCE a atteint 57,51 $ en juin et a ouvert à 31,26 $ aujourd’hui, mais les investisseurs patients n’ont pas à s’inquiéter à propos de l’action. L’entreprise bénéficie d’un avantage de premier arrivé et augmentera son action.

Après le vol réussi, Virgin Galactic a déposé une demande de vente d’actions pour 500 millions de dollars, ce qui a entraîné une baisse massive de l’action. Cette baisse a annulé les gains réalisés par la compagnie après le vol réussi. Je pense que cette baisse est une opportunité d’acheter des actions SPCE et de les conserver jusqu’à ce que la société fasse une annonce sur le prochain vol.

La volatilité peut ne pas durer

Il est naturel que les actions montent et descendent lorsque les entreprises font des annonces importantes. Qu’il s’agisse de l’annulation du vol d’essai en février ou d’un vol d’essai réussi du concurrent Jeff Bezos en juillet, le titre a fait preuve de volatilité. Virgin Galactic a un avantage de précurseur et un plan d’affaires futuriste qui a déjà attiré des fans à travers le monde.

Le marché boursier s’accompagne de volatilité, et cela ne devrait pas inquiéter les investisseurs aguerris. Je crois fermement que la forte volatilité observée récemment ne durera pas longtemps. L’action gagnera du terrain et remontera bientôt au niveau précédent.

L’offre d’actions prévue a laissé les investisseurs préoccupés par l’avenir de l’entreprise, mais les passionnés de l’espace doivent comprendre l’investissement que nécessite le tourisme spatial.

L’objectif de l’entreprise est de réaliser 400 voyages par an. Cela générera certainement des revenus massifs à l’avenir. C’est un long chemin dans l’avenir, mais tant qu’il y a un plan et une exécution rapide, l’entreprise sera en mesure de rapporter des chiffres impressionnants.

L’économie spatiale est massive

Le marché du tourisme spatial est énorme et il devrait atteindre 1,3 billion de dollars d’ici 2025 selon un rapport d’Industry Arc. Virgin Galactic a déjà des personnes qui se sont inscrites pour de futurs voyages et attendent le début des vols commerciaux.

L’entreprise a déjà posé les bases et peut commencer à se développer. C’est pourquoi elle a besoin de fonds et a prévu l’offre d’actions. Il n’a aucune dette et un solde de trésorerie solide, mais les fonds supplémentaires aideront Virgin Galactic à monter en flèche.

Si l’entreprise parvient à réduire les coûts et finalement à réduire le coût du voyage, elle pourra attirer un public plus large. Cela ne fera qu’augmenter les revenus et une croissance massive.

Au fur et à mesure que la concurrence dans l’industrie augmente, il y aura plus d’options parmi lesquelles choisir, mais Virgin Galactic restera un concurrent sérieux. Il a déjà marqué sa présence dans l’industrie et a montré au monde que sa technologie est prête à vous emmener dans l’espace. Chaque étape réussie de l’entreprise rapproche l’humanité du tourisme spatial commercial.

Le résultat sur les actions SPCE

J’ai toujours été intrigué par le tourisme spatial, et le récent vol réussi montre que l’entreprise ira de l’avant avec les vols d’essai comme prévu.

Il n’y a pas encore de mise à jour sur le prochain vol, mais la société devrait annoncer les résultats du deuxième trimestre le 5 août. Nous pouvons alors nous attendre à d’autres mises à jour.

Je pense que la baisse de l’action est une opportunité d’achat. Le stock de SPCE est là pour rester, et chaque vol réussi le fera grimper.

A la date de publication, Vandita Jadeja n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Vandita Jadeja est CPA et rédactrice financière indépendante qui aime lire et écrire sur les actions. Elle croit en l’achat et la détention pour des gains à long terme. Sa connaissance des mots et des chiffres l’aide à rédiger une analyse boursière claire.