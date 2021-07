Le stock de SQ est en hausse sur les nouvelles des plans de Square pour la crypto

Lorsqu’il s’agit d’investir dans des actions de croissance, vous devez garder à l’esprit que l’innovation est ce qui compte. Cela semble évident, mais il est facile de perdre de vue le fait que l’innovation crée de nouveaux produits et services attrayants, qui stimulent la croissance d’entreprises comme Carré (NYSE :SQ). Et en matière d’innovation, Square n’a pas d’équivalent. C’est pourquoi nous aimons le stock SQ.

Cette société a fait ses débuts en fabriquant des machines de traitement de cartes de crédit pour les petits détaillants, permettant à ces détaillants d’accepter des paiements non monétaires de plus en plus populaires. Ils l’ont tué à cet égard et ont eu une énorme adoption.

Square continue d’innover

Mais Square ne s’est pas arrêté là.

Au cours de la décennie suivante, la société a créé un processeur de paiement en ligne, une suite d’outils numériques permettant aux petites et moyennes entreprises de gérer leurs activités, une néobanque ainsi qu’une application fintech destinée aux consommateurs.

Leur concentration soutenue sur l’innovation a permis à l’entreprise de maintenir une croissance de plus de 20 % des revenus d’année en année.

Mais quelle est la prochaine étape pour Square ?

C’est crypto.

Square fait une énorme poussée dans les cryptos en permettant aux particuliers d’acheter, de vendre et de conserver des cryptos dans divers portefeuilles numériques. La société semble déterminée à être le produit de services financiers derrière les transactions cryptographiques.

Ils ont également annoncé hier qu’ils prévoyaient de déployer un portefeuille matériel pour Bitcoin (CCC :BTC-USD) – “Nous avons décidé de créer un portefeuille matériel et un service pour rendre la garde des bitcoins plus courante…”

La dernière initiative innovante de Square – s’impliquer dans les cryptos – soutiendra une énorme croissance des revenus de Square, ce qui maintiendra le stock de SQ sur une tendance haussière.

Bon investissement.

A la date de publication, Luke Lango n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.