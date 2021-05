Le stock de tige a une voie claire pour dominer une industrie de plusieurs billions de dollars

Tige (NYSE:TIGE) dominera le paysage de l’énergie propre, en particulier à long terme, car la demande pour ses services de pointe ne fait qu’augmenter. Sans oublier que l’action STEM est actuellement en plein essor après que Goldman Sachs a lancé un «achat».

Source: Dorothy Chiron / Shutterstock.com

Aujourd’hui, ce n’est un secret pour personne que l’avenir sera alimenté par des sources d’énergie propres. C’est juste une question de comment et quand.

Quelles sources d’énergie alimenteront principalement la société et combien de temps faudra-t-il pour y parvenir?

Position unique de Stem dans le domaine de l’énergie propre

Heureusement, plus cet avenir prendra de temps pour arriver ici, plus Stem pourra se tailler une place dans une industrie qui se développera massivement à long terme.

Le monde pivote vers des sources d’énergie propres, telles que l’énergie solaire et éolienne, mais ces sources d’énergie sont intermittentes.

Donc, si l’énergie n’est pas utilisée, elle est perdue. Et le taux de gaspillage d’énergie propre est stupéfiant. En 2017, 45000 foyers californiens auraient pu être alimentés pendant un an avec l’énergie renouvelable produite par la Californie. Et ce taux était en hausse par rapport aux années précédentes.

Et c’est là que les batteries alimentées par l’IA de Stem entrent en scène.

Le potentiel à long terme de Stem dépend des entreprises créatrices d’énergie qui doivent stocker l’énergie qu’elles créent.

Tout cela semble trop facile à capitaliser pour Stem.

Et pourtant, personne d’autre ne fait ce que fait Stem.

Stem est non seulement le premier venu sur ce marché avec la plus grande part de marché, mais ils ont également développé un avantage technologique avec leur «cerveau» Athena AI qui optimise l’efficacité énergétique.

Grâce à l’intelligence artificielle et à l’apprentissage automatique formés sur «des dizaines de millions d’heures de fonctionnement du système dans plus de 40 territoires de services publics», les entreprises utilisant la technologie de Stem économisent jusqu’à 30% sur leurs factures d’énergie. Le logiciel Athena le fait en basculant entre l’alimentation par batterie, la production sur site et l’alimentation du réseau de manière optimale.

Oh, et si cela ne suffisait pas, les coûts des batteries lithium-ion ont chuté ces dernières années. Cela seul est une excellente nouvelle pour le stock STEM.

Déjà une force dominante

Fondée en 2009, l’équipe de direction de Stem est composée de vétérans de l’industrie, et sa liste s’est récemment élargie pour inclure un vice-président expérimenté du développement de l’entreprise et un directeur juridique.

Elle opère dans quatre pays, neuf États et plus de 200 villes, desservant un marché qui augmentera de 25 fois d’ici 2050.

Et actuellement, il dispose de plus de 950 systèmes en place – le plus grand réseau de stockage intelligent au monde – gérant 1 gigawattheure d’énergie. Les solutions mondiales de stockage de batteries d’énergie propre devraient atteindre 175 gigawattheures en 2030, contre 2 gigawattheures en 2017.

Stem sera à l’avant-garde de cette expansion de stockage d’énergie propre.

Il travaille déjà avec de grandes entreprises clientes telles que Amazon (NASDAQ:AMZN), Walmart (NYSE:WMT), Pomme (NASDAQ:AAPL) et Alphabet (NASDAQ:GOOG, NASDAQ:GOOGL). Et sa portée s’étend bien au-delà des entreprises clientes dans le domaine des services publics et des propriétaires d’actifs.

Oh, et ils n’ont aucune dette et d’excellentes finances.

Comme mentionné précédemment, Stem contrôle toutes les facettes de leur stockage d’énergie intelligent. Il s’occupe de l’intégration du matériel et du réseau, qui a une marge brute de 10% à 30%.

Il crée le logiciel pour ledit matériel et vend sa brillante solution logicielle Athena, qui a une marge brute de 80%.

Ces marges ne s’amélioreront qu’au fur et à mesure que les coûts d’énergie et de matériel diminuent avec le temps.

Bottom Line sur STEM Stock

Autres bonnes nouvelles pour le stock STEM? La provenance de l’énergie qu’elle stocke n’a pas vraiment d’importance.

Les entreprises solaires sont liées à la technologie solaire. Les sociétés éoliennes s’occupent du vent. Mais Stem est à l’abri des fluctuations de la technologie solaire et bénéficie de l’amélioration constante, dans l’ensemble, de la production d’énergie propre.

Bien que les énergies renouvelables représentent environ 68% des sources d’énergie nouvellement ajoutées en 2020, elles ne représentent toujours que 13% de l’électricité produite.

Il est clair que le besoin d’énergie propre et de stockage d’énergie propre continue de monter en flèche.

La tige cloue ce dernier et gère également l’utilisation de l’énergie qu’elle stocke de la manière la plus efficace possible.

Pour ces raisons, et leur position dominante actuelle sur le marché, Stem a une voie claire pour devenir le leader mondial dans une industrie de plusieurs billions de dollars.

Il a un modèle commercial matériel et logiciel très attrayant avec des marges brutes élevées qui conduiront à d’énormes profits à grande échelle.

C’est le type de stock que vous souhaitez acheter et détenir pour la prochaine décennie, et le type de stock régulièrement présenté dans mon Investisseur en innovation portefeuille. C’est un stock de millionnaire.

À la date de publication, Luke Lango n’avait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cette vidéo.

En découvrant les premiers investissements dans les industries en hyper croissance, Luke Lango vous place au rez-de-chaussée des mégatendances qui changent le monde. C’est l’objectif de son premier service axé sur la technologie, Investisseur en innovation. Pour voir toute la gamme de valeurs technologiques innovantes de nouvelle génération de Luke, devenir abonné d’Innovation Investor aujourd’hui.