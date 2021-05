Le stock de tige augmentera de 70% une fois que les marchés rattraperont leur retard

Tige (NYSE:TIGE) a une activité de matériel et de stockage d’énergie par batterie très rentable que le marché n’apprécie pas pleinement. Depuis son introduction en bourse via SPAC (fusion inversée à des fins spéciales) le 27 avril, l’action STEM a chuté de 26%, passant de 26,61 $ le 28 avril à 21,10 $ le 20 mai. Je pense que l’action vaut au moins 71% de plus à 36,12 $, et probablement beaucoup plus heures supplémentaires.

Il n’est pas très difficile d’arriver à cette conclusion. Même un examen superficiel des données financières des entreprises montre qu’elles ont une activité très rentable. Alors que les ventes de logiciels commencent à démarrer dans les quatre prochaines années, les revenus augmenteront 8 fois et le flux de trésorerie disponible montera en flèche.

Estimation de la valeur de la tige

La page 31 de la présentation de diapositives montre les revenus projetés de Stem et les liquidités disponibles au cours des quatre prochaines années. Les ventes passeront de 147 millions de dollars en 2021 à 1 167 millions de dollars en 2025. Cela correspond à une croissance annuelle moyenne composée de 67,9% au cours des quatre prochaines années.

De plus, le flux de trésorerie disponible (FCF) passera de moins 49 millions de dollars au cours de l’année se terminant en décembre 2021 à 381 millions de dollars en décembre 2025. Cela représentera une énorme marge de FCF de 32,6% (soit 381 millions de dollars FCF / 1,167 milliard de dollars de chiffre d’affaires) .

Pour déterminer la valeur de Stem, nous pouvons utiliser une méthode multiple du prix des ventes (P / S). Par exemple, la page 32 du diaporama montre qu’il y avait 135,9 millions d’actions à la clôture de la transaction. À 21,10 $ aujourd’hui, cela donne aux actions STEM une valorisation boursière de 2,867 milliards de dollars.

De plus, étant donné que les ventes en 2025 seront de 1,167 milliard de dollars, cela le place sur un multiple P / S avant de seulement 2,46 fois. Cela semble bien trop bas pour une entreprise aussi rentable.

Cependant, nous devons ajuster les ventes futures en fonction de la valeur temporelle de l’argent. L’actualisation de ces ventes à 10% quatre ans plus tard se traduit par un facteur d’actualisation de 68,3%. Cela signifie que les ventes de 1,167 milliard de dollars en 2025 valent 797 millions de dollars aujourd’hui, à un taux d’actualisation de 10%.

Maintenant, le multiple P / S en valeur actuelle est de 3.140 fois. Je dirais que la valeur vraie ou réelle du stock STEM devrait être entre 5 et 6 fois les ventes. Cela lui donne une valeur marchande de 3,985 milliards de dollars à 4,782 milliards de dollars. De plus, nous devrions rajouter les 525 millions de dollars de liquidités figurant au bilan, portant sa valeur réelle de 4,51 milliards de dollars à 5,3 milliards de dollars.

Que faire avec STEM Stock

Cela signifie que l’action STEM vaut entre 33,19 $ et 39,05 $, ou 36,12 $ au point médian. C’est 71,2% plus élevé que le prix actuel de 21,10 $.

À mesure que la composante logicielle des ventes totales augmente au cours des quatre prochaines années, le marché pourrait donner à STEM une valorisation plus élevée.

Par exemple, en 2025, avec 381 millions de dollars en FCF, le marché pourrait lui donner une valorisation de rendement de 5% FCF. Cela signifie que les 381 millions de dollars divisés par 5,0% vaudraient 7,62 milliards de dollars. Cela fonctionne à 56 $ par action, soit 165% au-dessus du prix actuel. À un taux d’actualisation de 10% qui équivaut à une valeur actuelle de 38,25 $ par action aujourd’hui (soit 68,3% x 56 $). C’est proche de notre estimation P / S de 36,12 $ par action.

L’essentiel est que l’activité de stockage d’énergie par batterie, en particulier le composant logiciel, est très rentable. Cela vaut beaucoup plus que le prix actuel.

Résultats récents

Jusqu’à présent, les analystes de Wall Street n’ont publié aucun rapport majeur sur l’action. Cependant, les auteurs de Seeking Alpha ont généralement de bonnes choses à dire sur les actions STEM au prix d’aujourd’hui. Selon un analyste, Stem n’est pas à son prix le plus élevé. Il s’attend à ce que l’entreprise soit «à l’avant-garde du secteur le plus en vogue de cette décennie». Il se fonde sur «l’IA Athena brevetée de Stem et la technologie d’apprentissage automatique». Il ne donne cependant pas de prévision de prix.

Mon avis est que le prix d’aujourd’hui offre un bon point d’entrée, étant donné qu’il est en baisse par rapport à l’endroit où le titre est entré en bourse. La récente publication des résultats du premier trimestre de Stem le 17 mai ne change vraiment pas cette thèse, malgré les pertes signalées par la société. Celles-ci étaient attendues, compte tenu de sa montée en puissance au cours des quatre prochaines années. Les analystes examineront probablement les résultats de fin d’année pour voir si l’entreprise est sur la bonne voie pour produire les résultats présentés dans son diaporama.

