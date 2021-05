Le stock de tige pourrait être la prochaine grande chose

Voulez-vous la prochaine grande chose pour votre portefeuille? Aujourd’hui, si nous devons croire en un ours typiquement non excité de Wall Street, cela pourrait signifier posséder Tige (NYSE:TIGE). Examinons ce qui se passe sur et sur le graphique des prix, puis proposons une détermination ajustée au risque alignée sur ces résultats dans l’action STEM.

Les actions de STEM sont officiellement cotées cette semaine en tant que sponsor Star Peak Energy a finalisé sa fusion inversée. Cela s’est passé sans trop de fanfare. Et étant donné l’attitude plus consciente d’aujourd’hui, sans risque et l’environnement commercial affaibli pour la plupart des SPAC plus difficiles, le manque d’enthousiasme pourrait superficiellement indiquer que Stem est la prochaine grande chose. Pour les shorts baissiers, c’est.

Mais voir Stem comme un court métrage serait une erreur excessivement grave selon (ironiquement) Citron Research.

Citron. L’équipe de recherche a été l’un des ours les plus infâmes de Wall Street. De plus, des attaques agressives et ciblées au fil des ans contre des entreprises telles que l’échec et le scandale ont criblé Valeant Pharmaceuticals (maintenant Santé Bausch (NYSE:BHC)) a contribué à faire du leader Andrew Left le proverbial EF Hutton pour les vendeurs à découvert tout en mettant la peur de Dieu dans les taureaux. Lorsque M. Left a parlé, les investisseurs ont plus que simplement écouté – ils ont couru pour les sorties.

Mais le Citron d’aujourd’hui est résolument différent. Comme pour de nombreuses autres réussites de l’année dernière lors de la pandémie de Covid, l’entreprise a pivoté. C’est un conseiller de longue date maintenant. La société a suspendu ses appels publics à la baisse des analystes à la suite d’une douloureuse retraite liée à une recommandation de vente à découvert en GameStop (NYSE:GME) plus tôt cette année.

Entrez dans le stock STEM

Avant de vous sentir désolé ou de voir la récupération est un «vous savez quoi» pour cet ours dégriffé, ne le faites pas. L’entreprise a tiré 155% l’an dernier. Et une grande partie du rendement démesuré était le résultat de longues recherches sur des jeux au foyer tels que Zoom vidéo (NASDAQ:ZM) et Nautile (NYSE:NLS). C’étaient peut-être des recommandations moins médiatisées, étant donné une rue où la couverture haussière est rarement perdue.

Mais ne faites pas que votre perte avec Stem de jeu de stockage d’énergie propre et alimenté par l’IA.

Aujourd’hui, Stem est l’une des dernières recommandations activistes de Citron avec une touche plus large, «joue bien avec les autres». Et il y a des raisons extrêmement fortes pour lesquelles Stem est un nom pour aller longtemps, avec un œil sur un potentiel de profit significatif.

Je laisserai la plupart des détails diaboliques à la note détaillée d’Andrew sur STEM. Mais étant donné l’avance semblable à celle des douves de Stem dans cet espace de plus en plus important, les clients de premier ordre de Amazon (NASDAQ:AMZN) à Walmart (NYSE:WMT) et la valorisation d’aujourd’hui est dérisoire par rapport à son marché adressable total (TAM), Stem a beaucoup à offrir.

Pour les investisseurs, il y a beaucoup à attendre si l’objectif de prix de 100 $ de Citron porte ses fruits. Et aujourd’hui, en observant le graphique des cours de l’action STEM, la voie pour porter ses fruits pour les investisseurs pourrait commencer aujourd’hui.

Graphique de prix hebdomadaire de l’action STEM

Un environnement SPAC battu et surtout ensanglanté a laissé le trading d’actions STEM dans un cycle correctif assez courant et plus profond depuis son sommet en tant que STPK en février. Au pire, les actions ont été élaguées jusqu’à 59%.

Aujourd’hui, cependant, pas très loin de ses récents creux, STEM se présente comme un achat qui est peut-être en passe de faire partie de l’élite de l’investissement. Techniquement, les actions ont confirmé un modèle «lâche» bas dans un triangle symétrique. Et compte tenu du contexte, cela semble optimiste.

Acheter des actions Stem aujourd’hui avec un stop-loss sous le pivot hebdomadaire est une façon d’aborder une position longue. Alternativement, attendre pour acheter des STEM avec un changement de dynamique haussière ne peut pas être critiqué. Une cassure de triangle confirmée par un croisement stochastique haussier ouvrirait la voie à celle de l’achat.

En fin de compte, et aussi bien que l’histoire sonne comme l’explique M. Left, je recommanderais également d’acheter des actions STEM avec un écart de col basé sur les options. Pour le moment, cela coûtera aux investisseurs plus que la juste valeur, car les teneurs de marché de Stem ne jouent pas bien avec les autres. En fin de compte cependant, 3% à 4% supplémentaires pour acheter une haie et promouvoir la capacité à accumuler intelligemment lorsque d’autres courent pour les sorties, résonne toujours fortement.

