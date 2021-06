Le stock de TSP explose après que TuSimple a envoyé un camion autonome à travers les États-Unis

in

TuSimple’s (NASDAQ :TSP) le récent rallye a commencé lorsque TSP a envoyé avec succès l’un de ses camions autonomes à travers les États-Unis. Non seulement cela, le voyage entier a pris 10 heures de moins qu’il n’en faudrait à une personne dans un véhicule normal. C’est une économie de 42% sur le temps, et extrêmement optimiste pour les détenteurs d’actions TSP.

Source : Olivier Le Moal / Shutterstock.com

Cette augmentation de la vitesse est énorme, mais il convient également de noter que les lois sur la conduite des camions limitent le temps que les conducteurs peuvent passer sur la route à la fois. Les camions autonomes n’ont pas besoin de manger, de dormir ou de faire des pauses.

Actuellement, l’ensemble du processus de conduite autonome des camions de TuSimple n’est pas entièrement autonome, mais il est proche. Hormis les premiers et derniers kilomètres du parcours, le camion autonome contrôlait la navigation.

Une autre conséquence du gain de temps est que la cargaison du camion, en l’occurrence des pastèques, est arrivée plus fraîche. Les camions autonomes permettront aux produits et autres marchandises urgentes d’arriver plus rapidement. Cela signifie des produits de meilleure qualité pour les consommateurs et moins de déchets.

Contrairement à d’autres, TSP Stock Rally n’est pas un coup de chance

TruSimple a tous les bons ingrédients pour dominer le 4 000 milliards de dollars marché mondial du fret.

Cette startup de camions autonomes basée à San Diego, en Californie, développe une solution logicielle et matérielle entièrement intégrée pour permettre l’autonomie L4+ dans ses semi-remorques long-courriers.

Avec l’automatisation L4, les véhicules sont capables de « réaliser toutes les fonctions de conduite dans certaines conditions ». La technologie de TuSimple sera meilleure que L4 mais moins que L5, ou l’automatisation complète, où les véhicules peuvent conduire de manière autonome dans « toutes les conditions ».

Atteindre la L4 est plus facile, et parce que les camions empruntent les mêmes itinéraires jour après jour, cela suffit amplement pour le moment.

TuSimple s’associe aux constructeurs automobiles Navistar (NYSE :VNI) et Traton (XETRA :8TRA.DE) pour créer des camions autonomes alimentés par la pile matérielle et logicielle de classe mondiale de TuSimple.

TuSimple dispose d’une technologie révolutionnaire et d’un nouveau modèle commercial, est soutenu par certains des plus grands noms du camionnage et regorge d’argent.

Une équipe de pointe

Ils ont également une équipe de premier plan comprenant un fondateur de Caltech PhD qui a fait des recherches sur le calcul et les systèmes neuronaux. Ce talent de premier plan a attiré encore plus de talents des diplômés du MIT aux anciens ingénieurs d’Uber et de Waymo.

TuSimple possède l’une des équipes les plus talentueuses de l’espace AV aujourd’hui, et ils ont 240 brevets qui prouvent que leur logiciel d’automatisation propriétaire est la vraie affaire.

En plus d’intégrer leur propre technologie brillante dans les semi-remorques, ils créent également un réseau de fret autonome, qui sera leur propre écosystème de camionnage autonome de bout en bout.

Cela fournira à TuSimple un réseau de terminaux et d’itinéraires pour leurs camions autonomes, ce qui signifie que l’entreprise pourra optimiser davantage les itinéraires et améliorer l’efficacité de ses camions.

Après l’introduction en bourse, nous voyons également que la situation financière de TuSimple semble bonne.

Ils ont environ 1,5 milliard de dollars de liquidités au bilan. Et ils ont aussi d’énormes investisseurs comme Volkswagen (OTC :VWAGY), Bonne année (NASDAQ :GT), Union Pacifique (NYSE :UNP) et plus.

Les camions autonomes ont du sens

Lorsque la plupart des gens pensent aux véhicules autonomes, ils rêvent de sauter dans leur voiture et de se détendre ou de dormir, car leur voiture les amène sans souci au travail, à la salle de sport ou à toute autre destination de leur choix.

Mais voici la chose. Les camions autonomes prendront probablement les routes bien avant les voitures particulières autonomes.

Pourquoi?

Les camions sont beaucoup plus faciles à automatiser.

Les camions empruntent essentiellement les mêmes itinéraires, jour après jour. Les navetteurs individuels, en revanche, empruntent souvent des itinéraires très différents pour atteindre la même destination en fonction du jour de la semaine, du trafic et de divers autres facteurs.

Les navetteurs sont confrontés quotidiennement à beaucoup plus de permutations de conduite potentielles qu’un chauffeur de camion.

Dans le monde de l’automatisation, plus une machine doit prendre en compte de permutations, plus il sera difficile de définir efficacement l’automatisation de cette tâche.

C’est pourquoi nous voyons la technologie de conduite autonome prospérer dans les camions avant son adoption généralisée parmi les voitures particulières.

Le résultat sur le stock de TSP

L’action TSP est en hausse, mais contrairement à la plupart des actions meme, la société à l’origine de l’action a des fondamentaux fous.

Leur équipe est brillante dans ce qu’ils font, ils ont leur situation financière sous contrôle et ils sont parfaitement positionnés pour dominer le domaine des camions autonomes.

Et pas seulement cela, le récent voyage à travers les États-Unis effectué par l’un de leurs camions est une preuve tangible de ce qu’ils peuvent faire. Le trek valide leur technologie et leur stratégie.

Et cela suscite clairement l’intérêt des investisseurs pour cette société, ce qui s’est reflété récemment dans le prix de l’action TSP.

Si vous cherchez à passer au rez-de-chaussée de la « conduite autonome », envisagez d’abandonner les voitures autonomes au profit de camions autonomes.

Nous vous recommandons vivement de vous procurer du stock de TSP. Mais cela pourrait valoir la peine d’attendre un recul avant de devenir gourmand, car cette entreprise est un gagnant à long terme.

C’est pourquoi TuSimple est l’une de mes actions de croissance préférées à acheter aujourd’hui.

Mais ce n’est que l’un de mes principaux stocks de véhicules autonomes, qui représentent la crème de la crème en matière d’innovation technologique de rupture dans les véhicules autonomes. Ces sociétés disposent toutes d’équipes de direction sans égal et d’un potentiel énorme à long terme.

Chacun de ces titres de mobilité de nouvelle génération pourrait afficher des rendements similaires à ceux de Tesla, y compris une startup secrète qui est le fer de lance de la révolution de la conduite autonome et une entreprise que je considère comme mon stock de véhicules électriques «dormeurs» de la décennie.

Pour voir toute ma gamme de stocks de véhicules électriques innovants de nouvelle génération, devenez abonné d’Innovation Investor dès aujourd’hui.

A la date de publication, Luke Lango n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

En découvrant les premiers investissements dans les industries à hypercroissance, Luke Lango vous place au rez-de-chaussée des mégatendances qui changent le monde. C’est le thème de son premier service axé sur la technologie, Innovation Investor. Pour voir toute la gamme d’actions de pointe innovantes de Luke, devenez abonné à Innovation Investor dès aujourd’hui.