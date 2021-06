Le stock de TTD est rocheux maintenant mais sur des bases solides à long terme

Bien chronométrer les stocks n’est pas facile, surtout lorsqu’ils évoluent aussi vite que Le bureau de commerce (NASDAQ :TTD). Ces actions dynamiques laissent rarement des points d’entrée et de sortie faciles. L’action TTD a perdu la moitié de sa valeur entre le plus haut de décembre et le plus bas du mois dernier. Les investisseurs doivent avoir de solides compétences en cartographie ou de grandes convictions à long terme.

Source : Shutterstock/Bella Melo

Avoir les deux serait l’idéal.

TTD possède des fondamentaux solides pour une entreprise en croissance. Depuis 2017, ses revenus et sa trésorerie d’exploitation ont augmenté respectivement de trois et six fois. La direction devrait en être fière, surtout après la perturbation de la pandémie.

Ce n’est pas bon marché avec un ratio cours/bénéfice à trois chiffres et un ratio cours/vente à 33. Vous ne m’entendrez pas suggérer de l’acheter en raison de sa valeur. Ce n’est pas un problème pour l’instant car ils pourraient devenir rentables plus tard.

Les investisseurs qui réussissent trouvent la valeur future des entreprises d’aujourd’hui avant les masses. Les actions TTD ont perdu leur mojo à Wall Street et il est temps d’envisager d’attraper le couteau qui tombe. Dans ce cas, il pourrait s’agir d’une machette avec un petit manche. Essayer de chronométrer une entrée est aussi délicat que possible. Mais il y a de la lumière au bout de cette avalanche.

Il y a un support ci-dessous

Source : Graphiques par TradingView

La chute rapide de la grâce a placé le stock dans une base antérieure. Il s’agit d’une zone, pas d’une ligne dure, et elle devrait fournir un soutien. En septembre dernier, l’action TTD a franchi 90% de 520 $ après deux échecs précédents le mois précédent. Revenir au point de départ ramène les acheteurs dans le stock.

Cependant, il devient alors essentiel de maintenir le rebond. Il y aura une résistance pour revenir à 640 $ par action. Il incombe aux haussiers de ne pas retester les creux de mai. Parce que s’ils échouent, cela déclenchera une autre tendance baissière aux conséquences inquiétantes. Ce ne sont pas mes prévisions, et je ne pense pas que TTD y irait seul. Mais si le marché boursier a le hoquet, il faudra TTD avec lui. Dans ce scénario catastrophique, le risque pourrait être de 30 % supplémentaires à environ 300 $ par action.

On a du mal à imaginer la panique que cela pourrait provoquer, alors je braverais une petite entrée pour commencer. Étant donné que les indices sont toujours à des niveaux record, il est logique de prendre de petites bouchées. Laisser place à l’erreur est essentiel avec un stock dont le prix du billet est aussi élevé. À 560 $ par action, les erreurs peuvent être financièrement dévastatrices.

L’utilisation d’options peut aider à atténuer certains des risques. Là, je peux maintenant obtenir un stock TTD long et laisser un tampon géant par rapport au prix actuel. L’achat d’actions à leur valeur nominale fait courir un risque énorme immédiatement face au danger. Au lieu de cela, un investisseur peut vendre le put de juillet TTD de 450 $ et en retirer 5 $. L’argent entre dans le compte pour ouvrir le commerce, et il n’a pas besoin d’un rallye pour gagner. En fait, le stock peut chuter de 20% et ils peuvent encore atteindre l’équilibre.

Laisser la place à l’erreur lors de la négociation d’actions TTD

Je ne saurais trop insister sur l’importance de construire un fossé. En mars, j’ai écrit sur le trading avec des options pour laisser place à l’erreur. Cela s’est avéré être une excellente idée. Bien que le stock ait chuté, le commerce a fonctionné. Je répéterais le processus ici pour un niveau inférieur. À l’époque, il était impératif qu’ils détiennent 561 $, mais ils ne l’ont pas fait. L’objectif qui en découle est encore bien en deçà du prix actuel. Les taureaux se battent pour éviter de le remplir. Il y a toujours des déclencheurs ci-dessous et en utilisant des options, je peux échanger maintenant et m’inquiéter moins.

L’engagement à long terme est une thèse haussière légitime. Le Trade Desk est au bon endroit et au bon moment. Il en a juste besoin de plus pour devenir son opportunité. Jusqu’à présent, la direction a un excellent bulletin pour gagner la crédibilité de Wall Street. Selon Yahoo Finance, les analystes qui le couvrent l’adorent. Ils suggèrent tous d’acheter avec un objectif de cours moyen supérieur à 670 $ par action.

Source : graphique de Yahoo Finance

Réussir lorsque le monde entier a besoin de vos services n’est pas si impressionnant. Mais pour TTD, sa concurrence est redoutable avec des noms comme Alphabet (NASDAQ :GOOGL,NASDAQ :GOOG) et Facebook (NASDAQ :FB). En dépit d’affronter des géants, il se taille plutôt bien sa place.

A la date de publication, Nicolas Chahine n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Nicolas Chahine est le directeur général de SellSpreads.com.