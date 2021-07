Le stock de VXRT pourrait voir une vente massive si son vaccin n’est pas approuvé bientôt

Outre un pic de trading massif en février 2020 à 24,90 $, Vaxart (NASDAQ :VXRT) n’est allé nulle part. Une mise à niveau à la mi-juin de Piper Sandler à une note «surpondérée» a temporairement levé l’action VXRT, mais son prix reste bas.

Source : Photo avec l’aimable autorisation de Vaxart, Inc.

Alors que les vaccins font la une des journaux tous les jours, pourquoi les actions Vaxart sous-performent-elles ? Et pourquoi les investisseurs ne les achètent-ils pas maintenant ? Bien que leur approche d’un vaccin Covid-19 soit unique par rapport aux options existantes, les doutes sur le produit de la société ont un impact sur le stock de VXRT.

Le retard des essais cliniques nuit au stock de VXRT

En mai, Vaxart a affiché de mauvais résultats au premier trimestre. Tout d’abord, son essai de phase II pour son candidat vaccin oral contre le Covid-19 a été retardé. Deuxièmement, il a affiché un solde de trésorerie au premier trimestre de 177,3 millions de dollars. Les études cliniques en cours suggèrent que la société devra exploiter les marchés publics pour lever des fonds.

Le PDG de Vaxart a déclaré: “jusqu’à 19 millions d’Américains supplémentaires décideraient de se faire vacciner contre Covid-19 si le vaccin était administré sous forme de pilule au lieu d’une injection à l’aiguille”. La mauvaise nouvelle est que Altimmune (NASDAQ :ALT) a déjà travaillé sur un vaccin en spray nasal. Les résultats cliniques étaient si médiocres qu’Altimmune a décidé de mettre fin à ses développements de vaccins Covid.

La pilule orale de Vaxart est une excellente alternative au vaccin injecté. Dans une étude de phase I, la société a déclaré que son vaccin induisait des réponses des lymphocytes T CD8 plus élevées que les Moderna (NASDAQ :ARNm) ou alors Pfizer (NYSE :PFE) vaccins. Le directeur scientifique, le Dr Sean Tucker, a déclaré : « La force des réponses des lymphocytes T contre les protéines S et N, que nous avons ciblées, nous porte à croire que le VXA-CoV2-1 offre une solution prometteuse aux variantes. »

Une réponse aussi forte aurait dû entraîner une tendance à la hausse des actions VXRT – et début mai, les actions se sont brièvement négociées au-dessus de 10 $. Mais en une journée, les investisseurs ont vendu le titre. Les spéculations du CSO Tucker sur les performances de son vaccin contre les variantes ne sont pas suffisantes. Vaxart doit appuyer cette déclaration avec des résultats cliniques.

Les risques des actions VXRT

Les investisseurs craignent que Vaxart ne dispose pas d’un vaccin assez rapidement. Moderna et Pfizer dominent déjà le marché des vaccins Covid-19. Johnson & Johnson (NYSE :JNJ) a un vaccin à dose unique qui fonctionne bien contre les variantes. Novavax (NASDAQ :NVAX) attend l’approbation de son vaccin, mais la performance de son stock suggère que cela pourrait arriver plus tôt que tard.

Le marché des vaccins encombré limitera la taille potentielle du marché de Vaxart. Au moment où leur candidat est approuvé, peu de personnes non vaccinées se soucieront de la façon dont le vaccin est administré. Autrement dit, il est peu probable qu’une aiguille dissuade ceux qui veulent se faire vacciner de le faire. La variante delta Covid est plus puissante et plus facilement transmissible – les gens ne peuvent pas attendre une version pilule lorsque les risques d’infection s’aggravent.

Graphique avec l’aimable autorisation de Stock Rover

Selon Stock Rover, l’action VXRT obtient un score de 79/100. A l’inverse, ses scores de croissance et de qualité sont médiocres. Tant que l’entreprise n’a pas mis un produit sur le marché, les spéculateurs s’exposent à des risques considérables. En général, l’investissement en biotechnologie est un événement binaire. Si les régulateurs approuvent un produit, le stock marque. Mais si Vaxart termine son étude ou n’obtient pas l’agrément, le titre chutera brutalement.

Vaxart a besoin de progrès en matière de vaccins pour augmenter son stock

Vaxart n’a pas de voie claire pour lancer un vaccin oral Covid-19 réussi. Les investisseurs qui ont raté Moderna ou Novavax ne peuvent pas acheter des actions VXRT en remplacement. En outre, trois analystes proposent un objectif de cours sur 12 mois de seulement 13,33 $ par TipRanks.

Les actions VXRT pourraient tomber durement sur toute mauvaise nouvelle, tout comme l’action ALT. Néanmoins, les investisseurs habitués aux incertitudes de l’investissement dans les biotechnologies peuvent envisager l’action Vaxart. Son dernier rapport clinique est prometteur. Un autre rapport positif pourrait conduire à une hausse rentable pour les actionnaires.

À la date de publication, Chris Lau n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Chris Lau est un auteur collaborateur pour InvestorPlace.com et de nombreux autres sites financiers. Chris a plus de 20 ans d’expérience en investissement dans le marché boursier et dirige le marché d’investissement de valeur à faire soi-même sur Seeking Alpha. Il partage ses choix d’actions afin que les lecteurs obtiennent des informations originales qui aident à améliorer les retours sur investissement.