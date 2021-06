Le stock de WKHS semble être probablement mort dans l’eau ici

Bourreau de travail (NASDAQ :WKHS) a annoncé des résultats très faibles au premier trimestre et ne semble pas avoir de catalyseurs viables, solides, à venir et positifs. Le stock de WKHS est en difficulté.

L’incapacité du constructeur de véhicules électriques à remporter des contrats importants ou à recruter des partenaires impressionnants jusqu’à présent, son incapacité apparente à saisir les opportunités avec la poste américaine et UPS (NYSE :UPS), ainsi que les formidables luttes d’une entreprise affiliée, Moteurs de Lordstown (NASDAQ :CONDUIRE), tout est de très mauvais augure pour ses perspectives.

En conséquence, même en supposant que l’entreprise aura suffisamment d’argent pour produire et commercialiser son camion électrique, il est très peu probable qu’elle vende suffisamment de véhicules électriques pour empêcher le stock de WKHS de dégringoler.

Dans un effort apparent pour justifier leur vision optimiste de Workhorse, malgré tous ses échecs, les taureaux boursiers de WKHS ont identifié un certain nombre de catalyseurs positifs restants pour l’entreprise qui sont tous très peu susceptibles de se matérialiser.

Avec Workhorse en difficulté sur le marché de plus en plus concurrentiel des véhicules électriques commerciaux, je pense que son destin le plus probable est la faillite.

Opportunités manquées et actions WKHS

Malgré la capitalisation boursière encore importante de 1,7 milliard de dollars de l’action WKHS, le constructeur automobile n’a conclu aucun accord important ni conclu aucun partenariat majeur.

En partie à cause de ses échecs sur ces fronts, les résultats du premier trimestre de Workhorse étaient assez lamentables. Son chiffre d’affaires au premier trimestre s’est élevé à seulement 521 000 $.

De plus, dans le communiqué de presse sur les résultats du premier trimestre de la société et dans les remarques préparées par ses dirigeants lors de sa conférence téléphonique sur les résultats du premier trimestre, Workhorse a semblé ne faire aucune mention du nombre de commandes de véhicules qu’il avait accumulées.

Directement interrogé par un analyste lors de la conférence téléphonique sur la capacité de Workhorse à obtenir des « commandes d’achat importantes », le PDG de Workhorse, Duane Hughes, n’a pas répondu à la question.

L’entreprise n’a livré que six camions et en a produit 38 au premier trimestre.

Comme on le sait, Workhorse n’a pas pu obtenir un accord majeur pour lequel il était en lice avec l’USPS.

De plus, Workhorse était, il y a quelques années, bien placé pour un gros contrat avec UPS, mais ce dernier géant de la livraison semble se tourner vers le concurrent de Workhorse, Arrivée (NASDAQ :ARVL), de nos jours pour les véhicules électriques.

Les luttes de Lordstown

L’ancien PDG de Lordstown, Steve Burns, a fondé et était le PDG de Workhorse jusqu’à la fin de 2019.

Burns, ainsi que le directeur financier de Lordstown, ont récemment démissionné après qu’une enquête du conseil d’administration de l’entreprise ait révélé des problèmes avec des déclarations importantes du constructeur automobile.

Les difficultés de Lordstown, qui a récemment annoncé qu’elle pourrait fermer ses portes l’année prochaine, ne devraient certainement pas augmenter la confiance de qui que ce soit dans l’action WKHS. Les problèmes de Lordstown minent certainement ma confiance en Workhorse.

Il convient également de mentionner que les taureaux de Workhorse ont vanté les actions de Lordstown de Workhorse comme un atout important l’année dernière. À présent? Pas tellement.

S’accrocher à des catalyseurs hautement improbables

Les taureaux boursiers WKHS continuent d’espérer que le Congrès interviendra pour donner le contrat USPS à Workhorse.

Même si cette dernière entreprise est à la hauteur (et un rapport d’un vendeur à découvert a déclaré que Workhorse ne pouvait pas remplir le contrat), les démocrates n’ont probablement pas assez de voix au Congrès pour retirer l’accord d’Oshkosh du Wisconsin et le donner à Workhorse .

Les démocrates ne seraient pas non plus ravis de bouleverser les électeurs du Wisconsin – qui est un État swing majeur qui pourrait déterminer à la fois le contrôle du Congrès et de la Maison Blanche dans les années à venir – en annulant la décision de l’USPS.

Deux autres catalyseurs positifs potentiels identifiés par les taureaux – un enregistrement de marque et une contestation judiciaire de la décision de l’USPS – n’empêcheraient probablement pas Workhorse de faire faillite, car ils mettraient probablement de nombreuses années à se matérialiser.

Workhorse ne disposait que de 205 millions de dollars de liquidités au 31 mars, et avec la dégringolade de la rue sur le stock et de nombreux investisseurs orientés Reddit se tournant davantage vers d’autres noms comme La mûre (NYSE :BB), AMC (NYSE :AMC), et ContextLogic (NASDAQ :SOUHAITER).

Je pense que le fabricant de véhicules électriques aurait du mal à vendre de nombreuses nouvelles actions de son stock à des prix décents.

Enfin, les taureaux pensent maintenant que les drones de Workhorse pourraient sauver la situation pour l’entreprise et pour les actions de WKHS. Mais en septembre, Barron’s a rapporté qu’un acheteur de drones de Workhorse avait déclaré qu’ils avaient mal fonctionné.

Le résultat sur WKHS Stock

Workhorse a raté trop d’opportunités et ses actions semblent désormais sur le point, au mieux, de chuter brutalement au cours de la prochaine année. Au pire, l’entreprise pourrait être en faillite d’ici le milieu de 2022.

Les investisseurs devraient certainement vendre les actions WKHS.

A la date de publication, Larry Ramer détenait des positions longues sur ARVL et BB.

