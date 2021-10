Le stock de XPEV est plus élevé parce que Xpeng vient de dépasser Tesla sur l’ESG

Une chose qui est devenue de plus en plus claire au cours de 2021 est que les véhicules électriques sont l’avenir des transports. Les consommateurs adoptent cette tendance émergente, comme l’indique le fait que depuis 2018, le nombre de véhicules électriques dans le monde a augmenté de 64 %. Alors que la demande augmente, les fabricants de véhicules électriques travaillent sans relâche pour y répondre et les investisseurs apprécient la balade alors que les stocks de véhicules électriques montent en flèche. Un producteur chinois a eu l’occasion de se réjouir récemment d’une bonne nouvelle pour Moteurs Xpeng (NYSE :XPEV) a fait grimper le stock de XPEV.

Stock XPEV : que s’est-il passé ?

Après la fermeture des marchés hier soir, la nouvelle a été annoncée que Xpeng avait publié les résultats de son rapport environnemental, social et de gouvernance (ESG). En fin de compte, la société avait de bonnes raisons de les publier, car le rapport a révélé que «Pour la deuxième année consécutive, en 2021, Xpeng a reçu une note« AA » de MSCI ESG Research, la note MSCI ESG la plus élevée parmi les constructeurs automobiles du monde entier. «

La nouvelle de cet exploit impressionnant n’a pas tardé à conduire à des gains impressionnants. L’action XPEV a commencé à monter ce matin et est en hausse de 8,6% sur la journée. Cela couronne une semaine encore plus impressionnante avec des actions en hausse de 12,66% au cours des cinq derniers jours. Malgré quelques turbulences autour de mai, 2021 a été dans l’ensemble une bonne année pour Xpeng.

Ce que cela veut dire

Selon Barron’s, cette note a valu à Xpeng le titre de constructeur automobile le plus durable au monde, au moins temporairement. Ce score ESG impressionnant est une bonne nouvelle pour les investisseurs car cela signifie qu’ils n’auront pas à se soucier des facteurs environnementaux à l’avenir, une préoccupation toujours pressante dans notre état actuel.

Ses conclusions, cependant, pointent vers un autre type de durabilité – celle de Xpeng en tant qu’entreprise. Tesla (NASDAQ :TSLA), l’entreprise dominante sur le marché des véhicules électriques et la référence par rapport à laquelle tous les autres producteurs de véhicules électriques sont actuellement mesurés, n’a reçu qu’une note A sur son rapport ESG de la même agence. Bien que ce ne soit pas une mauvaise statistique, personne ne devrait ignorer le fait qu’un géant de l’industrie a été dépassé par un concurrent plus petit.

Pourquoi est-ce important

Bien que cela ne nuise probablement pas trop à Tesla à court terme, cela aidera certainement XPEV alors que la startup s’efforce de s’établir sur un marché mondial brûlant et de montrer au monde qu’elle peut rivaliser avec ses plus grands concurrents.

L’un des rivaux de Xpeng, Nio (NYSE :NIO), a enregistré certains gains aujourd’hui après l’annonce que l’entreprise doublera ses capacités de production au cours de l’année à venir. Ce développement positionnera probablement bien Xpeng pour rester compétitif, cependant.

Comme Vandita Jadeja d’InvestorPlace l’a récemment noté : « XPeng a prouvé sa valeur à maintes reprises avec des chiffres de livraison et de revenus stellaires. Au cours des cinq prochaines années, XPeng pourrait être l’un des meilleurs fabricants de véhicules électriques. Il a également le potentiel de devenir rentable au cours des deux à trois prochaines années

Tous les investisseurs devraient surveiller les producteurs de véhicules électriques. Dans cet esprit, le stock XPEV vaut vraiment la peine d’être regardé.

