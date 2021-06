Le stock de ZOM est étonnamment bon marché alors même que la commercialisation commence

Basé à Ann Arbor, Michigan, Zomédica (NYSEAMÉRICAIN :ZOM) est spécialisé dans les tests vétérinaires et les produits pharmaceutiques. Mais vous n’avez pas besoin d’être un amoureux des animaux pour échanger et profiter des actions ZOM.

Comme nous le verrons, c’est l’une des actions les plus abordables du marché. De plus, un récent recul des prix pourrait offrir un excellent point d’entrée pour les nouveaux investisseurs ou une chance pour les actionnaires actuels d’augmenter leurs positions.

Zomedica n’est en aucun cas une grande entreprise, mais cela pourrait devenir une énorme croissance en 2021. À cette fin, la société prend des mesures agressives pour commercialiser son produit phare.

Tout aussi important, Zomedica semble être dans une position de capital solide. Après avoir approfondi les détails, vous constaterez peut-être que cette petite entreprise de santé vétérinaire mérite un investissement à long terme.

ZOM Stock en un coup d’œil

Les traders semblaient relativement calmes fin 2020, lorsque l’action ZOM se négociait à environ 23 cents. Bientôt, cependant, l’action des prix deviendrait assez sauvage pour ce stock particulier.

Sans aucun avertissement, les acheteurs ont fait grimper le cours de l’action à 1,30 $ en janvier 2021, puis à un sommet de 2,91 $ sur 52 semaines le 8 février. Nous parlons de rendements 10x en quelques mois seulement.

Chasser les actions après les mouvements verticaux n’est pas nécessairement la meilleure politique, et l’action ZOM en a fourni une illustration. Ainsi, le cours de l’action est tombé en dessous de 1 $ et y est resté pendant un certain temps.

Au 14 juin, les actions de Zomedica étaient toujours légèrement inférieures au niveau de 1 $. Le pire de la baisse pourrait être passé et les traders entreprenants pourraient choisir de commencer une position à ce prix attractif.

Un produit, de nombreuses fonctionnalités

Le produit principal de Zomedica est une plate-forme de diagnostic pour animaux de compagnie commercialisée auprès des vétérinaires.

Il s’appelle Truforma et offre un certain nombre de fonctionnalités essentielles :

Tests immunologiques hautement sensibles et spécifiques, qui permettent aux vétérinaires de prendre des décisions cliniques plus rapidement et avec plus de précision Conception compacte : il a la taille d’une boîte à chaussures et pèse environ sept livres Les réactifs liquides sont préchargés dans une cartouche jetable scellée Installation simple et conviviale interface Technologie Bulk Acoustic Wave — la même technologie que celle utilisée dans l’aérospatiale et les télécommunications Plate-forme non optique et sans fluorescence Fournit des résultats précis et fiables lors de l’évaluation de conditions complexes

Truforma fournit aux vétérinaires des outils technologiques qui pourraient sauver la vie de chiens et de chats.

Pourtant, aussi importantes que puissent être les implications cliniques, il doit y avoir un effort de commercialisation important si Zomedica veut tirer profit de Truforma.

Cet effort est en cours en 2021, alors que Zomedica est officiellement entré dans la phase de commercialisation en mars avec le premier achat enregistré du système Truforma par un vétérinaire.

Comme le dit le vieil adage, un voyage de mille kilomètres commence par un seul pas – et Truforma a été le premier pas sur la voie d’une commercialisation complète.

Une fondation plus solide

En avril, Zomedia a démontré son engagement dans cet effort lorsque la société a annoncé son intention d’étendre son organisation de vente directe.

Avec cela, Zomedia éliminera progressivement sa stratégie de vente basée sur les distributeurs et se concentrera sur les ventes directes afin de “fournir une base plus solide sur laquelle construire le marketing et les ventes de” Truforma et d’autres futurs produits potentiels, selon le PDG Robert Cohen.

À long terme, l’emploi d’une force de vente directe pourrait améliorer la capacité de Zomedica à servir ses clients et à vendre des produits sur le marché vétérinaire.

Aussi important, les données montrent que Zomedica est suffisamment capitalisé pour poursuivre sa stratégie de commercialisation de Truforma.

Au 31 mars 2021, Zomedica disposait d’une trésorerie et d’équivalents de trésorerie d’environ 276,6 millions de dollars. Il s’agit d’une amélioration considérable par rapport aux quelque 1,5 million de dollars enregistrés un an plus tôt.

Les plats à emporter

L’action ZOM est en baisse par rapport à son prix de pointe, mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose du tout. Au contraire, c’est une chance pour les investisseurs de prendre position à un niveau de prix raisonnable.

Quant à l’entreprise elle-même, les commerçants devraient surveiller les progrès de Zomedica dans la commercialisation de Truforma. Ce sera la clé du progrès de l’entreprise et, sur le long terme, de sa rentabilité.

