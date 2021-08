Le stock d’écorce est difficile à aimer ici, même si vous aimez les chiens

La société originale BARK (NYSE :ABOYER) serait le stock idéal pour moi en tant qu’amoureux des chiens si deux conditions étaient remplies inconditionnellement. D’abord et avant tout, si je vivais aux États-Unis Et deuxièmement, si j’étais un investisseur agissant sur les émotions, en me laissant emporter par l’entreprise et ses produits sophistiqués au lieu de faire preuve de diligence raisonnable. Mais l’action BARK est-elle un achat au-delà du battage médiatique?

Source : Igor Golovniov / Shutterstock.com

Avant d’analyser ce titre et de construire une thèse dessus, je voudrais mentionner deux des citations de Warren Buffett sur l’investissement qui se rapportent parfaitement à la société Original BARK. Il a dit à la fois « Le prix est ce que vous payez. La valeur est ce que vous obtenez. et « Il vaut bien mieux acheter une entreprise merveilleuse à un prix équitable qu’une entreprise équitable à un prix exceptionnel. »

Les deux se réfèrent à l’investissement de valeur. Et les deux sont trop perspicaces et intelligents.

Il pourrait être injuste de discuter de l’investissement dans la valeur avec The Original BARK Company, qui vient d’être rendue publique il y a deux mois. Néanmoins, toutes les actions doivent être analysées en fonction de leurs perspectives, de leur actualité économique, de leurs performances financières et de leur valorisation. Le stock d’ÉCORCE ne fait pas exception.

Voici ce que je pense de l’action BARK après avoir examiné ses produits et ses données financières. Ceci est distinct de la façon dont, en tant qu’amoureux des animaux de compagnie, je veux que cette entreprise réussisse.

Mais maintenant aux conclusions de mon analyse.

Marché mondial des soins pour animaux de compagnie : une forte croissance est attendue

Un rapport intitulé « Pet Care – Global Market Trajectory & Analytics » de Research And Markets mentionne quelques faits clés intéressants sur l’industrie des soins pour animaux de compagnie :

« Au milieu de la crise du COVID-19, le marché mondial des soins pour animaux de compagnie, estimé à 179,4 milliards de dollars US en 2020, devrait atteindre une taille révisée de 255,4 milliards de dollars US d’ici 2027, avec une croissance à un TCAC de 5,2 % sur la période d’analyse 2020 -2027. “Le marché américain est estimé à 76,8 milliards de dollars, tandis que la Chine devrait croître à 7% TCAC.”

Nous avons une industrie de plusieurs milliards et la société Original BARK est en passe d’avoir une part de marché à la fois dans les soins et les aliments pour animaux de compagnie avec sa gamme de produits et de solutions pour les amoureux des animaux.

Une suite de produits en passe de réussir

La devise principale du site Web de The Original BARK Company est la suivante : « Chez BARK, nous voulons rendre les chiens aussi heureux qu’ils nous rendent. Parce que les chiens et les humains sont mieux ensemble. C’est un intelligent et un fort.

Les principaux produits sont la BarkBox, qui est « une boîte à thème mensuelle de jouets, de friandises et de joie déchaînée » ; le Super Chewer, « Une boîte à thème mensuelle de jouets, de friandises et de produits à mâcher résistants pour les chiens en quête d’aventure » ; BARK Bright, qui est un kit dentaire canin ; et BARK Eats, des aliments personnalisés pour votre chien. Les articles commencent, selon la société, à partir de 1 $ par jour.

J’admets que ces produits dans leur ensemble sont géniaux. Je n’hésiterais pas du tout à les essayer. Et je parie que de nombreux propriétaires de brouillard ressentent la même chose.

La croissance de l’action BARK est présente, mais est-elle durable ?

The Original BARK Company mentionne qu’elle a commencé avec BarkBox en 2012 et qu’elle atteint maintenant plus d’un million de chiens chaque mois. Il a clairement ajouté plusieurs produits et est maintenant disponible dans des milliers de points de vente. C’est une nouvelle positive. Mais étant une entreprise qui vient d’être introduite en bourse il y a deux mois, ce taux de croissance – et surtout la croissance des revenus – peut-il se poursuivre ?

À la page 34 de sa présentation aux investisseurs, The Original BARK Company estime son chiffre d’affaires à 516 millions de dollars pour l’exercice 2022 et à 706 millions de dollars pour l’exercice 2023. Jusqu’ici, tout va bien.

Je suis inquiet, cependant, quand je regarde la situation dans son ensemble. La société estime qu’en dépit de la croissance prévue de ses revenus, elle subira une perte nette de 41 millions de dollars pour l’exercice 2022. Et à la page 42, nous constatons une forte croissance des revenus et une perte nette d’environ 31 millions de dollars pour les exercices 2020 et 2021.

Et si vous lisez fréquemment mes articles, vous savez qu’un autre indicateur clé important auquel je me réfère souvent est le résultat d’exploitation. BARK s’attend à ce qu’il soit négatif jusqu’au moins pour l’exercice 2023.

Je veux que les entreprises tirent profit de leurs activités principales, avec un résultat d’exploitation positif.

Un solide rapport sur les résultats du premier trimestre de l’exercice 2022 pour BARK Stock

Qu’est-ce qu’un catalyseur pour déplacer n’importe quel stock, peu importe son âge ? Un excellent rapport sur les gains. Un article sur Benzinga a rapporté des nouvelles très positives concernant les résultats du premier trimestre de l’exercice 2022.

Quelques points saillants :

“Original BARK Co a annoncé une croissance du chiffre d’affaires de 57,2% en glissement annuel au premier trimestre de l’exercice 22, à 117,61 millions de dollars, battant le consensus des analystes de 116,81 millions de dollars. “Le bénéfice brut a augmenté de 48,8% en glissement annuel à 69,8 millions de dollars avec une marge bénéficiaire de 59,3% , qui s’est contracté de 340 points de base. « La perte ajustée par action était de (0,09) $ par rapport au consensus des analystes de (0,06 $). “Perspectives : Original BARK prévoit un chiffre d’affaires d’environ 122 millions de dollars pour le deuxième trimestre de l’exercice 22 par rapport au consensus de 120,25 millions de dollars.”

Avec un chiffre d’affaires en baisse et un BPA raté, l’action BARK subit une pression vendeuse ces derniers temps. Est-ce que cela peut changer ou sera-ce à court terme?

Tout dépend de la croissance, non seulement du chiffre d’affaires mais du résultat d’exploitation, et in fine de la rentabilité.

Donc, en bout de ligne. Est-ce que j’aime l’entreprise ? Absolument. Est-ce que j’aime son stock en ce moment? Pas vraiment. Où sont les bénéfices ?

Comme l’a dit Warren Buffet, le problème est maintenant le prix et la valeur. Laissons le temps à cette compagnie pour animaux de compagnie d’obtenir des résultats solides, des bénéfices.

À la date de publication, Stavros Georgiadis, CFA n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Stavros Georgiadis est titulaire de la charte CFA, analyste de recherche sur les actions et économiste. Il se concentre sur les actions américaines et a son propre blog boursier sur thestockmarketontheinternet.com/. Il a écrit dans le passé divers articles pour d’autres publications et peut être contacté sur Twitter et sur LinkedIn.