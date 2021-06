Le stock d’EFP de la machine à flux de trésorerie est un achat aux niveaux actuels

Actions du producteur canadien de pétrole et de gaz Énergie Vermillon (NYSE :VÉTÉRINAIRE) ont connu une croissance lente cette année, malgré l’impressionnante reprise dans le secteur au sens large.

Bien que la société bénéficie d’une forte génération de flux de trésorerie et d’une production diversifiée, Vermilion a pris du retard par rapport à ses concurrents pour générer des rendements pour ses actionnaires. Par conséquent, l’action VET est l’une des rares pièces attrayantes dans l’espace pétrolier et gazier à l’heure actuelle qui se négocie à rabais par rapport à ses pairs.

Les prix mondiaux du pétrole ont été remarquablement volatils. L’offre a largement dépassé la demande, ce qui a entraîné une importante accumulation des stocks. En conséquence, les prix ont pris un énorme coup.

Face au succès, Vermilion a réduit ses dépenses d’investissement d’environ 20 % en mars et son dividende de 83 %. Plus tard en avril, il a complètement arrêté son dividende, mais a ensuite exprimé l’importance de le redémarrer une fois ses objectifs financiers atteints.

En conséquence, l’entreprise se trouve maintenant dans une excellente position, avec de solides flux de trésorerie et une base financièrement sûre.

Génération de flux de trésorerie sains

Les flux de trésorerie disponibles sont importants pour toute entreprise, mais peut-être plus encore pour celles du secteur pétrolier et gazier. Dans sa présentation d’entreprise, Vermilion a souligné ses solides rendements de trésorerie, supérieurs à ceux de ses pairs dans les catégories >50 000 barils équivalent pétrole par jour (bep/j) et aux prix actuels.

Les sociétés qui devancent Vermilion à ce moment-là ont couvert un pourcentage nettement plus élevé de leur production de pétrole. Par conséquent, si Vermilion s’était protégé près de leur nombre, il aurait facilement été au sommet du tas. De plus, avec la croissance positive des revenus de ses résultats du premier trimestre, ces résultats ne feront que s’améliorer avec le temps.

Avec une marge de FCF incroyable de 14%, la société pourrait facilement relancer son dividende. De plus, son historique impeccable de génération de cash-flow libre donne aux investisseurs une grande confiance en son avenir. Vermilion a généré environ 300 millions de dollars de flux de trésorerie disponibles chaque année tout en maintenant les chiffres de production au cours des cinq dernières années.

La diversification internationale réduit le risque

L’un des principaux avantages de la diversification internationale pour Vermilion réside dans le prix premium qu’il procure. Par exemple, son exposition au prix du pétrole Brent de ses actifs australiens. Environ 35 % de sa production de pétrole brut a un prix conforme au Brent daté. Plus important encore, ses actifs de gaz naturel européens atteignent des prix 300 % plus élevés que les prix du gaz canadien AECO et plus de 200 % plus élevés que les prix du gaz NYMEX aux États-Unis.

Sa production prévue pour 2021 sera à nouveau biaisée vers le pétrole, mais avec une marge relativement faible. Cependant, la différence devient plus apparente dans les fonds d’exploitation, où le pétrole est susceptible de contribuer à plus de 60 %. Ainsi, l’avantage tarifaire de Vermilion sera important à mesure que nous progresserons.

Son exposition internationale lui a permis d’atteindre les meilleurs revenus nets du secteur en $/bep. C’est surprenant étant donné que sa production de gaz naturel est proche de 50 % et que ses rentrées nettes sont globalement plus faibles. De plus, ses revenus nets sont également supérieurs à ceux de ses pairs dont les profils de production sont constitués à 80 % de pétrole léger.

L’essentiel sur le stock d’EFP

Vermilion Energy est l’un des rares producteurs de pétrole et de gaz fondamentalement robustes qui n’a pas connu une croissance comparable à celle de ses pairs. La diversification internationale de l’entreprise et ses flux de trésorerie spectaculaires la placent parmi la crème de la crème de l’industrie.

Avec l’amélioration continue des prix du pétrole, les choses ne feront que s’améliorer pour l’entreprise au fil du temps. De plus, l’action VET se négocie avec une remise sur les principales mesures de prix, ce qui adoucit encore plus l’accord pour les investisseurs.

