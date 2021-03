Le stock d’EYES augmentera si le contrôle n’est pas vendu à la société française Pixium Vision

Seconde vue (NASDAQ:LES YEUX) a accepté d’émettre de nouvelles actions qui donneraient le contrôle de 60% à son concurrent en France, Pixium Vision, le 6 janvier. Depuis lors, le stock d’EYES a augmenté. En conséquence, je soupçonne que la direction envisage maintenant de modifier ou d’annuler cet accord.

Dans l’état actuel des choses, l’action EYES a une valeur marchande de 256 millions de dollars, sur la base du nombre d’actions qu’elle avait en circulation au 13 mars. C’est à ce moment-là que son dernier dépôt 10-K indiquait que Second Sight avait 23,25 millions d’actions en circulation. Mais à 8,88 $ maintenant, l’action EYES est presque quatre fois plus élevée que le prix du 5 janvier, alors qu’il était de 2,23 $. Cela signifiait que la capitalisation boursière n’était alors que de 51,85 millions de dollars.

L’accord nécessite toujours l’approbation des actionnaires, donc, en théorie, l’accord pourrait échouer. Il indique spécifiquement que 34,876 millions d’actions seront émises à Pixium Vision en échange des «actifs et passifs liés à sa technologie de neuromodulation utilisée dans le traitement de la cécité».

Par conséquent, à l’époque, la valeur de ce transfert de technologie était de 77,78 millions de dollars. Mais maintenant, à 8,88 $, ces actifs valent artificiellement plus à 309 millions de dollars. La direction pourrait vouloir payer ce prix très élevé pour ces actifs.

La direction devrait payer des frais de résiliation de 1 million de dollars pour se retirer de l’accord. De plus, Pixium pourrait menacer de continuer à s’opposer à Second Sight en Europe, comme ils l’étaient avant l’accord.

Mais alors, Second Sight serait en mesure de lever les 25 millions de dollars requis dans l’accord et de garder l’argent sous son propre contrôle. Dans l’accord, il devrait céder le contrôle à une société holding dont ses actionnaires ne détenaient que 40% (avant le financement).

Maintenant que le stock est plus élevé, Second Sight devrait être en mesure de lever les 25 millions de dollars avec seulement une dilution d’environ 10%. C’est bien moins qu’une dilution d’au moins 66% s’il vend les 34,8 millions d’actions (sans argent) à Pixium, puis lève les 25 millions de dollars.

En fait, le récent 10-K semble reconnaître cette possibilité. Voici une raison que l’entreprise cite comme un risque (page 40 du 10-k):

«Début mars 2021,… le prix de marché de l’action ordinaire Second Sight a considérablement augmenté par rapport à la fois au prix de l’action ordinaire Second Sight au moment de la signature du protocole d’accord et au prix de marché de l’action Pixium. Cette disparité, si elle devait se poursuivre ou s’accroître, pourrait changer la façon dont les actionnaires de Second Sight évaluent le regroupement d’entreprises et jettera le doute sur son approbation finale. »