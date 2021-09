Le stock d’INTC peut être plat, mais c’est à toute vapeur pour l’entreprise

Étant donné la forte demande de semi-conducteurs et les étapes qui Intelligence (NASDAQ :INTC) prend pour renforcer sa chaîne d’approvisionnement, les perspectives à moyen et long terme du stock d’INTC semblent bonnes.

Source : Shutterstock

Sous la direction de son nouveau PDG, l’entreprise technologique semble améliorer la qualité de son processus de fabrication. De plus, le fabricant de puces reste bien placé pour tirer parti de plusieurs tendances émergentes, notamment la prolifération de l’intelligence artificielle (IA), de l’Internet des objets et de la conduite autonome.

Malgré ces facteurs positifs, l’action INTC est restée limitée. L’échec de l’action à sortir de sa fourchette de négociation de longue date est en grande partie dû à l’échec d’Intel à réduire ses puces aussi rapidement que Wall Street le souhaiterait. À long terme, cependant, je m’attends à ce qu’Intel surmonte cet obstacle et que l’action INTC augmente.

Renforcement de la chaîne d’approvisionnement sous la direction d’un nouveau PDG

Il existe un certain nombre de tendances entraînant une forte demande pour les puces Intel. Il s’agit notamment de la demande accrue de PC en raison de la révolution du travail à domicile, de la croissance rapide du phénomène de l’Internet des objets et de l’utilisation accrue des puces dans les automobiles. L’utilisation généralisée de l’IA et des nouvelles technologies des centres de données augmente également la demande de puces, a expliqué le PDG d’Intel, Pat Gelsinger, lors de la conférence téléphonique sur les résultats du deuxième trimestre de la société.

La combinaison de ces tendances a entraîné une pénurie mondiale de puces. Comme tous les fabricants de puces, Intel a eu des difficultés à répondre à une demande accrue. Contrairement à la plupart de ses concurrents, cependant, y compris Micro-systèmes avancés (NASDAQ :DMLA) et Nvidia (NASDAQ :NVDA), Intel fabrique la plupart de ses propres puces, ce qui le laisse bien mieux placé pour ajuster sa chaîne d’approvisionnement à la « nouvelle normalité ».

Gelsinger a déclaré que la société avait l’intention de dépenser jusqu’à 20 milliards de dollars pour construire deux usines en Arizona afin de fabriquer des puces de pointe, avec des plans pour développer des usines supplémentaires aux États-Unis et en Europe. De plus, Intel cherchera à profiter de la pénurie de puces en utilisant éventuellement sa capacité de fabrication pour fabriquer des puces pour d’autres entreprises.

Wall Street s’est largement concentré sur l’incapacité de la société à réduire ses puces aussi rapidement qu’AMD et sur l’échec d’Intel à atteindre ses propres objectifs. Gelsinger a également mis en place des mesures pour lutter contre ces problèmes.

Il est important de noter qu’Intel utilise davantage de pièces provenant de fournisseurs externes, comme l’a expliqué le directeur financier d’Intel George Davis lors d’une récente conférence. Et la société a généralement simplifié le processus de fabrication de puces, en partie en utilisant une technique appelée EUV et en partie en utilisant mieux son « écosystème » existant, a déclaré le directeur financier.

Pendant ce temps, les remarques du PDG sur l’appel des résultats du fabricant de puces au deuxième trimestre suggèrent que la société atteint ses objectifs de production de manière efficace. Par exemple, Gelsinger a déclaré que la société fabriquait désormais plus de plaquettes de 10 nanomètres que de plaquettes de 14 nanomètres, ajoutant qu’Intel avait payé 45% de moins pour fabriquer ses puces de 10 nanomètres qu’au cours de la même période un an plus tôt.

Il a ajouté que les nouvelles puces Ice Lake de la société « s’étendent largement vers les clients », tandis que plusieurs millions d’unités de ses nouvelles puces Alder Lake de 10 nanomètres seront expédiées au cours du second semestre de cette année. Enfin, il a indiqué que la prochaine puce Meteor Lake de 7 nanomètres de la société “reste sur la bonne voie pour la production en 2023”.

IA, Internet des objets et conduite autonome

Comme je l’ai mentionné plus tôt, l’IA, l’Internet des objets et les véhicules autonomes représentent de grandes opportunités de croissance pour Intel.

Sur le front de l’IA, Raja Koduri, responsable de l’architecture d’Intel, a déclaré : « Nous sommes le processeur d’IA le plus rapide, et notre Sapphire Rapids, notre nouvelle architecture de centre de données, est le plus rapide pour les charges de travail d’IA. » Compte tenu de l’importance croissante de l’IA dans de nombreux secteurs, y compris les centres de données, l’avantage d’Intel en matière de vitesse de l’IA est un gros problème.

Intel profite clairement de l’expansion de l’Internet des objets, les revenus de son unité Internet des objets ayant grimpé de 47 % en glissement annuel pour atteindre 984 millions de dollars.

La croissance de sa division Mobileye, qui développe des voitures autonomes et des systèmes avancés d’aide à la conduite (ADAS), a été encore plus impressionnante. Les ventes de l’unité ont bondi de 124 % en glissement annuel pour atteindre 327 millions de dollars au deuxième trimestre. Mobileye prévoit de lancer l’année prochaine des taxis autonomes et des véhicules de covoiturage à Munich et à Tel-Aviv. Si Intel est en mesure de générer des revenus à partir des robots-taxis à l’avenir, cela devrait faire bouger l’aiguille pour le stock INTC.

Le résultat sur le stock INTC

Compte tenu du manque d’enthousiasme de la rue pour Intel, ce n’est pas une bonne action à acheter pour quiconque veut faire des profits rapides. Mais pour les investisseurs patients à long terme, l’action INTC est un bon nom à acheter. L’entreprise semble régler ses problèmes et développer de nouveaux produits impressionnants. Et il semble prêt à profiter de manière significative des tendances émergentes.

Et comme l’action INTC a un rendement de dividende de 2,6%, quiconque l’achètera maintenant sera payé pour attendre que la rue reconnaisse la transformation d’Intel et les catalyseurs positifs.

A la date de publication, Larry Ramer n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Larry Ramer a mené des recherches et écrit des articles sur les actions américaines pendant 13 ans. Il a été employé par The Fly et le plus grand journal économique d’Israël, Globes. Larry a commencé à écrire des articles pour InvestorPlace en 2015. Parmi ses choix à contre-courant très réussis figurent GE, les actions solaires et Snap. Vous pouvez le joindre sur StockTwits à @larryramer.