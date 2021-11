Le stock d’OCGN s’est approché de 16 $ hier, mais je mangerai 4 chapeaux s’il atteint 32 $

Ocugen (NASDAQ :OCGN) est une action sur laquelle je continue de me tromper. Au cours du mois dernier, l’action OCGN a gagné plus de 80%, mettant grandement ma patience à l’épreuve. L’action est tombée de la barre des 17 $ qu’elle avait atteinte ce matin, mais elle est toujours plus élevée que ce à quoi je m’attendais le mois dernier.

Source : shutterstock.com/PhotobyTawat

Dans mon dernier article sur le candidat vaccin Covid-19, j’ai suggéré qu’il avait besoin d’un catalyseur de croissance pour sortir de la neutralité.

« La demande de la FDA lui demandant de demander une demande de licence de produits biologiques ou une approbation complète signifie que nous serons bien en 2022 avant que cela ne se produise », ai-je écrit le 13 octobre.

J’ai continué : « Jusqu’à ce jour, trouver un catalyseur pour les actions OCGN, c’est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. C’est presque impossible. Et pourtant, nous y sommes. Le stock de l’OCGN est à son plus haut niveau depuis mai.

Le stock de l’OCGN continue de grimper

Fin juin, j’ai dit que je mangerais mon chapeau si le stock d’Ocugen valait 8 $. Mais, conformément à la loi de Murphy, l’action s’est révélée très importante. Lorsqu’il a approché 16 $ le 2 novembre, son prix a presque doublé en un peu plus de quatre mois.

Je reste baissier quant à ses chances de générer des revenus importants à partir de Covaxin ici aux États-Unis. Je suis prêt à manger métaphoriquement quatre chapeaux si OCGN atteint 32 $ au cours des six prochains mois.

Soit je me trompe colossalement à propos d’Ocugen – ce qui est plus que possible – ou les taureaux d’Ocugen vont avoir une rude surprise en 2022. Je pense que c’est ce dernier.

Ocugen manque de catalyseurs pour le pousser vers le haut

Le comité consultatif sur les pratiques d’immunisation des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) a voté le 2 novembre que le vaccin Pfizer-BioNTech Covid-19 est parfaitement sûr pour les enfants âgés de cinq à 11 ans. La directrice du CDC, le Dr Rochelle Walensky, lui a donné dernier sceau d’approbation aujourd’hui.

Pour moi, c’est un exemple de catalyseur. Pfizer (NYSE :PFE) et BioNTech (NASDAQ :BNTX) ne manqueront pas de profiter financièrement de la décision de faire vacciner les plus jeunes.

Pendant ce temps, Ocugen a annoncé le 27 octobre qu’il avait déposé une demande d’investigation de nouveau médicament (IND) auprès de la FDA. Comme mon collègue d’InvestorPlace Alex Sirois l’a suggéré, même son approbation d’utilisation d’urgence par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) ne garantit pas que la FDA demandera l’approbation complète de Covaxin.

Ces progrès sont sans aucun doute une bonne nouvelle. Mais ce n’est pas un slam dunk, et les revenus ne commenceront à monter qu’à partir de la seconde moitié de 2022. Donc, je continue de me gratter la tête sur une entreprise qui est très tournée vers l’extérieur.

Thomas Niel d’InvestorPlace a récemment déclaré que le taux de vaccination élevé au Canada signifie qu’il est peu probable que le gouvernement propose d’autres vaccins lorsque ses choix actuels, y compris ceux de Pfizer-BioNTech, fonctionnent très bien.

Je pense que si un vaccin doit être approuvé par la FDA à court terme, ce sera Novavax (NASDAQ :NVAX).

L’essentiel sur les actions OCGN

Larry Ramer d’InvestorPlace a la meilleure emprise sur la réalité concernant le salaire potentiel d’Ocugen et de Covaxin.

« Plusieurs mois après avoir accepté d’acheter des vaccins à Moderna (NASDAQ :ARNm), Pfizer, AstraZeneca et Novavax… les États-Unis n’ont manifesté aucun intérêt pour l’achat de Covaxin. Aucun responsable américain, à ma connaissance, n’a manifesté son intérêt pour l’acquisition de doses de Covaxin », a déclaré Ramer le 1er novembre.

Mais même s’il obtenait l’approbation, Ramer estime que le vaccin serait distribué au plus tôt au printemps 2023. C’est long à attendre un jour de paie qui pourrait ne pas arriver si le monde s’est entièrement remis de Covid-19.

À ce stade, l’entreprise aura investi trois ans de son activité avec très peu de résultats.

Ramer est tellement convaincu qu’Ocugen est de l’argent mort qu’il a terminé son dernier commentaire en suggérant aux investisseurs de vendre l’action à découvert. Il a mis son argent là où est sa bouche en faisant ce qu’il a recommandé à nos lecteurs.

Je crois qu’il réussira. Sinon, je suis sûr qu’il m’aidera à manger certains de mes chapeaux métaphoriques.

À la date de publication, Will Ashworth n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Will Ashworth écrit sur les investissements à temps plein depuis 2008. Les publications où il est apparu incluent InvestorPlace, The Motley Fool Canada, Investopedia, Kiplinger et plusieurs autres aux États-Unis et au Canada. Il aime particulièrement créer des portefeuilles modèles qui résistent à l’épreuve du temps. Il vit à Halifax, en Nouvelle-Écosse.