Le stock du peloton commence à chuter après la mort majeure de « Sex and the City » Revival dans « And Just Like That »

HBO Max a officiellement publié le redémarrage de Sex and the City, And Just Like That. Partout dans le monde, les fans ont parlé de la série, d’autant plus que la première présentait la mort choquante de l’un des personnages principaux. L’individu est décédé à la suite d’un entraînement du Peloton. Maintenant, selon Variety, Peloton ressent les effets du choc de la première alors que ses stocks chutent depuis. Spoilers majeurs à venir pour Et juste comme ça.

Et Just Like That a déjà obtenu l’autorisation de Peloton pour utiliser le vélo. L’émission mettait également en vedette un instructeur fictif de Peloton, Allegra, joué par l’instructeur réel Jess King. Variety a rapporté que Peloton n’était pas au courant du contexte dans lequel l’entreprise serait présentée. Lors de la première, qui a eu lieu jeudi, M. Big (Chris Noth) s’est engagé dans une séance d’entraînement du peloton. Après avoir terminé l’entraînement, il s’est effondré et est décédé d’une crise cardiaque alors qu’il était dans les bras de son amour de longue date, Carrie (Sarah Jessica Parker).

Une porte-parole de Peloton, Denise Kelly, a déclaré à Buzzfeed News à ce sujet : « HBO s’est procuré le vélo Peloton par elle-même. Peloton savait qu’un vélo serait utilisé dans l’épisode et que Jess King incarnerait un instructeur Peloton fictif. » La déclaration a poursuivi: « Pour des raisons de confidentialité, HBO n’a pas divulgué à l’avance le contexte plus large entourant la scène à Peloton »,

À la lumière de la première de And Just Like That, le stock Peloton a chuté. Jeudi, les actions ont chuté de 11,3% et ont marqué un creux de 19 mois pour la société. Leurs actions ont continué de baisser vendredi et ont finalement clôturé à -5,4% pour la journée. Peloton a publié une déclaration sur la situation, la société affirmant que le mode de vie de M. Big était la raison de son décès. Avant de faire une séance d’entraînement Peloton, le personnage a été vu en train de tirer sur un cigare, l’une des activités que M. Big appréciait et que la société a citée dans sa déclaration. La déclaration de Peloton a été rédigée par la cardiologue Dr Sizanne Steinbaum, qui est membre du groupe consultatif sur la santé et le bien-être de l’entreprise.

« Je suis sûr que les fans de ‘SATC’, comme moi, sont attristés par l’annonce de la mort de M. Big d’une crise cardiaque », a déclaré le Dr Steinbaum. « M. Big a vécu ce que beaucoup appelleraient un style de vie extravagant – y compris des cocktails, des cigares et de gros steaks – et était sérieusement menacé car il avait déjà eu un événement cardiaque au cours de la saison 6. Ces choix de mode de vie et peut-être même ses antécédents familiaux, qui souvent est un facteur important, étaient la cause probable de sa mort. Conduire son vélo Peloton a peut-être même contribué à retarder son événement cardiaque. «