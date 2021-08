Le stock d’UAL reste à la traîne dans l’industrie aérienne américaine

in

Les investisseurs seraient sages de suivre les mêmes conseils concernant les quatre grandes compagnies aériennes qui ont émergé au début de la pandémie. Malheureusement, pour United Airlines (NASDAQ :UAL) action qui signifie que les investisseurs devraient l’éviter.

Source : NextNewMedia / Shutterstock.com

Le premier récit qui a émergé au début de la pandémie était que parmi les quatre grandes compagnies aériennes américaines, il y aurait clairement des gagnants et des perdants. United Airlines était sur le point, mais je dirais que c’était plus le dernier que le premier.

La plupart des investisseurs s’attendaient à ce que Compagnies aériennes sud-ouest (NYSE :VUL) et Delta Airlines (NYSE :DAL) souffrirait moins et rebondirait plus vite. C’est essentiellement ce qui s’est passé.

Donc, étant donné la faiblesse relative de United et ses pertes continues, il y a peu de raisons d’investir actuellement.

Les gains ne sont pas concluants

United Airlines a publié ses résultats le 20 juillet. Bien qu’il y ait eu des points positifs discutables dans le rapport, il n’était généralement pas concluant.

Je vais clarifier. Ce qui n’a pas été concluant, c’est à quelle vitesse le marché peut s’attendre à ce que United Airlines rebondisse. Ce qui n’était pas concluant, c’est que United Airlines a poursuivi sa séquence de défaites qui ont précédé la pandémie.

Essentiellement, rien n’indique que United puisse s’attendre à ce que les opérations normales reprennent à un degré prévisible dans un proche avenir. Et étant donné qu’il est un peu à la traîne, les inventeurs ne devraient probablement pas s’y intéresser à ce stade.

Selon les attentes de la société, elle devrait atteindre la rentabilité* – avec le même astérisque inclus dans le rapport sur les résultats lui-même – au troisième trimestre et au-delà. Comme le précise le rapport, la rentabilité fait référence à un bénéfice avant impôts ajusté positif.

Que United atteigne cet objectif ou non est quelque peu hors de propos. Parce qu’il a clairement été un opérateur plus faible avant la pandémie. En 2019, United Airlines a enregistré un chiffre d’affaires de 43,259 milliards de dollars et n’a pourtant géré que 3 milliards de dollars de bénéfice net.

Comparables plus forts

À titre de comparaison, Delta a enregistré 47,007 milliards de dollars de revenus et 4,767 milliards de dollars de bénéfice net au cours de la même période. Cela signifie que Delta a tiré 58,9% de revenus supplémentaires sur les revenus, qui n’étaient que de 8,66% supérieurs.

Cela fait partie intégrante de la raison pour laquelle Delta et Southwest étaient presque assurés de souffrir beaucoup moins que United et Compagnies aériennes américaines (NASDAQ :AAL) en raison de la pandémie. Ils étaient et restent mieux exploités, ce qui se reflète dans leurs états financiers.

Même s’il se peut que United Airlines atteigne ce seuil de rentabilité au troisième trimestre et au-delà, cela n’aura probablement pas d’importance.

Car voici ce qu’il adviendra du stock UAL. Il augmentera quand tout sera dit et fait et nous ferons enfin nos adieux à la pandémie. Certains investisseurs seront intrigués par les bénéfices papier apparemment faciles là-bas. Mais pourquoi choisiraient-ils les actions UAL plutôt que celles mentionnées précédemment.

Le même problème qui est devenu évident au début de la pandémie affectera United plus longtemps.

Outlook toujours sombre

United Airlines a enregistré une perte nette de 400 millions de dollars au deuxième trimestre. C’est une amélioration pour l’entreprise car elle a enregistré une perte de 7 milliards de dollars tout au long de 2020. Pourtant, il n’y a aucune raison d’être autre chose que pessimiste quant à l’avenir des actions UAL.

Car malgré tous les discours sur une réouverture économique, la demande reste faible. La société a annoncé une capacité inférieure de 46% au deuxième trimestre 2021 par rapport au deuxième trimestre 2019. Ce n’est pas une grande surprise, mais une indication claire que cette société a encore un long chemin à parcourir jusqu’à ce que les investisseurs puissent vraiment comprendre les ramifications de la pandémie.

United a indiqué qu’il s’attend à ce que la capacité au troisième trimestre soit inférieure de 26% à celle annoncée au troisième trimestre de 2019. Cela signifie que les investisseurs ne peuvent pas non plus s’attendre à en savoir beaucoup plus à ce moment-là.

La ligne de fond pour le stock UAL

Les investisseurs devraient rester à l’écart des actions UAL pour ce trimestre et le suivant. Et si le passé est un prologue, ils devraient probablement envisager de rester à l’écart après cela également. Elle reste un opérateur faible parmi les grandes compagnies aériennes américaines. De plus, les effets de l’endettement pandémique ne sont pas encore clairs du tout.

À la date de publication, Alex Sirois n’avait (ni directement ni indirectement) de positions dans les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication InvestorPlace.com.