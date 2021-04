Le stock FUSE est sous-évalué après l’annonce de son SPAC

Le 12 février, société d’acquisition à vocation spéciale (SPAC) Acquisition de fusion (NYSE:FUSIBLE) a révélé ses plans pour prendre ArgentLion Publique. Les SPAC ont été brûlants à Wall Street ces derniers temps, vous pouvez donc imaginer que le cours de l’action FUSE devrait être beaucoup plus élevé aujourd’hui.

Source: Sulastri Sulastri / Shutterstock.com

Pourtant, de manière assez surprenante, ce n’est pas du tout le cas. Le cours de l’action a en fait chuté à la suite de l’annonce de la fusion SPAC.

Est-ce un problème ou une opportunité pour les investisseurs entreprenants? La réponse dépend si vous pensez qu’il existe une proposition de valeur convaincante avec MoneyLion.

Je pense qu’il y a une forte thèse de taureau ici, et peut-être une opportunité d’achat sous-estimée. Commençons donc par un compte rendu de l’historique récent des cours de l’action.

Un examen plus approfondi du stock FUSE

Pendant une grande partie de 2020, l’action FUSE s’est échangée près du niveau de 10 $. Ce n’est pas inhabituel pour les actions SPAC lorsque le public ne sait pas encore quelle société sera la cible de la fusion.

Au fur et à mesure que l’anticipation se développait et que le marché SPAC gagnait généralement en faveur à Wall Street, les actions de Fusion Acquisition ont commencé à grimper.

Le 8 février, l’action FUSE a atteint un sommet de 52 semaines à 12,90 $. Et comme je l’ai mentionné plus tôt, l’annonce de l’acquisition de MoneyLion a eu lieu le 12 février.

On pourrait penser que cet événement aurait dû propulser le cours de l’action à la hausse, mais non. Étonnamment, le stock a commencé à glisser et se situe maintenant à un peu moins de 10 $.

Cela a ramené l’action FUSE à son prix d’avant l’annonce de la fusion. Cela pourrait être un signal d’achat si vous êtes un contre-courant ou un chasseur de bonnes affaires – surtout si vous voyez le potentiel de profit avec MoneyLion.

La vérité sur MoneyLion

William White, contributeur d’InvestorPlace, a fourni une introduction à lire absolument sur MoneyLion. Je vous invite à le lire avant d’envisager une position dans les actions Fusion Acquisition.

Comme l’explique White, le symbole boursier de l’action passera probablement de FUSE à quelque chose d’autre, alors soyez à l’affût de cela.

La prochaine chose à savoir est que l’accord de fusion SPAC devrait se conclure au cours du premier semestre 2021. Par conséquent, les investisseurs n’auront pas à attendre beaucoup plus longtemps pour que cet événement crucial ait lieu.

Après la transaction, la société fusionnée aura une valeur d’entreprise estimée à 2,4 milliards de dollars. Et lorsque la transaction sera finalisée, Fusion sera renommée MoneyLion Inc.

Quant à MoneyLion lui-même, la société peut être décrite au mieux comme une plate-forme financière numérique. Cette plateforme comprend:

RoarMoney pour les services bancaires mobiles modernes pour aider les utilisateurs à gérer leurs dépenses quotidiennes et éviter les frais cachés Outils d’investissement automatisés avec un éventail d’options d’investissement, y compris des portefeuilles environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) Avances de salaire sans intérêt sans frais mensuels Credit Builder Plus pour aider l’utilisateur à construire ou reconstruire son crédit Financial Heartbeat, qui évalue la situation financière des utilisateurs et fournit des conseils personnalisés

Valeur de rareté

Comme vous pouvez le voir, MoneyLion n’est pas seulement une application bancaire ordinaire. Il s’agit plutôt d’une plate-forme robuste offrant une variété d’outils utiles pour les finances personnelles.

Le PDG de MoneyLion, Dee Choubey, a décrit l’application comme «une plate-forme financière numérique ayant pour mission de recâbler un système bancaire défectueux qui applique une approche unique aux finances personnelles.

Il est facile d’imaginer les clients utilisant MoneyLion pour pratiquement tous leurs besoins financiers. Donc, j’ai tendance à être d’accord avec Choubey sur le fait que MoneyLion est une solution universelle.

Et il est difficile de trouver une autre plate-forme qui fournit tous les services fournis par MoneyLion.

Ainsi, comme l’explique John James, fondateur et PDG de Fusion Acquisition:

Ce sera la première plate-forme de services financiers numériques tout-en-un cotée en bourse, ce qui en soi crée une énorme valeur de rareté pour la société. Contrairement à ses pairs, MoneyLion a spécialement conçu sa technologie et exploite une plate-forme holistique avec de multiples produits et flux de revenus avec une économie unitaire forte.

La ligne de fond

MoneyLion pourrait, en raison de sa variété d’outils de finances personnelles, être décrit comme unique, voire sans égal.

Pourtant, Wall Street ne semble pas voir la valeur du stock FUSE – ou pas encore, du moins. C’est une bonne nouvelle pour les investisseurs à contre-courant qui s’attendent à ce que MoneyLion rugisse dans les mois à venir.

A la date de publication, David Moadel ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.