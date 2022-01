Le stock GPS se dirige-t-il vers le métaverse alors que Balenciaga et Ye font équipe ?

La sensation de la culture pop Ye, anciennement connue sous le nom de Kanye West, s’est penchée sur la mode. Plus tôt cette année, il a lancé sa ligne Yeezy Gap avec Écart (NYSE :GPS), provoquant une augmentation des actions. Aujourd’hui a apporté un autre développement passionnant sur ce front, car les investisseurs ont appris que Gap et Ye unissent leurs forces avec Balenciaga. La nouvelle collection promet de bouleverser encore plus le monde de la mode moderne.

L’action GPS est en baisse aujourd’hui, mais cela ne veut pas dire que les investisseurs doivent s’inquiéter.

Que se passe-t-il avec GPS Stock

Comme on peut s’y attendre pour une entreprise du secteur de la mode au détail, Gap a vu ses actions augmenter en décembre au milieu de la ruée vers les achats des Fêtes. Les gains pour le mois sont actuellement de 4,55 % et juste un peu moins de 2 % pour la semaine. Cependant, la performance d’aujourd’hui n’a pas été aussi positive. Le stock de GPS est en baisse de plus de 2% pour la journée malgré le buzz autour de l’entreprise alors que la nouvelle circule du nouveau partenariat entre Ye et le designer emblématique Demna Gvasalia.

Il convient également de noter que certains experts ont identifié le stock GPS comme un stock de croissance potentiel pour l’année à venir. Le contributeur d’InvestorPlace, Thomas Niel, a vanté son potentiel il y a quelques mois, spéculant qu’il pourrait impressionner les investisseurs dans les trimestres à venir.

Comme nous sommes sur le point de le voir, le nouveau partenariat de l’entreprise lui permettra probablement de faire exactement cela.

Pourquoi est-ce important

Cependant, les implications pour les marchés financiers ne s’arrêtent pas aux gains des actions GPS. Balenciaga a récemment fait la une des journaux en annonçant son intention de créer une unité commerciale dans le métaverse, à l’instar d’autres comme Ralph Lauren (NYSE :RL) et Gucci. Ce partenariat pourrait être ce qui pousse Gap dans le monde de la mode numérique.

S’il y a une chose dont nous sommes sûrs, c’est que le métaverse sera l’endroit idéal en 2022. L’analyste d’InvestorPlace, Luke Lango, a prédit que les actions du métaverse seraient une opportunité d’investissement de premier plan dans l’année à venir. Plus précisément, il a déclaré que les investissements métavers recréeraient la frénésie que nous avons vue avec les actions de véhicules électriques.

Le concept de vêtements numériques peut sembler étrange, mais certaines des maisons de couture les plus en vue au monde produisent également des vêtements qu’aucun humain ne peut porter et vendent ces articles numériques pour des profits impressionnants. Ceci est rendu possible par les jetons non fongibles (NFT).

Tout cela conduit à une question fascinante : sommes-nous sur le point de voir Gap s’introduire dans le métavers et emporter la mode décontractée avec lui ?

Ce que cela signifie pour Gap

Pour l’instant, il n’y a pas de réponse claire à la question posée ci-dessus. Ce que nous savons, c’est que rarement le pouvoir de personnalités publiques influentes est plus clairement démontré que dans le monde de la mode. Et dans ce monde, Ye est l’un des noms les plus influents.

Il a certainement le pouvoir de propulser Gap vers de nouveaux sommets et d’envoyer le stock GPS planer seul avec lui. Si l’entreprise entre effectivement dans le métavers, la façon dont Gap est perçu par les consommateurs peut être fondamentalement modifiée d’une manière qui sera certainement pour le mieux des investisseurs.

Cette histoire est toujours en cours, mais tout investisseur concerné par le secteur de la mode doit absolument être attentif.

A la date de publication, Samuel O’Brient n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.