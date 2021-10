Le stock NET augmente toujours après la panne de Facebook

Cloudflare (NYSE :RAPPORTER) est une entreprise qui fournit des CDN (réseau de diffusion de contenu), une infrastructure Web et des services de sécurité en ligne. Lorsque la pandémie a frappé en 2020, l’entreprise était dans une position idéale pour reprendre beaucoup d’affaires. Les achats en ligne se sont intensifiés tandis que le travail à distance et l’apprentissage sont soudainement devenus une nécessité. Compte tenu de la croissance rapide de la demande, il n’est pas étonnant que le stock NET ait augmenté d’environ 350 % l’an dernier. Et cette histoire de croissance ne montre aucun signe de relâchement.

Jusqu’à présent en 2021, les investisseurs ont bénéficié d’un rendement de 138% sur l’action NET. Et juste au moment où il semblait que NET s’essoufflait plus tôt ce mois-ci, Facebook (NASDAQ :FB), Instagram, WhatsApp et Oculus sont tombés en panne.

Ce rappel de la fragilité d’Internet et des services connectés est allumé sous NET, le renvoyant en mode croissance. Donc, si vous avez regardé ce titre pour votre portefeuille, êtes-vous trop tard ? Ce nom noté Portfolio Grader « B » a peut-être dépassé ses jours de gains annuels à trois chiffres, mais la croissance à long terme est toujours dans les cartes.

Stock NET : une catastrophe sur les réseaux sociaux met en lumière

Le 4 octobre, les utilisateurs essayant de se connecter à Facebook, Instagram, WhatsApp et Oculus ont trouvé les services hors ligne. Et ils sont restés couchés pendant des heures. La panne mondiale a mis le géant des médias sociaux sur la sellette, mais sa cause profonde a également attiré une attention renouvelée sur des entreprises comme Cloudflare. Ces entreprises contribuent au bon fonctionnement d’Internet, de manière sécurisée et réactive.

La panne n’était pas la faute de Cloudflare, mais elle a mis ses systèmes à rude épreuve alors que les utilisateurs tentaient à plusieurs reprises d’accéder aux services hors ligne. La société a signalé une augmentation du trafic de 30 fois. Pourtant, bien que cette augmentation massive ait le potentiel de perturber d’autres sites, Cloudflare a plutôt bien résisté. Il a également été sollicité pour des commentaires d’experts sur ce qui n’avait pas fonctionné. Cela a attiré une attention renouvelée sur l’importance des CDN comme NET, tandis que sa résilience a impressionné les analystes technologiques.

Au lendemain de la grande panne, le stock NET a bondi. Il a gagné 57% depuis le 4 octobre.

Le deuxième trimestre de Cloudflare a affiché une croissance continue

Ainsi, l’événement d’octobre a mis Cloudflare à l’honneur. Mais le trimestre le plus récent de l’entreprise a montré que son activité résiste – elle ne va pas baisser simplement parce que les gens retournent au bureau et dans les magasins physiques. C’est essentiel pour maintenir l’élan.

En août, Cloudflare a publié ses résultats du deuxième trimestre. Dans son « trimestre le plus solide jamais enregistré en tant qu’entreprise publique », NET a enregistré des revenus avec une croissance de 53 % en glissement annuel (YOY). Il a établi un record pour la fidélisation des clients. La société a également signé un nombre record de gros clients, ajoutant 140 clients à six chiffres au cours du deuxième trimestre pour un total de 1 088.

Ces résultats brossent un tableau d’une croissance soutenue. Combiné à la fidélisation de la clientèle, le potentiel de croissance du stock NET semble également positif. La société devrait publier ses résultats pour le troisième trimestre en novembre, ce qui devrait donner une meilleure idée de si son activité ralentit ou continue de suivre un rythme effréné.

Résultat net sur le stock NET

Donc, avec une pertinence prioritaire et des résultats solides, il y a une dernière chose à demander ici : l’action NET est-elle surévaluée ? Vous pourriez argumenter en faveur de cette évaluation, bien sûr. Cela signifierait que l’ajout d’actions Cloudflare à votre portefeuille pour une croissance à long terme n’a pas de sens, du moins pas aux prix actuels.

Cependant, NET a eu une course assez incroyable – et il a de l’élan. Oui, la pandémie a contribué à la faire grimper, mais l’élan s’est en fait renforcé depuis que l’action a été cotée pour la première fois en 2019. Si vous aviez investi à ce moment-là, vous envisageriez un rendement de 900 %. Et depuis un mois ? Les actions ont augmenté d’environ 38 %.

Néanmoins, les investisseurs potentiels doivent être conscients que de nombreux analystes en investissement se situent dans le camp surévalué. Par exemple, les personnes interrogées par le Wall Street Journal donnent à NET un objectif de cours moyen d’environ 129 $. Cependant, les actions Cloudflare ont indéniablement défié les prédictions. En tant que tel, je pense que l’élan de l’action ne s’épuisera pas de sitôt. Il reste un bon choix pour la croissance à long terme.

