Le stock NNDM est un choix solide qui se vend maintenant à prix réduit

Nano dimension (NASDAQ :NNDM) a été l’un des bénéficiaires de la course de taureaux 2020. Je me souviens de l’année dernière lorsque les actions NNDM étaient très populaires parmi les investisseurs particuliers. L’action a grimpé de près de 10 fois, passant de moins de 2 $ en septembre de l’année dernière à un sommet d’environ 18 $.

Source : Spyro le dragon / Shutterstock.com

Cette accélération massive s’est produite malgré la dilution causée par l’émission continue de nouvelles actions par la direction.

Le marché a finalement corrigé les actions de croissance pénalisantes. Le cours de l’action NNDM a chuté de plus de 66% par rapport à ses sommets historiques. L’action a semblé trouver une base de support au niveau de 5,50 $ avec une résistance au niveau de 9,30 $. L’action NNDM se négocie toujours en dessous de sa moyenne mobile de 200 jours, ce qui indique qu’elle pourrait se consolider ou continuer à baisser par rapport à ces niveaux.

Les actions de croissance battues offrent une opportunité intéressante pour les investisseurs orientés vers le long terme. Alors que le stock de NNDM a connu une année 2021 difficile jusqu’à présent, la société elle-même reste assez prometteuse. Je pense que Nano Dimension pourrait être un investissement rentable à ces prix.

L’impression 3D peut inaugurer une révolution dans la fabrication

Nano Dimension est une entreprise technologique basée en Israël et spécialisée dans l’impression 3D pour l’industrie électronique. Le système exclusif DragonFly de la société est conçu pour fabriquer des circuits électroniques tels que des cartes de circuits imprimés (« PCB »), des antennes, des condensateurs et des capteurs. Ces circuits imprimés sont utilisés dans une grande variété d’industries telles que l’électronique grand public, les appareils médicaux, les télécommunications et bien d’autres.

L’utilisation de l’impression 3D a le potentiel de changer complètement l’industrie manufacturière. Cette technologie apporte un niveau d’agilité sans précédent au monde du matériel. Par exemple, les ingénieurs et les concepteurs pourront construire et tester des prototypes de circuits fonctionnels en quelques heures.

En règle générale, les conceptions de prototypes sont envoyées à des installations de fabrication tierces qui créent ensuite les modèles. Ce processus peut prendre des semaines. Les erreurs peuvent entraîner des erreurs coûteuses en raison de ce décalage et des commandes minimales importantes requises. La peur de créer des erreurs coûteuses limite également la créativité des ingénieurs et des concepteurs pour repousser les limites de la conception.

Le système DragonFly de Nano Dimension peut être à la pointe de la révolution de l’impression 3D. Cette industrie a le potentiel d’être extrêmement lucrative à l’avenir. Dans son rapport sur les grandes idées de 2021, Ark Invest décrit la 3D comme étant encore à ses balbutiements. Le potentiel de marché des prototypes d’impression 3D est d’environ 12 milliards de dollars. Ark Invest pense que l’impression 3D a le potentiel de devenir une industrie de 120 milliards de dollars d’ici 2025, un taux de croissance annuel composé de 60%.

Les résultats du deuxième trimestre de Nano Dimension ont été médiocres

Nano Dimension a récemment annoncé ses résultats du deuxième trimestre et il reste encore beaucoup à déballer. La société a réalisé un chiffre d’affaires au deuxième trimestre et depuis le début de l’année de 811 000 $ et 1,6 million de dollars, respectivement. Cela représente une augmentation de 181% et 63% par rapport à il y a un an. Cependant, les chiffres sont trop petits pour établir une comparaison significative.

De plus, la société n’a toujours pas récupéré ses revenus aux niveaux d’avant la pandémie. N’oubliez pas qu’au quatrième trimestre 2019, la société a affiché des revenus de près de 2,0 millions de dollars. Le chiffre d’affaires de l’exercice 2019 était de 7 millions de dollars.

Nano Dimension est encore clairement une start-up en train de concevoir son produit et son modèle économique. La société a subi une perte d’exploitation au cours du trimestre de 19,8 millions de dollars. Compte tenu de la trésorerie de l’entreprise d’environ 1,4 milliard de dollars, j’ai calculé que Nano Dimensions a une piste de trésorerie d’environ 70 trimestres ou environ 17 ans. Beaucoup de piste de trésorerie pour exécuter ses plans.

À emporter pour les investisseurs

Dans les résultats du deuxième trimestre, le PDG de Nano Dimension, Yoav Stern, a publié une lettre s’adressant aux traders et aux investisseurs orientés vers le court terme. Il a expliqué que la croissance des revenus et la réduction des dépenses ne sont pas encore l’objectif principal de l’entreprise. Se concentrer sur ces facteurs est inapproprié compte tenu du stade de l’entreprise.

L’accent est plutôt mis sur le développement de produits et des investissements significatifs dans la R&D, la recherche sur les matériaux et les dépenses en science des données. Il s’agit d’un point de vue rafraîchissant du PDG et décrit l’état d’esprit idéal des investisseurs en actions NNDM.

Ce titre est volatil et à haut risque, mais il est très prometteur. Les investisseurs devraient considérer les actions NNDM.

A la date de publication, Joseph Nograles n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.