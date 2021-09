Le stock NVAX semble de plus en plus avoir un potentiel de type Moderna

Les investisseurs auparavant sur la clôture concernant Novavax (NASDAQ :NVAX) a obtenu le coup de pouce dont ils avaient besoin le 23 septembre. Une annonce qui a eu lieu ce jour-là a entraîné de nombreux investissements dans les actions NVAX et a fait grimper les actions d’environ 11%.

Source : Shutterstock

Les nouvelles? Novavax et le Serum Institute of India (SII) ont soumis conjointement le vaccin NVAX Covid-19 à l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour une liste d’utilisation d’urgence (EUL). S’il est approuvé par l’OMS, ce sera une énorme aubaine pour l’entreprise et ses actions.

Voici ce que vous devez savoir sur les actions NVAX à l’avenir.

Stock NVAX : qu’est-ce que l’EUL et quelle est la prochaine étape ?

Que signifie exactement une GUE pour Novavax, si elle atteint ce statut ? Le site Web de l’OMS explique ce qui suit :

“[The EUL] est une procédure basée sur les risques pour évaluer et répertorier les vaccins, produits thérapeutiques et diagnostics in vitro non homologués dans le but ultime d’accélérer la disponibilité de ces produits pour les personnes touchées par une urgence de santé publique.

En bref, le vaccin Covid-19 de Novavax pourrait recevoir une autre injection dans le bras de cette soumission s’il est approuvé. Cela accélérera sa distribution dans le monde dans la lutte contre la pandémie de Covid-19.

Bien sûr, bien qu’il ait été soumis à l’EUL, le vaccin n’a pas d’autorisation d’utilisation d’urgence (EUA) aux États-Unis. Mais si le vaccin Novavax est approuvé par l’OMS, ce sera une étape importante pour l’entreprise. Après tout, la désignation de l’OMS est une condition préalable à l’exportation vers les pays au sein de l’installation COVAX, selon le Wall Street Journal.

La facilité COVAX prévoit l’attribution et la distribution équitables des vaccins aux pays et économies participants. Cela suggère que Novavax pourrait jouer un rôle central pour les pays ayant un pouvoir de négociation relativement plus faible dans l’achat de vaccins.

Le mois dernier, la société a rempli les conditions de soumission pour approbation en Inde, en Indonésie et aux Philippines. Il attend également des nouvelles de l’Union européenne en octobre.

Ouvrir des flux de revenus

Alors, à quoi pouvons-nous nous attendre pour le stock NVAX maintenant ?

Le résultat le plus évident de cette situation est peut-être que les flux de revenus internationaux pour Novavax augmenteront potentiellement. Seul le temps nous dira quelles ventes réelles l’entreprise sera en mesure de réaliser à l’avenir. Mais l’idée maîtresse de l’annonce est claire : NVAX est dans une meilleure position et devrait gagner plus d’argent.

Comme la plupart des lecteurs américains le savent probablement, il existe actuellement trois vaccins approuvés par la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis pour une utilisation contre Covid-19. Tous les trois sont également approuvés par l’OMS, qui en a approuvé sept au total. Pourtant, il semble que cette liste pourrait bientôt s’allonger pour inclure un huitième nom.

Novavax a eu plusieurs problèmes avec la FDA. Il y a eu plusieurs retards dans le processus. Ainsi, cette nouvelle aidera probablement aussi l’entreprise dans les futures négociations d’approbation aux États-Unis également.

Le résultat sur les actions NVAX

En raison de la soumission de l’OMS (et de l’approbation potentielle), les investisseurs peuvent probablement s’attendre à ce que les chances d’approbation de la FDA de NVAX aient augmenté. En fait, les investisseurs doivent supposer que l’EUL est de bon augure pour Novavax aux États-Unis ainsi que dans le monde entier. Et si l’OMS approuve finalement le vaccin, le stock augmentera considérablement.

À l’heure actuelle, le cours cible moyen de l’action de ce nom sur Yahoo! La finance se situe autour de la barre des 264 $, un peu plus élevée que ce pour quoi elle se négocie actuellement. De plus, l’objectif élevé est de 305 $. Cependant, je crois que ce nom a beaucoup plus à faire.

Il suffit de regarder Moderna (NASDAQ :ARNm) l’action des prix pour voir pourquoi. Le MRNA s’est négocié bien au-dessus des niveaux suggérés par les analystes au cours des derniers mois – et il montre peu de signes de ralentissement. En bref, l’action NVAX semble très attrayante en ce moment.

À la date de publication, Alex Sirois n’avait (ni directement ni indirectement) de positions dans les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Alex Sirois est un contributeur indépendant à InvestorPlace dont le style d’investissement personnel en actions est axé sur des sélections d’actions à long terme, d’achat et de conservation, qui créent de la richesse. Ayant travaillé dans plusieurs secteurs, du commerce électronique à la traduction en passant par l’éducation et utilisant son MBA de l’Université George Washington, il apporte un ensemble diversifié de compétences à travers lesquelles il filtre son écriture.