Le stock OPEN pourrait augmenter de 44% compte tenu de son énorme inventaire de maisons

Site immobilier résidentiel numérique Porte ouverte (NASDAQ :OUVERT) ressemble toujours à une bonne valeur, malgré les énormes gains que l’action OPEN a réalisés récemment.

Source : PREMIO STOCK/Shutterstock.com

Comme je l’ai écrit dans mon article du 28 septembre, les excellents bénéfices d’Opendoor au deuxième trimestre combinés à son énorme programme d’achat et à la hausse des prix de l’immobilier signifient des bénéfices plus élevés.

L’action OPEN a augmenté de 67% au cours des deux derniers mois, passant de 14,47 $ le 18 août à 24,10 $ au 19 octobre. Cependant, depuis le début de l’année (YTD), l’action n’a augmenté que de 6,17 % par rapport à 22,70 $ fin décembre. 31.

Je pense que ces gains vont se poursuivre. En effet, l’action OPEN pourrait augmenter considérablement avec des prévisions de bénéfices plus élevées.

Où en sont les choses avec Opendoor

Le chiffre d’affaires d’Opendoor au deuxième trimestre a augmenté de 59 % par rapport au premier trimestre pour atteindre 1,2 milliard de dollars, avec 41 % de logements vendus de plus qu’au trimestre précédent. De plus, son adj. le bénéfice net est devenu positif à 2,5 millions de dollars, contre 21 millions de moins au trimestre précédent.

De plus, ses bénéfices EBITDA (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement) sont également devenus positifs à 26 millions de dollars. Il s’agit également d’une hausse par rapport à un montant négatif de 2 millions de dollars au trimestre précédent.

À la fin du deuxième trimestre, Opendoor disposait d’un solde considérable de 2,7 milliards de dollars de logements qu’elle avait acquis. De plus, il avait des contrats pour acquérir 3 milliards de dollars de logements supplémentaires.

Valoriser le stock OUVERT

Supposons que ce solde de 5,7 milliards de dollars de logements s’apprécie de 20 % au cours des 2 prochaines années. Cela procure un gain automatique de revenu net de 1,14 milliard de dollars sur cette période ou de 570 millions de dollars par an.

En outre, chaque trimestre, le solde des stocks devrait augmenter de 3 milliards de dollars supplémentaires pour atteindre 3,5 milliards de dollars. Cela signifie qu’au cours de la prochaine année, l’entreprise achètera pour 12 à 14 milliards de dollars de maisons.

Si ce solde augmente de 20 % sur 3 ans, les bénéfices totaux pourraient atteindre 4,2 milliards de dollars ou 1,4 milliard de dollars par an. Étant donné que l’action OPEN a une capitalisation boursière de 14,6 milliards de dollars, cela représente un peu plus de 10 fois les bénéfices implicites par an (c’est-à-dire 14,6 milliards de dollars/1,4 milliard de dollars).

Ce sont des chiffres de profit brut et n’incluent pas les frais généraux. D’un autre côté, si l’entreprise emprunte un montant pour acheter ces maisons, l’effet de levier aggravera ses bénéfices. Il sert donc de modèle approximatif de la façon de modéliser le stock.

Par exemple, un multiple plus approprié serait au minimum 15 fois les bénéfices implicites. Ainsi, 15 fois 1,4 milliard de dollars correspondent à une capitalisation boursière de 21 milliards de dollars. Cela représente une augmentation de 43,8% par rapport au marché actuel d’Opendoor de 14,608 milliards de dollars.

Par conséquent, nous pouvons dire qu’au minimum, l’action OPEN devrait être supérieure de 43,8% à 34,65 $ par action.

Où cela laisse le stock ouvert

D’autres analystes ont tendance à être d’accord avec moi. Par exemple, Yahoo! Finance, qui utilise les données de l’enquête des analystes de Refinitiv, rapporte que 6 analystes de Wall Street ont un objectif de cours moyen de 32,67 $ par action. Ceci est presque identique à mon objectif de prix de 34,65 $.

De plus, Seeking Alpha indique que 7 analystes ont un objectif de cours moyen de 32,67 $ par action, le même que Yahoo! La finance.

Cependant, TipRanks rapporte que 4 analystes ont écrit sur les actions OPEN au cours des 3 derniers mois et ont un objectif de prix moyen de 35 $. C’est également proche de mon objectif de 34,65 $ et représente un gain potentiel de 44,87 % par rapport au prix d’aujourd’hui.

Cela signifie que le côté vendeur est très positif quant aux actions d’Opendoor Technologies à l’avenir. Même s’il faut 2 ans pour que l’action atteigne 34,65 $ ou 43,8 % de plus, cela implique que le rendement annuel moyen sera de 19,9 % par an sur une base composée. Pour la plupart des investisseurs, c’est un très bon retour sur investissement.

Le risque est que les prix restent stables sur cette période. Cela pourrait nuire aux rendements de l’entreprise et augmenter ses coûts, en particulier ses coûts de financement. Cependant, même à 15 fois les bénéfices attendus des ventes de logements, le titre semble refléter les risques de baisse. C’est parce qu’il s’agit d’un multiple très conservateur. Avec des bénéfices immobiliers plus élevés, le multiple sera probablement plus de 20 fois.

La plupart des investisseurs axés sur la valeur commenceront donc à acquérir une petite partie des actions OPEN. Et ce malgré le fait qu’il soit en constante augmentation. Il est susceptible d’aller beaucoup plus haut.

A la date de publication, Mark R. Hake ne détenait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Mark Hake écrit sur les finances personnelles sur mrhake.medium.com et dirige le Guide de la valeur totale du rendement que vous pouvez consulter ici.