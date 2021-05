Le stock OUVERT vaut au moins 22,68 $ ou 54% de plus en utilisant les ventes prévues

Technologies Opendoor (NASDAQ:OUVERT) est bien loin de ses sommets cette année, mais semble assez sous-évalué. J’estime que le stock OPEN vaut au moins 54% de plus que son prix récent.

Les gens recommencent à acheter et à vendre leurs maisons et cette activité élargie contribuera à la valeur d’Opendoor.

Au 19 mai, l’action OPEN était en baisse de 31,9% depuis le début de l’année à 14,59 $. Il était également en baisse de plus de 53% par rapport au 21 décembre lors de son introduction en bourse, se terminant à 31,25 $ le premier jour. Il est déjà en baisse de 28% en mai et sa descente semble largement exagérée.

Résultats récents et conseils

Le 11 mai, Opendoor, qui achète et vend des maisons pour son propre compte et accorde des prêts aux acheteurs, a publié ses résultats du premier trimestre. Il est certainement en voie de guérison. Les revenus ont bondi de 200% par rapport au trimestre précédent. Ses pertes de BAIIA ajusté (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement) se sont considérablement améliorées pour s’établir à seulement 2 millions de dollars (presque rentables).

De plus, Opendoor augmente considérablement son inventaire de maisons. Il a levé 860 millions de dollars au cours du trimestre et dispose désormais de 2,1 milliards de dollars en espèces et en valeurs mobilières.

À mesure qu’il augmente les stocks, il utilise de l’argent comptant. C’est pourquoi il a produit un flux de trésorerie disponible (FCF) négatif de 408 millions de dollars au cours du trimestre. Mais à mesure que les revenus atteignent leurs sommets et que la croissance ralentit, le flux de trésorerie négatif se transformera lentement en une génération de trésorerie positive.

Je soupçonne que la société a de bonnes perspectives non seulement d’atteindre mais de dépasser son chiffre d’affaires trimestriel maximal de 1,255 milliard de dollars à partir du premier trimestre 2020. Ce serait un gain de 67,9% par rapport aux 747,3 millions de dollars au premier trimestre.

En fait, la direction a donné des indications pour le deuxième trimestre qui le rapprochent considérablement de cet objectif. Ils ont indiqué que les revenus du deuxième trimestre se situeraient entre 1,025 et 1,075 milliard de dollars. Cela représente à lui seul des gains de 37% à 43,8%.

Au premier trimestre 2020, Opendoor a enregistré une augmentation considérable de son flux de trésorerie disponible à 430,7 millions de dollars. Cela représentait une marge FCF très élevée de 34,3%. Certes, cela était basé sur un prélèvement dans son inventaire. Mais je soupçonne que si l’entreprise atteint à nouveau ce niveau, elle aura également un FCF positif. Cependant, il pourrait ne pas être aussi élevé qu’au premier trimestre 2020.

Ce que vaut Opendoor

Opendoor a une capitalisation boursière de 8,84 milliards de dollars au 19 mai. Étant donné que les analystes estiment que les revenus atteindront 4,7 milliards de dollars cette année, cela donne à l’action OPEN un multiple du prix aux ventes (P / S) de 1,9 fois.

Avec des revenus prévus de 8,62 milliards de dollars en 2022, ce ratio P / S sera de 1,026 fois en 2022. C’est très bon marché. Il suppose que les revenus trimestriels dépasseront 2 milliards de dollars par trimestre. Même si les revenus atteignent 1,255 $ par trimestre (le sommet précédent au premier trimestre 2020), ils seraient de 5,02 milliards de dollars par an. Cela place toujours son multiple P / S à 1,76 fois (soit 8,84 b $ / 5,02 b $).

Si l’entreprise réalise effectivement un chiffre d’affaires de 5 milliards de dollars, elle devrait valoir au moins 2,5 fois à 3 fois les ventes. Cela met sa valeur entre 12,55 milliards de dollars et 15,12 milliards de dollars. C’est de 40,4% à 69% de plus qu’aujourd’hui. Le point médian est de 13,835 milliards de dollars, soit 54,75% de plus qu’aujourd’hui. Cela équivaut à 22,58 $ par action (soit 1,5475 x 14,59 $).

Que faire avec OPEN Stock

Les analystes qui couvrent le titre attribuent une valeur bien supérieure à mon prix cible. Par exemple, Seeking Alpha indique que sept analystes couvrent l’action. Leur objectif de prix moyen est de 32,17 $. C’est beaucoup plus élevé que mon prix cible médian de 22,58 $.

De plus, TipRanks.com rapporte que cinq analystes ont écrit sur l’action OPEN au cours des trois derniers mois. Leur prix cible moyen est de 29 $, avec une prévision élevée de 40 $. Leur prix médian représente un gain potentiel de 98,8% par rapport au prix actuel.

Par conséquent, les analystes sont beaucoup plus effervescents que moi sur l’action. Quoi qu’il en soit, recherchez l’action OPEN pour augmenter d’au moins 54% à 22,58 $ par rapport à sa valorisation actuelle très basse.

