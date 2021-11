Le stock PLTR prendra du temps pour un rebond complet, mais il arrivera

Toujours bloqué entre 20 $ et 30 $ par action, il peut sembler que Palantir Technologies (NYSE :PLTR) ne rebondit jamais. Mais alors que les retours avec les actions PLTR ont été décevants au cours des neuf derniers mois, ne vous découragez pas. Ce n’est pas le moment de se diriger vers les sorties.

Source : Ascannio / Shutterstock.com

Pourquoi? Après son incroyable parcours de 10 $ à 45 $ par action entre novembre 2020 et février 2021, le marché a peut-être décidé de l’envoyer trop loin, trop vite.

Cette vision plus prudente de Palantir est maintenant pleinement exposée, l’action revenant à 20 $ par action après la récente publication de ses résultats trimestriels. Malgré la baisse des revenus et l’augmentation de ses perspectives, ces résultats solides ont été contrebalancés par une note d’analyste baissière publiée peu de temps après les résultats.

Cependant, comme il continue de générer une croissance à un rythme effréné, vous pouvez vous attendre à ce que cette analyse des données et ce jeu de sécurité le fassent éventuellement revenir à 45 $ par action, et au-delà. Il y a beaucoup de potentiel à venir pour ceux qui adoptent une approche à long terme.

Actions PLTR et résultats récents

Pour le trimestre se terminant le 30 septembre, Palantir a de nouveau livré de solides résultats. Les revenus ont bondi de 35,5% en glissement annuel, à 392,1 millions de dollars. C’était au-dessus des estimations des analystes appelant à 386,6 millions de dollars. Le bénéfice par action (BPA) de 4 cents était conforme aux estimations du côté vendeur. En plus de réduire ses revenus, la société a également relevé ses prévisions.

Pour le trimestre en cours (se terminant le 31 décembre), il s’attend à générer 418 millions de dollars de revenus. Cela dépasse les 401,9 millions de dollars prévus par les analystes. Pour l’ensemble de l’année 2021, la direction s’attend à un chiffre d’affaires d’environ 1,53 milliard de dollars, soit 40 % de plus que le chiffre d’affaires de l’année précédente. Tout comme le trimestre dernier, vous pouvez attribuer une grande partie des bons résultats trimestriels de l’action PLTR à l’accélération de la croissance observée avec son segment commercial.

Les nombreuses affaires de Palantir avec le gouvernement fédéral américain sont peut-être la première chose qui vous vient à l’esprit lorsque vous entendez ce nom. Mais alors que ses contrats avec des agences civiles et militaires restent une grande partie de l’histoire ici, il est important de savoir à quel point il a progressé dans la construction de cette partie de son activité.

Au dernier trimestre, ses ventes commerciales ont augmenté de 90 % en glissement annuel. Ce trimestre? Les ventes commerciales ont augmenté encore plus rapidement, atteignant 103 % d’une année sur l’autre. Mais encore une fois, malgré les enseignements positifs de ses derniers résultats, cela est contrebalancé par la note négative des analystes mentionnée ci-dessus. Cela dit, bien que cela puisse exercer une pression sur les actions pour le moment, ce ne sera pas nécessairement le cas de manière permanente.

Une vision à long terme est la meilleure approche avec Palantir

Le 10 novembre, Rishi Jaluria de RBC Capital a dégradé l’action PLTR, abaissant son objectif de cours de 25 $ par action à 19 $ par action. La logique de l’analyste sell side ? Inquiétudes quant au ralentissement de la croissance de son segment gouvernemental.

En outre, les inquiétudes concernant la croissance de ses ventes commerciales étant renforcées par des accords avec des dizaines de petites entreprises qui deviennent publiques via des fusions SPAC (société d’acquisition à vocation spéciale) dans lesquelles la société a été impliquée, via des investissements PIPE (investissement privé en capital public) .

Le marché suit l’exemple de Jaluria et « déclasse » le titre lui-même, expliquant sa récente baisse. Mais les points soulevés par l’analyste dans son rapport ne doivent pas être considérés comme signifiant « game over » pour cette histoire de croissance. Pourquoi? Palantir continue de conclure de gros contrats et de développer son volume d’affaires. Par exemple, du côté gouvernemental, son récent accord de 823 millions de dollars pour fournir des logiciels de données et d’analyse à l’armée américaine.

Dans son segment commercial, la société peut ne pas décomposer les choses à un niveau granulaire. Nous savons que la liste des entreprises qui utilisent ses plateformes continue de s’allonger. Des dizaines de grandes entreprises de tous les secteurs utilisent Foundry pour leurs besoins d’analyse de données. Il en va de même avec les institutions financières et sa plateforme Metropolis.

Le résultat? Palantir est resté prêt à générer une croissance annuelle de son chiffre d’affaires supérieure à la moyenne (plus de 30%). Avec ou sans les contrats des petites entreprises dans lesquelles il a investi. Oui, à mesure qu’il se développe, il est probable que son taux de croissance des revenus ralentira certains. Mais pas à un niveau où cela va commencer à affecter négativement sa valorisation.

Le verdict

Négociant latéralement pendant près d’un an, si vous détenez Palantir dans votre portefeuille, vous risquez de devenir impatient. C’est compréhensible, car d’autres noms de croissance de haut vol continuent d’atteindre de nouveaux sommets. Pendant ce temps, celui-ci a du mal à revenir à son point culminant.

Même ainsi, ce n’est pas le moment d’abandonner. Wall Street n’est peut-être pas aussi enthousiaste à ce sujet maintenant qu’il l’était plus tôt cette année. Mais alors qu’il n’est actuellement pas en faveur, dans les trimestres à venir, comme cela le démontre, il s’agit toujours d’une histoire de croissance ? Le marché va se réchauffer.

Bien que les résultats à venir ne donnent pas un coup de pouce aux actions PLTR, tenez bien votre position. Alors qu’il continue de développer son segment commercial, il a encore de bonnes chances de retrouver son sommet passé et d’atteindre de nouveaux sommets dans les années à venir.

À la date de publication, ni Louis Navellier ni le membre du personnel de recherche d’InvestorPlace principalement responsable de cet article ne détenaient (directement ou indirectement) de positions dans les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Louis Navellier, qui a été qualifié de « l’un des plus importants gestionnaires de fonds de notre temps », a brisé le silence dans cette vidéo choquante « dites tout »… exposant l’un des événements les plus choquants de l’histoire de notre pays… et celui qui bouge chaque Américain doit faire aujourd’hui.