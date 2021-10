Le stock Pop In GREE vaut le détour

Actions dans Génération Greenidge (NASDAQ :VERT) a bondi de 6,81% mercredi. C’est une bonne nouvelle pour les investisseurs, après que l’action GREE ait passé la majeure partie des trois dernières semaines dans un dérapage. En fait, GREE a fait partie de la liste de mercredi des plus grands mouvements boursiers avant la bourse. Avant de commencer à s’essouffler, l’action GREE a gagné jusqu’à 17 %. Quel a été le catalyseur ? Comme l’a souligné William White d’InvestorPlace, cette décision n’avait aucune raison apparente.

Source : Shutterstock

Donc, avec l’action GREE faisant un mouvement positif « sans raison apparente », est-ce suffisant pour envisager un investissement ?

Peut-être que l’élan a été brisé et qu’une reprise s’amorcera. Après tout, il y a seulement un mois, les actions ont clôturé à 316,43 $ contre 25,40 $ mercredi. Alors qu’une perte de valeur de 92% au cours d’un mois soulève de nombreux drapeaux rouges, gardez à l’esprit que GREE est un stock de mèmes. Avant de monter en flèche à cette clôture de 316,43 $, les actions ont passé les 6 premiers mois de 2021 aux niveaux actuels ou proches de ceux-ci.

Voici un aperçu de ce à quoi s’attendre du stock de Greenidge à l’avenir.

Stock GREE: Crypto Mining + Support technique

Il y a beaucoup à déballer quand il s’agit de Greenidge Generation. C’est tout sauf une entreprise typique.

D’une part, il s’agit d’une opération de minage de crypto-monnaie. Et pas n’importe quel mineur de crypto – celui-ci est présenté comme le premier coté en bourse Bitcoin (CCC :BTC-USD) société minière qui exploite sa propre centrale électrique en propriété exclusive. En mars, sa capacité de production était modeste de 19 MW, mais la société a annoncé son intention de l’étendre à au moins 500 MW de capacité minière d’ici 2025. Pour ceux qui se demandent, c’est une capacité de production électrique suffisante pour alimenter une ville.

Après une annonce en mars, le 10 septembre, Greenidge Generation et la société de support technique Support.com ont fusionné. Cette date de fusion a été le dernier grand pic pour l’action GREE. Le toboggan a commencé le lendemain.

Ainsi, depuis le 10 septembre, Greenidge Generation est une opération Bitcoin intégrée verticalement avec sa propre centrale électrique, ainsi qu’une société de support technique avec une main-d’œuvre principalement composée d’agents basés aux États-Unis travaillant à domicile. Un investissement dans cette entreprise couvre beaucoup de terrain.

Que se passera-t-il si zéro émission pour la centrale électrique de Greenidge ?

Lorsque l’on considère les risques potentiels pour Greenidge Generation, la volatilité des prix du Bitcoin est une préoccupation immédiate. La crypto-monnaie a généré des rendements solides jusqu’à présent en 2021. Sa valeur a augmenté de près de 42% depuis le début de l’année. Cependant, 2021 a été marquée par une extrême volatilité, notamment un crash en mai qui a vu Bitcoin perdre 40% de sa valeur en seulement quatre semaines. Le stock de GREE a connu une baisse mineure au cours de cette période.

Il y a un autre problème qui est unique à la position de Greenidge Generation d’exploiter sa propre centrale électrique. La course est lancée pour atteindre zéro émission de gaz à effet de serre. Cette centrale électrique était autrefois un brûleur à charbon. Il a été converti au gaz naturel, ce que Greenidge Generation présente comme étant une démarche positive pour l’environnement.

Le gaz naturel est certainement moins polluant que le charbon, mais il y a un gros problème avec la logique de l’entreprise. Selon un article de Grist, la centrale électrique avait été mise hors service en raison d’une surcapacité d’électricité dans la région. En le redémarrant pour alimenter son exploitation minière Bitcoin, Greenidge Generation pompe du CO2 dans l’air alors que la région aurait autrement connu une réduction significative des émissions. En 2020, cela s’élevait à 220 000 tonnes de CO2 et l’usine ne fonctionnait pas du tout à sa capacité à ce moment-là.

Les groupes environnementaux se battent pour Greenidge Generation, et cela pourrait devenir un problème. Un autre souci ? Le gaz naturel était à des prix historiquement bas l’an dernier. Aujourd’hui, il a grimpé à des prix jamais vus depuis une décennie. L’exploitation de cette centrale électrique devient beaucoup plus chère.

Résultat final sur l’action GREE

L’action GREE est-elle un investissement rentable susceptible de vous récompenser par une croissance à long terme ?

Le potentiel est certainement là. Malgré sa volatilité, il est peu probable que Bitcoin aille quelque part. Les prix plus élevés du gaz naturel peuvent facilement être compensés par le type de croissance de la valeur dont Bitcoin s’est avéré capable. Les groupes environnementaux peuvent ne pas aimer la centrale Greenidge Generation, mais cela ne signifie pas nécessairement que le gouvernement va faire quoi que ce soit. Les entreprises ont toujours besoin d’une assistance technique, et l’approche de Support.com consistant à utiliser des travailleurs américains à domicile est populaire auprès des clients et des employés. De plus, l’action GREE obtient une note B dans Portfolio Grader.

Il existe de nombreux risques ici, principalement du côté de l’exploitation minière de Bitcoin. Cependant, aucun n’est un énorme drapeau rouge pour le moment. Il y a plus de problèmes potentiels à connaître. Il y a aussi le facteur stock des mèmes, mais à ses prix actuels, GREE semble s’être normalisé.

Si vous pouvez comprendre les nombreuses pièces mobiles – et plusieurs entreprises totalement indépendantes – Greenidge Generation pourrait être un ajout intéressant à votre portefeuille.

À la date de publication, ni Louis Navellier ni le membre du personnel de recherche d’InvestorPlace principalement responsable de cet article ne détenaient (directement ou indirectement) de positions dans les titres mentionnés dans cet article.

Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Louis Navellier, qui a été qualifié de « l’un des gestionnaires de fonds les plus importants de notre temps », a brisé le silence dans cette vidéo choquante « dire tout »… exposant l’un des événements les plus choquants de l’histoire de notre pays… et celui qui bouge chaque Américain doit faire aujourd’hui.