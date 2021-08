Le stock préféré de Rakesh Jhunjhunwala Lupin chars 17 % en 7 jours; faut-il acheter, vendre ou conserver ?

Big Bull Rakesh Jhunjhunwala détient 1,60% du capital ou 72,45 parts lakh de Lupin au trimestre de juin.

Le cours de l’action Lupin a chuté de près de 2% à 958,70 Rs pièce dans les transactions intrajournalières, après les résultats du trimestre d’avril à juin la semaine dernière. L’action Lupin a chuté de près de 17% en sept séances, passant de 1 150,90 Rs le 6 août 2021. Lupin a connu une importante correction au cours des dernières séances de bourse après que la société n’a pas répondu aux attentes de bénéfices des analystes. “Bien que la performance de la société au premier trimestre ait été décevante, son récit plus large sur la croissance reste largement sur la bonne voie”, a déclaré Likhita Chepa, analyste principale chez CapitalVia Global Research à Financial Express Online.

Consulter les prix en direct : Lupin

Big Bull Rakesh Jhunjhunwala détient 1,60% du capital ou 72,45 parts lakh de Lupin au trimestre de juin. Les actions de lupin ont atteint un nouveau sommet sur 52 semaines de 1 267,50 roupies chacune en février de cette année. Depuis lors, cette action pharmaceutique a chuté de plus de 24%. En termes de volume négocié, 70 000 actions ont été négociées sur l’ESB et 15,28 actions lakh ont échangé la main sur NSE. La performance opérationnelle de l’entreprise est restée plus faible. « Nous prévoyons que ses perspectives resteront stables grâce à une croissance saine et continue en Inde et à une montée en puissance progressive des ventes aux États-Unis, ce qui pourrait améliorer ses marges. Par conséquent, les investisseurs peuvent envisager de détenir l’action dans une perspective de moyen à long terme », a ajouté Chepa.

Lupin a signalé un quintuple du bénéfice net consolidé à Rs 542,46 crore par rapport au bénéfice de Rs 106,90 crore pour le trimestre de l’année dernière. Les revenus consolidés des opérations de la société se sont élevés à 4 237,39 crores de roupies au cours du trimestre sous revue. Il s’élevait à Rs 3 468,63 crore pour la même période il y a un an. Malgré les bons résultats du premier trimestre de l’exercice 22,

Lupin a connu une forte correction du cours de ses actions en raison de la concurrence dans la famotidine et des approbations en attente de l’USFDA, a déclaré un analyste. « Techniquement, le stock est très survendu. Les investisseurs à long terme devraient commencer à accumuler du Lupin aux prix actuels pour les objectifs à court terme de Rs 1083-1160. Alors que Rs 960-883 seront d’excellents niveaux de support », a déclaré AR Ramachandran, co-fondateur et formateur, Tips2Trades, à Financial Express Online.

Les analystes d’Emkay Global Financial Services ont réitéré leur note d’achat sur l’action, mais ont abaissé le prix cible à 1 300 Rs contre 1 325 Rs, car il abaisse légèrement ses estimations de bénéfices pour l’exercice 22/23/24 afin de refléter l’échec du premier trimestre, entraînant un base de revenus plus faible aux États-Unis. Ceux de HDFC Securities Institutional Equities ont réduit leur prix cible à Rs 1 040 contre Rs 1 220 plus tôt. Il a également révisé sa note pour « réduire » par rapport à « ajouter » plus tôt. Axis Securities a recommandé de “détenir” les actions Lupin avec un objectif de cours de Rs 1 100. Alors que ceux de Motilal Oswal Financial Services sont neutres sur le titre.

(Les recommandations d’actions dans cette histoire sont par les analystes de recherche et les sociétés de courtage respectifs. Financial Express Online n’assume aucune responsabilité pour leurs conseils en investissement. Les investissements sur les marchés des capitaux sont soumis à des règles et réglementations. Veuillez consulter votre conseiller en investissement avant d’investir.)

