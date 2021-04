Le stock PSTH est idéalement placé avant un Megamerger inévitable

Récemment, Pershing Square Tontine Holdings (NYSE:PSTH) a été victime de la vente massive dans le secteur des véhicules électriques chauds (VE) et de la technologie. À l’heure actuelle, les actions de la société d’acquisition à usage spécial (SPAC) sont en baisse d’environ 28% par rapport au sommet de 34,10 $ de l’action PSTH en 52 semaines.

Source: Dmitry Demidovich / ShutterStock.com

La pression se fait enfin sentir sur ces jeux SPAC risqués. Alors que le secteur de la technologie au sens large se redresse maintenant, PSTH se négocie toujours à un rabais important. Mais cela constitue une excellente opportunité d’achat, puisque le sponsor de la SPAC est un investisseur légendaire de valeur et le PDG de Capitale de Pershing Square. Bien sûr, je parle de Bill Ackman.

En 2020, le hedge fund d’Ackman a rapporté 70% des investissements, dépassant largement son record de 2019 d’environ 58% ainsi que le S&P 500. Au plus fort de la pandémie, il a pensé à liquider tout le portefeuille de Pershing. Au lieu de cela, il a opté pour une stratégie qui a fini par transformer 27 millions de dollars en un rendement de 2,6 milliards de dollars. Cela devrait vous aider à comprendre l’enthousiasme initial qui a entouré l’action PSTH.

À ce stade, cependant, pour la SPAC, la date butoir de fusion-objectif de juillet qui approche à grands pas va maintenant à l’encontre de celle-ci. Cela fait augmenter l’anxiété des investisseurs. Mais il reste encore beaucoup de temps à l’entreprise pour trouver une cible viable. En fait, Tom Taulli, contributeur à InvestorPlace, a récemment dressé une liste perspicace de candidats potentiels.

Donc, à mon avis, parier contre PSTH dans l’environnement actuel ne serait pas prudent.

L’action PSTH se négocie à un prix attractif

Plusieurs actions SPAC ont perdu beaucoup de vapeur récemment. Pour l’action PSTH, cependant, l’absence d’objectif de fusion alimente le feu. Le temps presse. Et avec Bande et Airbnb (NASDAQ:ABNB) désormais hors de question, les investisseurs ont froid aux yeux. Même si Ackman est l’un des plus grands, le scepticisme règne.

Cependant, il y a encore plus de raisons de rester investi à cette étape cruciale. Comme je l’ai dit, Ackman est l’un des plus grands. Comme l’a bien dit Josh Enomoto, «les SPAC vivent ou meurent souvent de leurs sponsors.»

En d’autres termes, l’action PSTH est toujours un pari séduisant. De plus, ce n’est tout simplement pas comme les autres SPAC. Selon sa forme S-1, la société cherche «à faciliter la recapitalisation et l’offre publique d’une licorne mature à des conditions qui généreront des rendements attractifs». En un mot, l’objectif de fusion est censé être une start-up valant plus d’un milliard de dollars. Il doit également générer des flux de revenus fiables et solides.

La plupart du temps, les SPAC mettent sur le marché des startups EV et fintech. À leurs débuts, ces entreprises n’ont pas de modèle opérationnel solide ni de revenus stables. De plus, il leur faut souvent des années pour consolider leurs positions au sein de leurs industries respectives. En revanche, Ackman est à la recherche de grandes entreprises privées bien établies.

Qu’est ce qui ne s’est pas bien passé

Alors, avec l’action PSTH en cochant ces cases, pourquoi les actions ont-elles une tendance à la baisse? Eh bien, comme nous l’avons établi, les investisseurs sont mécontents qu’il n’y ait pas encore d’objectif de fusion. De plus, la société a également eu quelques ratés: Stripe et Airbnb ont été présentés comme des cibles jusqu’à ce que les choses échouent. Stripe est hors de l’équation en raison d’un cycle de financement de 600 millions de dollars qui a porté sa valeur à 95 milliards de dollars. Pendant ce temps, Airbnb a décidé de faire ses débuts par lui-même dans le cadre d’une introduction en bourse (IPO) à succès.

En octobre dernier, cependant, le New York Post a rapporté que Michael Bloomberg et Ackman étaient en pourparlers pour prendre une partie de la Bloomberg empire médiatique public à travers PSTH. Nous n’avons pas vu de traction majeure à cette fin. Cependant, Bloomberg est exactement le type d’objectif de fusion recherché par Ackman.

Récemment, la rédactrice Web d’InvestorPlace, Sarah Smith, a souligné comment cela pourrait être un excellent investissement pour Ackman compte tenu du mégamerger de 44 milliards de dollars entre S&P Global (NYSE:SPGI) et Marché IHS (NYSE:INFO). C’était une énorme affaire en 2020 et montre la valeur des données financières. Ainsi, la perspective de prendre une part du public de Bloomberg est une opportunité exceptionnelle.

Il y a aussi des rumeurs selon lesquelles PSTH pourrait même prendre Starlink public à la place. Une entreprise d’Elon Musk, Starlink espère fournir un accès Internet à travers le monde via des satellites privés.

Les rumeurs mises à part, cependant, l’essentiel est que PSTH a encore plusieurs options. Beaucoup de ces candidats pourraient encore être un bon choix en tant qu’objectif de fusion pour Pershing Square.

Mauvais moment pour s’incliner

Aux investisseurs exacerbés par l’action PSTH, je vous entends. Bill Ackman le coupe de près et le temps n’est pas de son côté. De plus, nous avons récemment vu que Richard Branson soutenu Acquisition de VG (NYSE:VGAC) annonce de fusion avec 23andMe n’a pas été bien reçu. Le stock de VGAC est en baisse de près de 11% au cours des trois derniers mois. Par conséquent, même les meilleurs investisseurs peuvent faire des erreurs.

Cependant, à ce stade, je serais toujours prêt à parier sur Ackman en fonction de ses antécédents. À l’approche de juillet, l’anxiété augmentera sans aucun doute. Mais même une petite position dans PSTH a le potentiel de doubler une fois qu’un accord est annoncé – et cela devrait être bientôt.

Après tout, Ackman a déjà annoncé Pershing Square Tontine Holdings II et nous ne devons pas oublier qu’il était l’homme derrière Justice Holdings. C’est le SPAC qui a amené Burger King sur les marchés il y a des années.

Bill Ackman n’est pas nouveau dans le jeu et il a une réputation à protéger. Ainsi, l’action PSTH vaut toujours une place dans votre portefeuille.

A la date de publication, Faizan Farooque ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Faizan Farooque est un auteur contributeur pour InvestorPlace.com et de nombreux autres sites financiers. Faizan a plusieurs années d’expérience dans l’analyse du marché boursier et était un ancien journaliste de données chez S&P Global Market Intelligence. Sa passion est d’aider l’investisseur moyen à prendre des décisions plus éclairées concernant son portefeuille.